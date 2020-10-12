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考虑微型贸易协议 英国“脱欧”迷局难定

陶凤 汤艺甜

2020年10月12日08:05  来源：北京商报
 

　　英国首相鲍里斯·约翰逊定下的最后期限只剩三天，“脱欧”协议仍然无法画上句号，外界早已对没完没了的拉锯失去了耐心。就连欧盟和英国自己，也心知肚明，达成理想贸易协议的可能性趋近于零，在此背景下，所谓的“微型”贸易协议被寄予了厚望，即在共同认可的方面达成一致，这大概是目前双方能作出的最大让步了。

　　10月15日的欧盟峰会是约翰逊亲自定下的最后期限，在此之前，若英国和欧盟无法达成贸易协议，那么在今年12月31日后，双方就将直面“无协议脱欧”的困境。

　　英国和欧盟仍在互相试探。上周五，欧盟首席代表米歇尔·巴尼耶在抵达伦敦12小时后离开。他希望在进入所谓的“隧道密谈”之前，英国能再作出一些让步。据了解，“隧道密谈”是高度机密的、决定成败的最后阶段磋商。“在他（巴尼耶）准备进入隧道密谈之前，我们需要从英国方面得到更多。”一位欧盟高级外交官表示。

　　不过，目前看来，大范围的贸易协议基本无望。巴尼耶和英国欧盟事务顾问大卫·弗罗斯特表示，双方在渔业、公平竞争环境和治理等方面仍存在重大分歧，但他们正朝着达成协议的方向缓慢靠近。双方都制定了无协议脱欧的计划。

　　最新进展是，双方将目光放在了“微型”贸易协议上。当地时间10日，据英国《泰晤士报》报道称，英国和欧盟已同意，虽然本周可能会面临更广泛的贸易协议谈判破裂的情况，但双方仍将有望在航空和公路运输等具有共同利益的领域达成“微型”贸易协议。

　　大卫·弗罗斯特和米歇尔·巴尼耶均已表态称，英国和欧盟已经达成共识，即使在10月15日这个被外界认为的谈判截止日期前，英欧双方无法达成更广泛的贸易协议，双方此后仍将继续保持接触。根据计划，“微型”贸易协议或将在11月达成，以弥补在12月31日“脱欧”过渡期结束前仍未达成协议的损失。

　　中国欧洲学会副会长、复旦大学欧洲问题中心主任丁纯表示，现在“脱欧”陷入僵局，是因为双方都有各自的考量。对欧盟来说还是老问题，不能让英国占便宜，也就是“脱欧”了还能享受很多好处，这说不过去。而对于英国来说，也不能陷入一种“脱欧”之后很多问题跟没“脱欧”是一样的状态。从以往的经验来看，双方强硬的姿态也是一种策略，具体还是要看后续的发展态势。

　　虽然约翰逊总是嘴硬，称英国可以成功应对“无协议脱欧”造成的所有后果，但风险不是几句表态就能掩饰的。

　　今年1月31日起，英国正式“脱欧”，随后进入为期11个月的过渡期。若在过渡期内英欧双方未达成贸易协议，自2021年起双方贸易活动将回到世界贸易组织框架下，重新实施边检和关税，导致贸易成本增加，将使每年9000亿美元的双边贸易面临不确定性，并可能使边境陷入混乱。

　　对“无协议脱欧”后果的担忧也反映在了企业层面，比如伦敦正在失去金融中心的光环，安永的最新预测显示，正从英国流向欧洲大陆的银行资产规模高达1.5万亿美元，高于2019年底1.3万亿美元的预测，摩根大通、高盛集团和摩根士丹利等大型跨国金融机构正在加速向法兰克福、巴黎等欧洲金融中心转移资产和员工。

　　金融、贸易等领域的混乱对于当前的英国来说，无异于雪上加霜。英国统计局10月9日发布的报告显示，英国经济8月环比增长2.1%，增速低于外界预期，同时也是今年5月以来的最低值。同一天，截至当天上午9点，英国24小时内新增新冠肺炎确诊病例13864例，连续7日新增确诊超过万例，严峻的疫情形势之下，英国政府再次升级防疫措施的可能也日益增长，为经济前景再添阴霾。

　　恐慌的不止是英国。根据德国哈勒经济研究所的统计数据，如果英国“无协议脱欧”，可能将导致欧盟减少70万个工作岗位，且流失100万个潜在的就业机会。欧盟对英国的出口额或将同比下降41%，可能导致2021年欧盟国内生产总值同比下降0.25%。

　　虽然时间所剩无几，但双方也并非毫无转圜余地。除了10月15日，10月13日的欧盟总务理事会、11月23日-26日的欧洲议会全体会议、12月10日-11日的欧盟领导人峰会等都可能会是“脱欧”问题的转机。北京商报记者 陶凤 汤艺甜

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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