原标题：公募三季度业绩整体平稳 15只权益产品收益率超80%

公募三季度业绩落下帷幕。东方财富Choice数据显示，今年前三个季度，超过98%的主动权益基金（不含2020年新成立基金）获得正收益，科技主题ETF备受市场追捧。从持仓情况看，半年度“霸榜”的医药主题基金在三季度大幅回撤。业内人士预计，在经济持续复苏的背景下，四季度市场调整接近尾声，低估值行业将得到修复。

尽管权益类基金总体表现优秀，但业绩分化依然较大。东方财富Choice数据显示，前三季度收益率超过80%的有15只（份额合并计算），也有5只基金跌幅超过10%。而在半年度“霸榜”的医药主题基金因三季度大幅回撤，鲜有进入收益率榜单前20，仅余融通医疗保健行业混合、招商医药健康产业、信达澳银健康中国混合和融通健康产业灵活配置混合等几只医药主题基金。

另一方面，今年以来，科技主题ETF备受市场追捧。与二季度相比，截至三季度末，排名靠前的ETF产品主题种类更为丰富，涵盖生物医药、消费、创业板等。其中，国泰生物医药ETF以67.22%的收益率居于首位，紧随其后的是华宝中证医疗ETF和华夏消费ETF，收益率分别为66.42%和60.59%。

平安基金指出，四季度应布局超额收益持续积累的板块，可重点关注消费电子、半导体、信息化、新能源汽车、光伏、消费六大领域。其中，在消费电子方面，随着5G换机和其他IOT产品需求进入加速释放期，预计消费电子景气度会持续上行，并带来产业链相关标的结构性机会。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)