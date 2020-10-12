年内疯狂吸金1.5万亿 假期后首周19只权益类基金再登台

北京商报讯（记者 孟凡霞 刘宇阳）国庆长假结束，随着各项资产标的恢复交易，公募基金的发行工作也再度开启。数据显示，节后首周将有19只权益类基金相继开启募集，占全市场产品的九成以上。而就已经成立的产品而言，截至10月11日，权益类基金已大举吸金1.5万亿元，远超过去三年总和。在业内人士看来，权益类基金新发规模大幅提升背后，与年内A股行情向好息息相关，也受益于近年来多方监管部门“大力发展权益类基金”的支持，未来走势或仍将受市场行情变化影响。

长假结束，公募基金的发行也同步重启。据公开数据显示，国庆节后首个交易周，即10月12日-16日期间，共有21只基金（份额合并计算，下同）先后开启发行。其中，包含股票型基金和混合型基金的权益类产品就达到19只，占比超九成，汇添富、南方、华安、中欧等多家公募争相“卖卖卖”。

从产品细分类型来看，以偏股混合型基金和偏债混合型基金为主，其中包括多只设置了最短持有期的产品，例如南方行业精选一年持有期混合、华安添福18个月持有期混合、中欧达益稳健一年持有期混合等。

事实上，基金公司大力发行权益类基金的动向并非从国庆节后才正式开始。同花顺iFinD数据显示，自2020年以来，截至10月11日，权益类基金的新发规模已达到1.5万亿元，较2019年同期的3310.4亿元，同比增超3.5倍。拉长时间来看，这一数据更超过了2017-2019年近三年的新发规模之和，即1.23万亿元。

在业内人士看来，权益类产品大发展背后，离不开A股市场行情的整体向好，以及国家各部门的大力支持。北京某基金研究人士坦言，今年以来权益类基金规模的增长，主要是受益于A股市场的结构性行情。在该研究人士看来，未来新发规模是否有望进一步提升或仍然受制于市场行情的变化。

A股行情向好的背景下，公募权益类基金发行市场也频现百亿级产品。例如，10月10日，中欧基金发布旗下中欧互联网先锋混合的认购申请确认比例公告。公告内容显示，募集期内基金募集的有效申请金额已超过100亿元的规模上限，将采取末日比例确认，比例约为83.16%。也就是说，该基金的实际募集金额约为120亿元。

据公开数据统计，截至10月11日，年内已经成立的30只首募规模超100亿元的产品中，权益类基金多达28只，最高的南方成长先锋混合约为321.15亿元，远超固收类产品最高的153.02亿元，权益类基金的吸金能力由此可见一斑。

除了市场行情的支撑外，近日国务院的“喊话”也再度明确了权益类基金发展的重要性。10月9日，国务院发布《关于进一步提高上市公司质量的意见》，其中明确提及，在完善上市公司融资制度方面，要大力发展权益类基金。

不过，上述基金研究人士也坦言，权益类基金发行规模大增的当下，部分基金经理的管理规模也在迅速扩大。因此，不论是基金公司整体，还是相关产品的基金经理及所在团队也要注意提高投研能力。另外，从投资者角度来看，建议客观看待“明星产品”“爆款基金”等，切忌盲目跟风。

展望后市走势，招商基金认为，权益市场方面，考虑到国内经济仍在改善通道，金融地产等权重股估值仍在低位，整体指数的下行空间不大，但鉴于海外的不确定性犹存，预计仍以蓄势震荡为主。下一阶段将继续关注美国大选、新冠疫苗研发进展以及“十四五”规划等事件落地。结构上，预计重点关注行业景气度持续走高的新能源相关标的，同时继续看好低估值的价值风格在四季度的表现，如金融和建筑板块等；对于消费、医药和科技板块则继续存优去劣，精挑细选。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)