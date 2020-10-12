新大陆科技集团王晶：抓住创新机制两条主线 助力建设数字福建

10月12日下午，第三届数字中国建设峰会期间，由福建省人民政府主办，福建省数字福建领导小组办公室、中国网络社会组织联合会、数字中国研究院（福建）共同承办的“数字福建分论坛”在福州市召开。

新大陆科技集团CEO王晶认为，数字福建发展要立足在思想理念、发展模式、治理机制、创新应用的先行先试，以创新发展和补短板作为契机。沿着“四化”轨迹，一张蓝图绘到底，分析数字福建当前所处的发展阶段，精准定位在国家以数字中国助力实现治理现代化的版图上的位置，清晰描绘发展方向、路径和实施步骤，才能突破重围，更上一层楼。

王晶还认为，面向未来，数字福建建设应以打造数字中国的先锋示范区为目标。福建是“数字中国建设峰会”的永久会址，有空间优势，峰会是数字中国创新思维及思想的盛宴，是政府、学界、企业界进行思想碰撞的平台，为数字中国提供高端、前沿、高屋建瓴和具有前瞻性的战略指引。

王晶表示，面向“十四五”，数字福建也将迈入重要阶段，要勇于解放思想，创新灵活的体制机制，打破数据壁垒，发挥政府海量数据的价值。他建议抓住创新机制建设的两条主线：

第一是“治理”。先进的大数据、云计算、区块链、人工智能等数字化技术都是将国家战略和治理以数字化思维落地的手段和工具，赋能政府政务、社会治理和公共服务，解决当前社会主要矛盾，用更智能、精准、便捷的数字化方式，助力现代化国家治理体系的构建，实现政府治理更有效、更高效。

第二是“人”。从“三个如何”出发，从城市乡村的基层出发，从老百姓的衣、食、住、行、乐和教育、医疗、养老、就业等刚需领域出发，精准感知并解决社会痛点和百姓需求，补齐“人”的数字化短板，让百姓真正享受数字治理和数字经济带来的红利，让公民拥有一把可以打开所有数字化服务场景大门的钥匙，实现“一趟都不用跑”，满足人民日益增长的美好生活的需要。（实习生熊隽晗）

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