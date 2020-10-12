严监管加码 十余支付机构9月被罚2279万

严监管下，9月支付机构罚单数量剧增。10月11日，据北京商报记者不完全统计，9月第三方支付行业至少收到11张监管罚单，罚没金额合计2279万元，其中不乏千万级罚单，也有一日内多家机构同时被罚的情况。北京商报记者对比年内往月数据发现，从处罚类型来看，除了严惩反洗钱不力等行为外，监管对支付机构收单违规处罚亦呈现加码趋势。

罚单数创年内单月新高

10月11日，据北京商报记者不完全统计，9月央行开出的第三方支付罚单数量至少达11张，创年内单月历史新高。其中，9月最高罚单受领者为裕福支付，罚没合计1453.59万元。除了这一千万级支付罚单外，还有3家机构被罚超百万。

其中快捷通支付因未按规定履行客户身份识别义务等原因被央行杭州中心支行处罚250万元；杉德支付同样因未按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易等行为被央行太原中心支行罚没226.5万元；易通金服则因违反银行卡收单等被央行济南分行罚款188.95万元。而央行对前述支付机构均采取双罚制，相应机构负责人因对违法违规行为负有责任，亦被处以相应罚款。

北京商报记者注意到，9月内至少有11家支付机构合计被罚没2279万元，9月底央行对违规支付机构的处罚呈现加码趋势。仅9月28日，央行济南分行一日内便亮出6张罚单。

收单、反洗钱成违规重灾区

从处罚类型来看，监管主要严惩收单违规、反洗钱不力等行为。北京商报记者统计发现，11家被罚机构中，5家机构涉反洗钱违规问题被罚，主要问题是未按照规定履行客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易、未落实商户实名制、未按规定发送收单交易信息等。

除反洗钱外，北京商报记者对比往月发现，9月中，支付机构因收单违规被罚的案例增多。其中，6家机构因违反银行卡收单业务相关法律规定被罚，被罚金额大都为数万元，也有严重违规者被罚高至62万元。

“十余罚单密集下发，表明监管对支付机构的执法检查工作已步入常态化阶段，且有加码趋势。从被罚类型来看，客户身份识别、特约商户资料、收单、预付卡业务等是监管核查的重点。”麻袋研究院高级研究员苏筱芮告诉北京商报记者。

苏筱芮认为，当前，支付行业存在的乱象，包括合规制度不完善、特约商户落实不到位以及风控水平薄弱等，其中的原因既有机构自身的重视程度不够、人员管理松散，也有外部环境竞争压力下催生的铤而走险之心，机构需要重点关注反洗钱工作，针对当前反洗钱领域的最新形势，加强研判以及与同行的交流，及时调整、高效应对。

易观支付行业资深分析师王蓬博则指出，当前，支付罚单整体呈现出金额大、处罚更精准等特点。监管针对一些违法行为进行了更加细致的区分。在他看来，有机构被罚达千万元，有机构则只有几万元，这主要是从违规的业务和规模来区分的，性质不同，罚款规模也不同。

严监管日趋常态化

针对违规行为，支付行业严监管日趋常态化。就在10月10日，央行营业管理部官网发布消息称，为贯彻央行关于加强支付机构监管、规范支付行业发展的工作要求，央行营业管理部将持续强化对支付机构常态化执法检查，坚决查处违法违规经营活动。

央行营业管理部强调，今年以来，围绕“严监管常态化”工作主基调，已针对辖区部分支付机构合规意识弱、违法违规严重等问题，多措并举，加大查处力度，对6家支付机构给予警告，处罚款合计1.78亿元；另对8名相关负责人员给予警告，并处罚款合计242.2万元。央行营业管理部称，年内对商银信支付开出国内支付机构最大罚单，对裕福支付、新浪支付等相继作出行政处罚，有力震慑了支付机构违法违规行为。

“合规得到支持，违规必将严惩。”央行营业管理部称，加强监管，对违法违规行为保持高压态势，不断提高违规成本，有利于支付行业健康发展，有利于维护法规和监管的严肃性，有利于保护金融消费者的合法权益。经过多部门共同努力，支付机构专项整治取得初步成效，支付机构违规行为有效遏制，风控水平与合规能力显著提升，消费者合法权益得到切实保护，群众矛盾得到有效缓释，支付服务市场秩序明显改善。

不过，严监管下，行业分化效应显著，不少中小支付机构生存经营每况愈下。有支付机构人士告诉北京商报记者，当前，寡头垄断效应持续，中小机构的生存空间被不断挤压。还有机构人士称，多年求生变革效果不佳后，公司已经将支付业务边缘化，人员流失问题也愈发严重。

针对支付机构后续发展，苏筱芮建议，一是提升合规意识，建立基本合规制度，畅通跨部门协作，明确分工的同时将责任落实到人；二是加强风控水平，灵活运用大数据、人工智能等新型技术提升合规工作效率；三是适时调整策略，加大商户巡检等工作力度，防范外部风险蔓延。

“行业变革时期，需要支付机构更加深化服务，在利润被压缩的前提下，如何尽快完成转型也是关键。可以看出合规化已经是底线了，在合规化之上应该做哪些业务值得机构考虑，比如和传统银行的合作或是一个突破口。”王蓬博称。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)