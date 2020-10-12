深圳再成焦点 央行数字货币加速推进

刚刚撒下千万数字货币“红包雨”的深圳，再次迎来了属于数字货币的政策利好。10月11日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020－2025年）》（以下简称《实施方案》），其中提出，支持开展数字人民币内部封闭试点测试，推动数字人民币的研发应用和国际合作。在全球数字货币进入高速竞赛的阶段，政策利好带来的红利不言而喻。

开展内部封闭试点测试

央行数字货币加速推进。《实施方案》要求，在中国人民银行数字货币研究所深圳下属机构的基础上成立金融科技创新平台，支持开展数字人民币内部封闭试点测试，推动数字人民币的研发应用和国际合作。北京商报记者发现，除了多次明确推动数字货币的研发应用外，此前官方鲜少提到推动数字货币的国际合作。此次通过深圳先行示范区《实施方案》提出此规划，主要有何考虑？

“央行法定数字货币是顺应数字化经济发展，但对各国央行来说，法定数字货币仍是新事物。我国积极推动法定数字货币研发应用与国际合作，加强数字货币安全、监管等方面信息共享和经验交流，不仅有利于我国法定数字货币健康发展，也将加快推动数字货币服务全球经济社会，实现共赢。”光大银行金融市场部分析师周茂华告诉北京商报记者，央行此举释放我国将秉持开放、创新、协调、共享的发展理念，在平等互利、包容发展的基础上积极参与国际合作。

上海对外经贸大学人工智能与变革管理研究院区块链技术与应用研究中心主任刘峰则认为，深圳地区对数字货币的研发展开非常早，无论是在制度便利、地理位置还是经济发展上都具有较大优势，因此选择在深圳推动数字人民币的研发应用和国际合作在情理之中。在他看来，此政策主要是为加速数字中国的战略推进，通过技术的发展和基础设施的改造升级来促进内需交换的效率。

还有观点认为，数字货币推进与人民币国际化密切相关。北京商报记者注意到，今年6月，清华大学国家金融研究院院长朱民曾公开表示，数字货币是未来货币市场竞争的制高点，中国作为世界上第二大经济体、第二大金融市场，电子商务、电子流通产业的市场巨大，数字货币的发展与应用很重要。数字货币的发展是今后人民币国际化的一个重要的领域和渠道。

深圳再获利好

近段时间关于数字货币的进展，也将深圳这个城市推向了聚光灯下，而原因却并不只是最新的《实施方案》的出台。近日，深圳官方发布消息称，深圳已联合央行开展数字人民币红包试点，将在罗湖区派发1000万元人民币红包，民众通过摇号抽签方式获得数字人民币红包后，可直接在罗湖区指定的商户进行消费。

据了解，这是央行法定数字货币首次与公众见面，并且是首次以红包的形式“露面”。具体情况方面，总价值1000万元的“礼享罗湖数字人民币红包”中，每个红包金额为200元，共计5万个。10月12日18时起，“i深圳”系统将通过深圳政务短信服务平台陆续向中签个人发送中签短信和下载链接。中签个人可点击中签短信中的下载链接，按照页面指引下载“数字人民币App”，并开立预约时所选银行的“个人数字钱包”，钱包开立后即可领取红包。

多个迹象表明，我国数字货币已进入了一个全新阶段，尤其在深圳地区进展不断。事实上，早在去年8月，中共中央、国务院便发布关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见。意见指出，支持在深圳开展数字货币研究与移动支付等创新应用。今年8月，深圳方面表示目前数字货币研究与移动支付创新应用等金融科技创新取得积极进展。

数字货币竞赛

央行数字货币进展成为当下十足的热点。10月11日，央行副行长陈雨露还在《中国金融》杂志撰文称，要加快中央银行法定数字货币的研发和可控试点，保障支付安全；加强金融科技创新研究及其在金融基础设施建设中的应用，拓展金融基础设施覆盖范围，弥合数字鸿沟，提升运行效率与监管效能。

事实上，我国推动数字货币国际合作也离不开全球主要央行加快推出数字货币的背景。当前，全球央行对数字货币已愈发重视，且多在加快数字货币的研发进程。据新华社报道，日本中央银行近日宣布，将于2021年启动数字货币实证实验。日本央行表示目前没有发行数字货币的计划，但正在推动建立可应对数字化进展的机制。相较于现金，数字货币的优势在于保管和运输成本下降、透明度提高以及有利于防止偷税等，但在保护用户信息等方面仍存在诸多问题。除日本央行外，欧洲央行也在探讨2021年启动实证实验，美国也正推进研究工作。

在经济的数字化、全球数字货币发展的背景下，中国发行主权数字货币是大势所趋。2020年全国两会期间，中国人民银行行长易纲就曾表示，法定数字货币的研发和应用，有利于高效地满足公众在数字经济条件下对法定货币的需求，提高零售支付的便捷性、安全性和防伪水平，助推我国数字经济加快发展。

北京商报记者 岳品瑜 刘四红

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深圳先行示范区将开展公募REITs试点

北京商报讯（记者 孟凡霞 李海媛）基础设施领域不动产投资信托基金试点渐行渐近。10月11日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020-2025年）》（以下简称《方案》），其中明确要求，依法依规开展基础设施领域不动产投资信托基金（以下简称“公募REITs”）试点。这是继公募REITs相关指引“靴子”落地后，有关部门进一步明确公募REITs发展的要求。业内人士认为，该文件有利于进一步推动公募REITs的发展，也能从多方面助力深圳地区基础设施项目的建设。

针对《方案》该项要求，中国（香港）金融衍生品投资研究院院长王红英评价，该文件的出台，有利于进一步推动公募REITs产品的发展。由于《方案》目的是为国家建立大湾区的经济建设，如为新基建的发展等进行募集资金。在依法依规的基础上推动和募集公募REITs，也会促使其发展进步。

王红英称，深圳经过40年的发展，成为了社会主义先行先试改革的示范城市，通过此次改革，可以辐射到整个大湾区的经济发展，同时也会在整个珠三角地区建立城市群效应的发展模式，起到推动珠三角及整个大湾区经济一体化的资源优化配置，为经济转向内循环做好基础设施的准备。

王红英认为，未来公募REITs募集的资金主要流向基础设施方面的一些投资项目，可能会涉及包括城市群之间的轻轨、城市内的地铁、5G基础设施建设等项目。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)