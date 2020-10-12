深圳综合改革试点方案出炉

中共中央办公厅、国务院办公厅昨天对外发布《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020-2025年）》，赋予深圳在重点领域和关键环节改革上更多自主权，支持深圳在更高起点、更高层次、更高目标上推进改革开放。

方案指出，党中央作出兴办经济特区重大战略部署40年来，深圳敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干，创造了发展史上的奇迹，成为全国改革开放的一面旗帜。以设立经济特区40周年为契机，在中央改革顶层设计和战略部署下，支持深圳实施综合授权改革试点，是新时代推动深圳改革开放再出发的又一重大举措，是建设中国特色社会主义先行示范区的关键一招，也是创新改革方式方法的全新探索。

2019年8月，中央作出支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的重大决策，深圳改革开放开启新篇章。

方案明确，2020年，在要素市场化配置、营商环境优化、城市空间统筹利用等重要领域推出一批重大改革措施，制定实施首批综合授权事项清单，推动试点开好局、起好步。

2022年，各方面制度建设取得重要进展，形成一批可复制可推广的重大制度成果，试点取得阶段性成效。2025年，重要领域和关键环节改革取得标志性成果，基本完成试点改革任务，为全国制度建设作出重要示范。

方案按照“实施方案+授权清单”形式制定，包括八部分、27项目标任务要求，围绕完善要素市场化配置体制机制、打造市场化法治化国际化营商环境、完善科技创新环境制度、完善高水平开放型经济体制、完善民生服务供给体制、完善生态环境和城市空间治理体制提出一系列重大改革举措。方案强调，全面加强党的领导。创新工作机制，国家发展改革委会同有关方面分批次研究制定授权事项清单，按照批量授权方式，按程序报批后推进实施。

六大领域一系列重大改革举措

□完善要素市场化配置体制机制

方案针对土地、劳动力、资本、技术、数据等要素提出一系列改革方案，如推进二三产业混合用地，支持盘活利用存量工业用地，推进创业板改革并试点注册制等。

□打造市场化法治化国际化营商环境

根据方案，在全国统一的市场准入负面清单基础上，制定深圳放宽市场准入特别措施清单，放宽能源、电信、公用事业、交通运输、教育等领域市场准入。

□完善科技创新环境制度

方案提出支持科研经费投入机制改革，实施高层次科技人才定向培养机制，为符合条件的外籍高层次人才申请永久居留提供便利等一系列重要改革举措。

□完善高水平开放型经济体制

以规则衔接深化粤港澳大湾区合作发展，完善法治领域跨境协作机制，扩大金融业、航运业等对外开放，推动构建与国际接轨的金融规则体系……

□完善民生服务供给体制

方案提出的民生改革举措成色十足：支持开展国际前沿药品临床应用，探索完善医疗服务跨境衔接；扩大在深高等学校办学自主权，开展高水平中外合作办学……

□完善生态环境和城市空间治理体制

方案提出，健全生态建设和环境保护制度，完善生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单等“三线一单”生态环境分区管控体系；提升城市空间统筹管理水平，推动在建设用地地上、地表和地下分别设立使用权，按照海域的水面、水体、海床、底土分别设立使用权等。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)