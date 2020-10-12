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央行下调远期售汇风险准备金率 释放稳汇率信号

2020年10月12日08:10  来源：经济参考报
 

记者从中国人民银行网站获悉，今年以来，人民币汇率以市场供求为基础双向浮动，弹性增强，市场预期平稳，跨境资本流动有序，外汇市场运行保持稳定，市场供求平衡。为此，中国人民银行决定自2020年10月12日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调为0。下一步，中国人民银行将继续保持人民币汇率弹性，稳定市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

业内人士普遍认为，此次将远期售汇业务外汇风险准备金率下调为0与近期人民币快速升值有关。10月9日，即国庆长假结束后的第一个交易日，在岸、离岸人民币对美元汇率持续走强，双双创逾17个月新高。

截至10月9日收盘，在岸人民币对美元即期汇率日盘收盘价报6.7135元，较上一交易日涨971点。离岸人民币升值幅度更大。今年前三季度，在岸人民币对美元涨幅已经接近4%。

“外汇风险准备金率属于逆周期调节工具，通过调整，防止人民币过度升值或贬值，实现人民币对美元汇率在合理均衡水平下的双向波动。”中国民生银行首席研究员温彬表示。

温彬表示，今年以来，人民币对美元汇率波动加大，总体由贬转升，随着中国经济基本面持续向好，近期人民币对美元升值显著，此时将外汇风险准备金率下调为0，一方面有助于人民币对美元汇率继续保持在合理均衡水平，另一方面也有助于银行降低远期售汇成本，增加企业的产品需求，更好地利用衍生品管理汇率风险。

中国人民银行行长易纲最近在《中国金融》撰文也强调了保持币值稳定的重要性。易纲表示，纵观全球，成功经济体必须保持币值稳定，这不仅包括国内物价水平的稳定，也包括汇率的基本稳定。他还称，2005年7月人民币汇率形成机制改革以来，历经百年一遇的国际金融危机、中美经贸摩擦和新冠肺炎疫情等冲击，人民币对美元汇率升值约21%，国际清算银行计算的名义有效汇率升值约34%，实际有效汇率升值约47%。得益于我国经济增长较快和人民币币值稳中有升双重支撑，以硬通货计算，我国稳坐全球第二大经济体，同时人均国民总收入持续增长。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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