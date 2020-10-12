澜途集思生态环境集团举行首席科学家聘任暨签约仪式

原标题：澜途集思生态环境集团聚合院士阵容，开拓智慧涉水新格局

10月12日，澜途集思生态环境集团聘请中国工程院院士任南琪担任城市水环境治理首席科学家，举行首席科学家聘任暨签约仪式。同日，全国生态水环境汇集地 — 澜途集思APP上线仪式成功启动。澜途集思以行业权威院士与专家委员会科学领衔，集成生态大数据、物联网、云计算与AI监测等科技矩阵，PC端、移动端、WAP站全网覆盖，水聚澜兴，开拓智慧涉水新格局。

集团首席执行官苗宏为任南琪颁发聘书并举行签约仪式，中国人民大学环境学院副院长王洪臣出席仪式。任南琪院士表示，生态文明，“五位一体”，澜途集思位处智慧蓝海，发展前景无限。科技化、智慧化、集成化的应用是城市水环境领域的发展核心，以城市为切入点，“源、厂、网及受纳水体”的一以共通生成大数据联合网。“天-空-地-人-地下”科技融合性发展是重中之重。希望能够助力澜途集思在科技创新、科研攻关与应用能力等方面再上新台阶。

苗宏表示，权威院士专家的鼎力支持对澜途集思而言，如虎添翼。接下来将更加科学化、系统化的在科技研发、规划应用、国际拓展以及区域水资源规划等方面深耕细作的同时，将筹建科研实验室与研发中心，并加速打造水环境治理示范城市。希望为智慧涉水领域做出显著成效、创造长远价值。

多年来澜途集思始终坚持以科技创新为基石，在城市水资源规划、水环境综合评估评价、智慧管网提质增效、流域治理前期咨询及权威综合解决方案提供、大生态遥感监管等方面均有非常丰富的行业经验。因城制宜，因水施策，以“五水共融”为出发点，围绕时空维度、自然平衡维度、生态环境维度，将水务透明感知度、水务数据共享度、水务应用智能度全向提高；从战略规划、精准应用、长效协同到持续发展一站式综合统筹，以科技智慧、资源集成之能量，大幅提升运管效率。与涉水环保各细分领域的权威代表院士、专家及机构强强联合，打造战略合作共赢平台，将以高阔格局为我国智慧涉水环保事业的推进而不断前行。

(责编：夏晓伦、毕磊)