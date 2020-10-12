渤海银行与红星美凯龙签署战略合作协议

日前，渤海银行与红星美凯龙控股集团有限公司签署战略合作框架协议，双方将以共同建设“金融新生态”为愿景，建立长期战略合作伙伴关系，在金融服务、产业投资、项目合作、资源共享等层面展开深度合作，共创全生态产业链金融解决方案。
根据战略合作框架协议，渤海银行将为双方共建客户提供一站式金融服务，包括为红星美凯龙集团产业上下游的小微企业提供生产经营类贷款，以及基于产业链、供应链模式的金融产品；为红星美凯龙家居家装个人客户提供用于置业、装修、消费等各类贷款服务；为红星美凯龙集团地产平台及物业社区生态客户提供金融服务及伴生信贷产品，打造基于金融赋能的智慧物业、智慧社区生态体系。
渤海银行率先在业内开启了“线上化、数据化、智能化”的“三步走模式”，先后推出了行业电商平台、政府政务平台、智慧社区平台、智慧城市平台等众多业务场景平台，并以定制化财资管家服务将零售用户的金融场景和生活场景相融合。红星美凯龙从传统的家居卖场向家装家居一体化供应链整合新方向发展过程中,通过新零售变革推进线上线下一体化服务，其发展策略与渤海银行推进数字化转型的思路相契合。（牛广文）
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