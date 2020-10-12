房价涨跌“左右为难” 还是稳定最好

本报记者 周雪松

刚刚过去的“十一”、中秋双节长假，楼市总体表现平稳，打折促销力度加大。有购房者在接受中国经济时报记者采访时表示，“房价正常，老百姓才安乐。”

据诸葛找房数据研究中心监测数据，今年国庆、中秋双节假期，北京、深圳、武汉、苏州、大连、福州、青岛、东莞、温州、泰安10城新房销售面积为72.86万平方米，与去年国庆黄金周相比小幅上升1.6%。整体来看，今年假期销售量级与去年基本持平。但由于今年假期较往年多1天，从日均销售面积上看, 10城日均销售面积为9.11万平方米，同比下降11.1%。日均销售面积不及历史水平，为2015年以来国庆黄金周的最低值。

专家在接受中国经济时报记者采访时表示，随着居民对于旅游需求的提升，长假期间购房者更关注出游，对楼市的关注度减弱。

市场冷热不均，促销力度加大

从前述10个重点城市看，日均销售面积同比涨跌参差分半，其中北京、武汉、苏州、大连、青岛日均销售面积同比下降，且降幅均超30%。深圳、福州、东莞、温州、泰安日均销售面积同比上升。尤其东莞市在今年国庆黄金周销售面积上升明显，日均销售面积较去年上升6倍。

专家告诉记者，这主要是由于大湾区政策利好，叠加深圳调控升级，部分需求外溢至临近城市东莞。深圳虽然迎来最严调控政策，“假离婚”购房需求被抑制，但由于新房较为稀缺，今年国庆黄金周日均销售面积较去年仍上升16.4%。

另外，郑州和长沙楼市也颇值得关注。作为中原第一大市，郑州虽然是河南人口流入型城市，但是房价近期出现下跌。今年“金九银十”，郑州新房市场上演了首付分期、案场折扣、买房送车、买房送车位、买房送家电等各种“花式”降价促销潮，有的楼盘降价幅度还很大。相对而言，长沙楼市稳健得多，没有出现像郑州那样的所谓“降价潮”，但个别项目打折促销力度也挺大。

位于郑州热门置业板块的金水北的和昌优地原价1.8万元/平方米，到9月底再次加推，精装修改为毛坯房，均价降至1.55万元-1.65万元/平方米；而在郑东新区最炙手可热的北龙湖豪宅板块，高端项目碧源荣府精装修房源均价4.5万元/平方米，推出一批内部购房，由精装修改为毛坯房，单价跌破3万元/平方米。

受今年疫情的影响，上半年对于很多房企来说都“耽误”了太多的时间，下半年随着各行各业的复苏，长沙部分房企也加大了促销力度。有来自一线的销售人员表示：“今年的国庆黄金周，长沙楼市的人气还是很旺的，楼盘的双节活动以及优惠活动都引流了不少人，置业顾问每天在售楼部可能会接待十几批的客户。”也有纯新盘趁着黄金周的节点放出低价，首次开盘就赚足了眼球。如位于岳麓区洋湖板块的纯新盘碧桂园智慧城市，国庆期间首开均价仅7900元-8500元/平方米，比当前洋湖板块13800元/平方米毛坯限价低了不少，所以项目开盘人气比较旺。

房价涨跌意见不一，保持稳定最好

多年以来，无论是房价上涨还是下跌，都会有人不太满意，也让调控左右为难。“买过房子的希望房子涨价，没买的希望降价。”一位受访者对本报记者表示。事实上，记者调查发现，真实情况要比这复杂得多。

由于房价跌跌不休，楼市“反降价联盟”浮出水面。前不久，河南省房地产业商会会长召集三十多位河南房地产企业掌门人和一线房地产企业，开了一场闭门会议。开完这个闭门会议之后，与会房企观点普遍一致：不会带头降价，降价促销对于整个行业发展，弊大于利。不过，这种扛价行为并没有全面约束房企，有些楼盘还是在打折促销。

近年来，长沙楼市相对稳定，房价没有大涨。不过，在长沙，也有市民对房价不涨表示不满，其核心观点是：面对物价上涨，长沙市民没有房价上涨作为对冲，实质利益受损。北上广深包括武汉郑州合肥的市民看似承担着高房价，却能欣喜地看到房价上涨带来的收益，对物价上涨也没有那么抵触，他们才是幸福的。

有受访者在接受本报记者调查时表示：“不满的都是炒房客。名下只有一套房的业主和广大急需购房者都对房价不涨表示理解和支持。”

专家表示，楼市稳定符合大多数人的利益。如果房价大起大落，对金融业、建筑业、建材业、服务业等相关行业都将造成巨大影响，一损俱损。所以，还是保持相对稳定最好。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)