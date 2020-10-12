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2020年全国大众创业万众创新活动周将于10月15日启动

2020年10月12日23:47  来源：新华网
 

　　新华社北京10月12日电（记者安蓓、谢希瑶）记者12日从国家发展改革委了解到，经国务院批准，2020年全国大众创业万众创新活动周将于10月15日至21日举行。

　　本届活动周以“创新引领创业，创业带动就业”为主题，采用线上线下相结合的方式，在全国各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团同步展开。

　　活动周将紧紧围绕决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚目标任务，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，通过云启动、云展览、地方云上分会场、部委活动专区等平台开展系列活动，展示我国创新创业的新进展新成效，多渠道促进就业创业，进一步营造有利于创新创业创造的良好发展环境，释放全社会创新创业创造动能，助力形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

　　活动周将开设线上展览，以5大展区160多个项目全面展示全国创新创业取得的新成果。除线上展览外，有关部门和地方将举办返乡创业论坛、5G应用创新高峰论坛、中国创业投资行业峰会、创客之夜等丰富多彩的系列活动。通过线上线下结合、政府与企业联动、创新创业者广泛参与，全方位、多渠道、立体式呈现创新创业成效，讲述创新创业故事，传播创新创业文化，打造全国联动、广泛参与、永不落幕的活动周。

(责编：杨光宇)
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