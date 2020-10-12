日本计划明年启动数字货币实验

新华社北京10月11日电 《参考消息》11日刊登源自《日本经济新闻》有关日本明年将进行数字货币实证实验的报道。报道摘要如下：

日本中央银行日本银行9日宣布，将于2021年启动数字货币实证实验。日本银行表示目前没有发行数字货币的计划，但正在推动建立可应对数字化进展的机制。

日本银行计划进行的实验将包括检验货币必需具备的基本功能如发行和流通等，检验是否能让数字货币产生利息，规定所持数字货币金额上限，以及探讨如何让民间企业和消费者参与等。

相较于现金，数字货币的优势在于保管和运输成本下降、透明度提高以及有利于防止偷税等，但在保护用户信息等方面仍存在诸多问题。

除日本银行外，欧洲央行也在探讨2021年启动实证实验，美国也正推进研究工作。

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