回眸"十三五"：债券市场规模突破百万亿元 国际投资者踊跃配置中国资产

债券市场是直接融资的重要渠道之一。今年我国债券市场存量规模已突破100万亿元，较“十三五”之初增长一倍多。我国债券市场已经发展成为全球第二大债券市场，对实体经济的支持能力明显增强，并吸引更多国际投资者踊跃配置。

债券市场规模突破百万亿元

中国人民银行数据显示，截至2020年8月末，中国债券市场存量规模达112万亿元人民币。

作为直接融资的渠道之一，债券融资规模的增长为实体经济提供更多资金支持。在这背后，是我国债券市场种类更趋齐全，结构更加合理，多个品种债券发力增长。

“过去我国债券市场以国债和金融债为主，现在企业债、公司债、短期融资券、中期票据、城投债、地方政府债、地方专项债等一起发力，均得到了长足的发展。既能满足不同的融资主体融资，也能满足不同偏好的投资主体。”国际金融问题专家赵庆明说。

以8月末数据为例，公司信用类债券托管余额为25.4万亿元，地方政府债券托管余额为24.8万亿元，均超过国债18.2万亿元的托管余额。

在规模扩大和品种丰富的同时，债券市场风险管理机制和工具也不断健全。“近年来，我国债券衍生品从无到有，能够满足债券市场投资主体的风险管理需求。在银行间市场推出信用风险缓释工具，在交易所市场推出国债期货，均是对债券现货市场的补充，是债券市场必备的市场风险管理工具。”赵庆明指出。

此外，在我国债券市场，市场化、法治化债券违约处置机制正在加快完善，银行间债券市场与交易所债券市场相关基础设施机构也正在开展互联互通合作。

债券市场发力支持实体经济

近日，随着安徽省2020年最后一批新增专项债券发行完毕，全年用于支持淮河行蓄洪区安全建设项目的专项债券资金已达46亿元。

2020年，地方政府新增专项债券计划为3.75万亿元，比去年增加1.6万亿元。财政部数据显示，1-8月，地方政府专项债券已发行31883亿元。债券资金支出进度加快，截至7月底已支出2万亿元，主要用于补短板重大建设。

“债券市场属于直接融资，相对于间接融资，往往能给融资人节约融资成本，从整个社会角度，也更容易分散风险。”赵庆明指出。

政策层面也着力引导债券利率下行，为市场主体减负。据人民银行统计，今年前7个月，债券利率下行为债券发行人减负达790亿元。

针对不同种类债券的特点，相关制度安排不断细化。中国银行间市场交易商协会副秘书长曹媛媛日前表示，要让中小微企业，特别是中小微民营企业能够利用债券渠道融资，必须要有一些特殊安排。今年银行间市场对民企债券融资支持工具进行了进一步完善，通过直接投资债券、创设信用风险缓释凭证、担保增信等方式支持民营企业发债融资。

国债发行和资金下达也更趋高效。今年设立的1万亿元抗疫特别国债，6月中旬以来在约一个半月时间内即完成发行。通过特殊转移支付机制，抗疫特别国债资金7月初已在多个省份快速下达到市县。

国际投资者踊跃配置中国资产

近年来，我国经济持续健康发展，我国债券市场对外开放稳步推进，对国际投资者的吸引力不断增强。

记者从人民银行了解到，今年以来，境外机构持续增持我国债券，月均交易量超7500亿元，月均净买入量超1200亿元，目前境外机构持债总规模超过2.9万亿元。

我国债券市场对国际投资者吸引力日益增强，究其原因，一方面，随着人民币国际化和我国债券市场对外开放，国际投资者投资我国债券变得更加便利；另一方面，我国债券的收益率相对来说更具有吸引力，债券违约风险较低。

2019年，中国债券已纳入彭博巴克莱全球综合指数和摩根大通旗舰指数。近期，富时世界国债指数也明确了将中国债券纳入的时间表。中国债券“集齐”全球三大债券指数，反映了国际投资者对于中国经济长期健康发展、金融持续扩大开放的信心。

“国际投资者加大投资我国债券市场，有助于我国金融领域以开放促改革，进一步促进和提高人民币国际化和人民币国际地位，还有助于降低我国融资成本和实现金融市场更加健康发展，国际投资者也将分享中国经济发展的红利。”赵庆明指出。

人民银行有关负责人表示，下一步将积极完善各项政策与制度，进一步提高中国债券市场对外开放水平，为境内外投资者提供更加友好、便利的投资环境。

新华社记者 姚均芳（新华社北京10月11日电）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)