原标题：“十三五”经济新跨越 高质量发展谋新篇

五年光阴，弹指一挥间。五年跨越，巨变谱华章。

“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段。五年来，我国经济发展取得历史性成就，预计“十三五”期末，国内生产总值将超过100万亿元，实现新的里程碑式跨越。与此同时，产业结构优化升级不断提速，制造业增加值多年位居世界首位，新兴服务业近四年年均增速高达19.4%，创新成果大量涌现。

令人惊叹的“中国速度”“中国创造”背后，既得益于五年来我国以供给侧结构性改革为主线，不断推进经济发展质量变革、效率变革、动力变革，也得益于更大力度的改革开放。

经济实力大幅跃升

GDP将破百万亿大关

位于陕西铜川新区的零售云店日前刚刚落地一场小镇购物节活动，这是田老板开的第三家零售云门店。“活动首日销售超过41万元，国庆开门红两天内销售突破50万元，门店销售较2019年增长了五倍有余。”

在刚刚过去的“十一”黄金周，国内掀起假日消费热潮。此前，国家统计局数据显示，8月多项经济指标年内首次转正。在疫情阴霾未散和全球经济衰退的背景下，中国经济交出的成绩单，既彰显中国经济打逆风球、走上坡路的能力，也说明中国经济具备充足的韧性与活力。

放在更广阔的视野，回望“十三五”，在世界经济风云变幻，内外矛盾交织的复杂局面下，中国经济巨轮始终无畏风雨、破浪前行，并取得了全方位、开创性的历史成就。

数据显示，五年来，我国经济实力大幅跃升。2019年国内生产总值达到99.1万亿元，占全球经济比重达16%，对世界经济增长的贡献率达到30%左右，预计“十三五”期末国内生产总值将超过100万亿元。人均国内生产总值突破1万美元，标志着我国向高收入国家水平又迈出坚实一步。

发挥消费对增长的基础作用，投资对增长的关键作用，出口对增长的促进作用，五年间，驾稳经济跨越式发展的“三驾马车”动力十足。

消费成为中国经济增长主引擎。2019年，消费对经济增长贡献率达到57.8%，拉动GDP增长3.5个百分点，连续六年成为经济增长第一拉动力。超大规模市场释放的巨大潜力，为中国经济跨越式增长提供了有力支撑。

重点领域有效投资合理扩大，现代基础设施网络持续完善。2019年末，高速铁路营业总里程超过3.5万公里，占全球高铁里程三分之二以上；高速公路里程超过14万公里，稳居世界第一……“中国速度”和“中国奇迹”不断缔造。

贸易大国地位更加巩固。货物贸易进出口额从2015年的3.95万亿美元增加至2019年的4.58万亿美元，连续三年保持全球货物贸易第一大国地位，连续11年保持第一出口大国地位。服务贸易进出口额从2015年的6542亿美元增加至2019年的7850亿美元，稳居世界第二。

产业结构优化升级

新增长极蓄势崛起

在传化化学的杭州大江东生产基地去油灵生产车间，几千平方米的面积，只能看到20几个工人在操作运营。在这个智能化的厂区里，大宗原料通过空中管廊输送，每年可以减少四万吨半成品出料，节约500万元的包装物成本；通过空中AGV小车输送成品，解除了20万吨成品的地面叉车输送压力。

“十三五”期间，我国坚持以供给侧结构性改革为主线，加快培育新动能，为经济更高质量发展注入源源动力。从产业数字化到数字产业化，越来越多的传统行业实现华丽变身。

用户只需轻点手机端，自主选择颜色、印花等个性化定制方案，相关数据即刻传输到工厂并启动快速制造程序。厂区内搭建“棋盘式吊挂”的智能导航模式，多台AGV以及智能机械手臂高效作业，一块块智能系统显示屏上，工人生产效率百分数、商家的订单完成数直观可见……位于杭州的阿里巴巴新制造平台犀牛智造工厂正以数字化引领传统服装业变革。

“十三五”期间，我国产业结构持续优化。制造业增加值多年位居世界首位，2019年规模以上高技术产业增加值占比为14.4%，服务业增加值占国内生产总值比重达53.9%，信息传输、软件和信息技术服务业等新兴服务业近四年年均增速高达19.4%。

危机中蕴藏新机，挑战中孕育动力。面对疫情大考，云计算、大数据、人工智能等新技术快速发展，网上办公、在线教育、远程问诊等行业加快扩张，智能制造、无人配送等新模式加速普及。“数字经济、智能制造、生命健康这些新产业形成了更多增长极，这些增长极将为经济下一阶段增长提供更多支撑。”国家统计局国民经济综合统计司司长刘爱华说。

产业结构加快转型升级离不开创新驱动。2019年，全社会研发经费支出达到2.21万亿元，较2015年增长56.3%，占国内生产总值的2.23%，超过欧盟平均水平。我国的国内发明专利授权量连续多年位居世界首位，PCT国际专利申请量跃居世界首位。

“中国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段，依靠创新驱动提升经济整体竞争力尤为迫切，未来要向科技创新要产量、要质量。”中国科学院科技战略咨询研究院副院长樊杰表示。

改革开放纵深推进

新发展格局加快构建

改革“一子落”，发展“满盘活”。无论是量的增长还是质的提升，都离不开改革红利的充分释放。

今年年底前，全国各地要开通企业开办“一网通办”平台，实现企业开办全程网上办理，压缩企业开办时间至四个工作日以内。而在“十三五”以前，企业开办平均时间为33天。

“十三五”期间，商事制度改革不断深化，营商环境持续优化，市场主体活力充分激发。截至今年7月底，全国登记注册市场主体1.32亿户，比2015年底增加5453.1万户，增幅70%。2020年我国有133家企业进入《财富》世界500强榜单，比2016年增加23家，跃居世界首位。

五年来，我国全面深化改革取得重大突破，“放管服”改革、国资国企改革、财税金融体制改革、要素市场化配置改革等重点领域改革不断向纵深推进。“在新的发展阶段，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，关键仍是深化改革。”国务院发展研究中心原副主任王一鸣说。

站在“十四五”规划开局的新起点，专家表示，中国经济发展依然潜力巨大、前景广阔，以更大的勇气、更多的举措破除深层次体制机制障碍，实现中国经济增长的基础再造和动能转换，重塑经济发展新格局，中国经济必将迎来更加光明的前景。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)