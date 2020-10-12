原标题：疆果东输香飘万里，鲜丰水果3年采购10亿元阿克苏果品

(鲜丰水果、新疆阿克苏市人民政府、杭州市援疆指挥部三方签署合作协议)

新疆阿克苏是久负盛名的水果之乡,种类繁多,品质有保障。而在不久之后,内地的消费者就可以随时随地吃到安全放心、甘甜味美的阿克苏苹果、香梨、核桃和红枣等新疆特色农产品。10月9日,在杭州市市委副书记、市长刘忻和新疆维吾尔自治区政府党组成员黄三平等领导见证下,鲜丰水果与新疆阿克苏市人民政府以及杭州市对口支援新疆阿克苏地区阿克苏市指挥部三方共同签署了疆果东进产销战略合作框架协议,3年内,鲜丰水果计划采购10亿元阿克苏优质特色农产品,并通过自身供应链以及市场优势,将阿克苏果品源源不断引进千家门店。

过去,奈何新疆果品多么让人们垂涎,但是想吃到有品质的新疆果还真是不太容易,而随着此次疆果东进产销战略合作的达成,将大大改变这一情况。新疆地处祖国西北部,当地果农获取信息较为闭塞,且销售渠道单一、农产品运输时间长,导致很多水果损耗率较高,运输到内地后,品质优良的水果损失较重。此次疆果东进产销战略合作的达成,将会有大量的阿克苏农林产品不断输送进鲜丰水果全国千家门店。

(新疆阿克苏某加工厂工作人员正在精心挑选红枣)

同时,鲜丰水果拟在科学化种植、冷链仓储物流建设和分选加工方面在当地形成产业集群,不仅减少了阿克苏水果的损耗率,还能为阿克苏瓜果锦上添花,推动阿克苏水果产业高质量发展。为了解决当地农民对于市场信息的闭塞问题,鲜丰水果还将利用自身在市场一线的经验与优势,与当地农民实现资源共享、信息互通,让农民们随时掌握水果市场行情动态和供给需求,形成市场与产地互通的桥梁。

“我是从老乡那打听到,鲜丰水果收购价最合适,听说他们采购量很大,我就赶过来了,希望能多卖点。”阿克苏拜什吐格曼乡的农户艾尔肯·库尔班以种植185核桃为生,今年家里的核桃增产,艾尔肯·库尔班正愁不知道该把核桃卖给谁可以多赚一些的时候,就听说鲜丰水果要采购上万吨的185纸皮核桃,一大早便跑到合作社送货。就在前不久,鲜丰水果在阿克苏首批300吨185纸皮核桃十车首发运往在浙江的各个门店。“以前185核桃产量少,即便产量不错,也不知道该卖给谁,能卖多少钱,收入也不稳定,这回有了鲜丰的帮助,以后我们家的收入也稳定了,希望鲜丰每年都来采购。”艾尔肯·库尔班笑着说道。

(鲜丰水果采购总监杨有恒正在查看新疆阿克苏当地香梨)

助农增收、脱贫致富一直是鲜丰致力于水果产业化发展的目标,而说起鲜丰水果与新疆果农的渊源,可以追溯到十三年前。2007年,鲜丰水果还处于发展的初级阶段,随着企业发展规模越来越大,果品采购量也随之增大。一向对果品品质要求甚高的鲜丰水果创始人韩树人,第一次深入产区考察的水果采购地便是新疆,也由此开启了鲜丰水果全产业链的运作之路。

在韩树人看来,好的水果买手要接地气,应该是从“地”里冒出来的,水分多少、糖分如何,种植的农户最有发言权。同时,对于从业多年的韩树人来说,心心念念的还是消费者,对于水果的品种和品质也是本着消费者需求挑选的。十三年如一日,每当需要到新疆采购应季水果时,韩树人都要亲自到产区,与当地农民深入交流,并查看果品品质好坏。用他自己的话来说,农民生活不容易,能借助水果产业发展为农民们做点事,值。

产业发展的道路上离不开政府的大力支持。近几年,浙江省援疆指挥部以及杭州市援疆指挥部大力促进产业援疆疆果东进战略稳步推进实施,努力牵线搭桥,携手浙江龙头企业从“授人以鱼”到“授人以渔”,积极推进阿克苏“十城百店”工程建设。同时,随着阿克苏市人民政府“百十一”工程不断深入发展,提升“十仓百企”,确保了阿克苏市农产品供应链质量稳定,四季稳定的供应,构建了阿克苏农产品产销协同战略新疆建设工作的新格局。

“非常感谢阿克苏市人民政府以及浙江省、杭州市援疆指挥部的大力支持,”鲜丰水果副总裁冯得心表示,“鲜丰水果有着强烈的愿望希望全国消费者都能品尝到新疆水果,我们不仅希望能够满足消费者对于产品与服务的需求,同时也希望能够力所能及帮助新疆果农脱贫增收,用水果让生活更美好。”

(责编：夏晓伦、毕磊)