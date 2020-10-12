全国工商联力推民营经济领域标准化工作

新华社北京10月12日电（记者曹典）记者12日从全国工商联获悉，全国工商联与国家标准化管理委员会日前签订战略合作协议，并成立全国工商联标准化工作委员会，加大力度推进民营经济领域标准化工作。

全国工商联、国家市场监管总局日前联合召开民营经济领域标准化工作推进会，共促民营企业提质升级，共推商会团体标准建设，以高标准助力高质量发展。

全国工商联主席高云龙表示，广大民营企业要进一步强化标准化意识，以高标准确保高质量的产品和服务，以高标准促进企业发展的新旧动能转换。要加大标准化创新力度，将标准化工作由传统的产品领域扩展到服务、管理、生产经营等各领域，建立技术成果转化为标准的协同机制。要注重提升品牌标准化，积极开展对标、达标、提标活动，以先进标准引领产品和服务质量提升，助力品牌强国战略的实现。

国家市场监管总局局长张工表示，市场监管部门要紧贴民营经济发展需求，着力推动政务服务标准化，优化民营经济营商环境；着力打造高水平产品和服务标准，引导民营企业转型升级；着力构建科学有效的管理标准，促进民营企业规范经营；着力完善企业国际经贸规则标准，支持民营企业深度参与国际标准化活动。

全国工商联党组书记、常务副主席徐乐江介绍，未来双方将全面落实战略合作协议，强化日常沟通交流，搭建民营经济领域标准化工作的展示、应用、交流、服务平台，畅通民营企业和商会参与制定国家标准、行业标准的渠道和机制。全国工商联将加快培育和发展适应市场和创新需要、具有市场竞争力和国际影响力的商会团体标准体系，探索建立技术类、管理类、服务类、自律类等团体标准。

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