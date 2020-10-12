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以高标准引领民营经济高质量发展

——全国工商联、国家市场监管总局携手推进民营经济领域标准化工作

2020年10月12日10:06  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京10月12日电 （任妍）标准助推创新发展，标准引领时代进步。10月10日，全国工商联、国家市场监管总局共同召开“民营经济领域标准化工作推进会”，进一步贯彻落实国家标准化战略，以标准引领民营经济高质量发展，推进商会团体标准建设。

党的十九届四中全会《决定》要求，“强化标准引领，提升产业基础能力和产业链现代化水平”。标准，是国家治理体系和治理能力现代化建设中的基础性规范；标准化，在便利贸易往来、支撑产业发展、促进科技进步、规范社会治理中的作用日益凸显。民营经济高质量发展离不开标准化的有力支撑。近年来，全国工商联、国家市场监管总局（国家标准委）全面加强民营经济领域标准化推进工作，着力促进商会团体标准体系建设，以标准推动民营企业改革创新、提质增效、健康发展。

民企，助推国家标准化战略实施

目前，全国市场主体超过1.23亿户，民营企业和个体工商户占到了90%以上；以民营企业和民营经济人士为主体的商协会超过10万家；我国70%以上的技术创新成果来自于民营企业。

民营企业作为标准化的主要实践者，已成为标准创新的重要力量。据浙江省市场监管部门介绍，近5年，浙江省为主制定的2019项国家标准、行业标准中，80%以上由民营企业主导或参与；全省累计研制“浙江制造”标准近1800项，由民营企业主导制定的占80%以上，实施比重达到90%以上。全国评出的381个企业标准“领跑者”，浙江占60个，基本都是民营企业。大力实施国家标准化战略，民营企业潜力巨大。

据统计，2019年全国企业标准信息公共服务平台新注册企业55962家；通过平台自我声明公开企业标准373131项，涵盖产品651795种。与2018年相比，年度公开标准数增加33283项，涵盖产品种类增加34436种。截至2020年9月，已有28万多家企业声明公开了156万多项标准。这里面，很多都是民营企业。

标准，引领民企提质升级

以高标准助力高技术创新，促进高水平开放，引领高质量发展。广大民营企业正在推动大量技术创新成果融入企业标准、团体标准、行业标准，实现创新成果的产品化、产业化、市场化，将标准化作为迈向高质量发展的优先之选、解决之道。

“新奥既是标准化的参与者，又是标准化的受益人。”10月10日，在全国工商联、市场监管总局联合召开的民营经济领域标准化工作推进会上，新奥集团董事局主席王玉锁表示，新奥创业31年，形成了上千项企业标准，参与制修订了80余项国家、行业、地方及团体标准，并承担了10余个国家、省级标准化示范项目。特别是以标准为牵引，新奥集团不断提升产品与服务质量，支撑了企业的长足发展。新奥的昨天，得益于重视标准；新奥的明天，更离不开标准引领。

全联新能源商会会长、隆基股份董事长钟宝申特别谈到，我们新能源行业的快速发展得益于标准的引领。比如，我国已在新能源汽车及充电基础设施领域发布了100多项国家标准和行业标准，涵盖基础定义、整车、关键系统和部件、充电接口和基础设施等领域，有力支撑了行业的快速发展、民营企业的提质升级。

标准，助力民营企业“走出去”

标准，是世界“通用语言”，是开放合作的共赢通行证。把握国际规则、参与相关标准化建设，是我国民营企业成长为世界性企业的关键一环。标准化，便利民营企业开展国际贸易，强化中外标准、计量、检测、认证等全方位合作，减少技术性贸易壁垒，降低民营企业“走出去”成本，助力提升了我国对外开放水平。

民营企业中，正泰集团对标国际标准，自主开发的产品性能指标均达到IEC标准，为开拓国际市场奠定了坚实的基础。浙江省创新“一份标准、一次认证、多国证书”模式，发出国际合作认证证书198张，打造民营企业出海的标准“通行证”。以义乌小商品城为代表的众多专业市场积极开展“亮标对标提标”行动，推动浙货行销全球。依托阿里巴巴、网易、海康威视等民营龙头企业，浙江争取电子商务交易保障国际标技委（ISO/TC321）秘书处落户杭州，在电子商务领域主导制定2项国际标准，让民营企业拓展国际市场有了新的支撑。

团体标准，为商协会赋能提能

新修订的国家《标准化法》，首次明确了团体标准的法律地位，强调国家鼓励协会、商会、联合会、产业技术联盟等社会团体制定满足市场和创新需要的团体标准，支持在重要行业、战略性新兴产业、关键共性技术等领域利用自主创新技术制定团体标准、企业标准。这为商会自主开展团体标准工作、运用标准推动商会建设提供了重要的法律支撑。

2020年3月，全国工商联与国家标准委联合印发《关于鼓励、引导和规范工商联所属商会开展团体标准化工作的意见（试行）》，为发挥商会在加强团体标准体系建设、引领企业转型升级、开展行业自律和建设民营企业信用体系中的作用，提供了有力的政策指导和保障。截至2020年9月，已有3800多家社会团体发布了17000多项团体标准信息，覆盖了农业、工业、服务业、社会事业等各个领域，进一步丰富了标准的有效供给，更好地满足了技术创新和市场发展需求。

为更好地推动我国民营企业通过国际标准化活动走向世界、打开国际市场、参与“一带一路”建设，全国工商联成立了全国工商联标准化工作委员会，特邀国际标准化组织（ISO）前主席张晓刚同志担任主任。

八提升、八支持：合力推进民营经济领域标准化工作再上新台阶

为充分发挥标准化对民营经济发展的基础性、战略性和引领性作用，推动民营企业改革创新、转型升级、健康发展，促进商会团体标准体系建设、助推商会发挥自律作用，近日，全国工商联与国家标准委正式签订战略合作协议。

协议坚持新发展理念、着眼新发展格局，明确“八提升、八支持”措施，助推民营经济领域大力实施标准化战略，即在提升标准化意识、标准建设水平、标准实施应用能力、培育发展团体标准、标准化国际合作、标准化工作引导、标准化服务品质、标准化工作保障机制等方面协力共促，共推商会团体标准体系建设、提升商会自律能力，促进民营经济高质量发展。

在战略合作协议的支撑下，各级工商联及所属商会将紧紧围绕“三助力、一主导、一协同”，即在助力国家标准化战略实施上发力用力、在助力民营企业迈向高质量上发力用力、在助力民营企业“走出去”上发力用力、在商会团体标准建设主导作用上发力用力、在国际互联互通协同作用上发力用力，共同推动民营经济领域标准化工作不断迈上新台阶。

(责编：任妍、杨曦)
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