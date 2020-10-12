资本缺口待补 银行再迎发债高峰

刚刚过去的9月，商业银行二级资本债发行火爆，单月发行规模超过此前八个月总和。WIND数据显示，9月上市银行共成功发行二级资本债2400亿元，今年1至8月上市银行二级资本债发行规模累计为2380亿元。值得注意的是，国有大行成为发债“大户”，中国银行、建设银行、工商银行三家银行9月二级资本债发行总额均超600亿元，此外建行还有1600亿元在路上。
分析人士认为，国有大行大规模发债补血，除疫情因素和让利实体经济的影响外，也与满足全球系统重要性银行新一轮TLAC（总损失吸收能力）监管要求密切相关。9月30日，央行、银保监会发布《全球系统重要性银行总损失吸收能力管理办法（征求意见稿）》，与国际监管要求接轨，将对全球系统重要性银行实施总损失吸收能力监管要求。同日发布并实施的还有《关于建立逆周期资本缓冲机制的通知》，明确逆周期资本缓冲比率初始设定为0，不增加银行业金融机构的资本管理要求。
目前我国只有工、农、中、建四大国有银行被纳入全球系统重要性银行（G-SIBs）名单，TLAC监管要求的实施，无疑将进一步显著加大四大行资本补充的压力。国信证券研报称，综合多家机构的测算，2025年达标前四大行的TLAC资本缺口总计约在2万亿至3万亿元左右，各家银行未来5至8年每年的缺口约在1000亿元左右。
中小银行今年以来也面临强烈“补血”需求，包括永续债、二级资本债等资本补充工具发行今年增长迅猛，虽然单笔规模较小，但已成为中小银行补充资本的重要工具。今年以来，银行发行二级资本债已达43只，发行规模达4486.80亿元，加上即将于近期陆续发行的工行、承德银行及惠州农商行，年内发行规模将突破5000亿元。永续债方面，2019年全年发行数量不过16只，今年至今，银行已发行23只永续债。
业内人士表示，今年以来银行按要求加大了对实体经济以及中小微企业的支持力度，贷款规模增加较多，需要通过资本补充来保证充足的资本金。在让利实体经济的背景下，大多数银行依靠内生性资本补充有一定难度，通过永续债、二级资本债以及其他方式的外源性资本补充成为首选。
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