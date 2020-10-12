央行：年内六支付机构被罚1.78亿

10月10日，中国人民银行营业管理部披露，今年加强对支付机构的监管，对六家支付机构给予警告，处罚款合计1.78亿元，并对八名相关负责人员给予警告，罚款合计242.2万元。
其中，商银信因涉及为非法集资平台直接提供支付结算服务、违反T+0资金结算服务管理规定等16项违法行为，被开出国内支付机构史上最大罚单，罚款达1.16亿元。对新浪支付罚款1884.33万元，对裕福支付罚款1453.59万元。
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前8月我国服务贸易逆差大幅减少 显出较强抗冲击能力 人民网北京10月1日电 （孙阳）今日，人民网财经从商务部获悉，1-8月，受新冠肺炎疫情等因素叠加影响，我国服务贸易规模下降，但服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少;知识密集型服务贸易占比持续提高,显示出较强的抗冲击能力。前8个月，我国服务…【详细】
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统计局：9月份中国制造业PMI为51.5% 人民网北京9月30日电 （记者车柯蒙）今日，国家统计局网站公布2020年9月中国采购经理指数运行情况。数据显示， 9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.5%，比上月上升0.5个百分点。非制造业商务活动指数为55.9%，比上月上升0…【详细】