敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干，筚路蓝缕40年，深圳成为我国改革开放的一面旗帜。

特别是党的十八大以来，深圳贯彻新发展理念，践行高质量发展要求，改革不停顿、开放不止步，不断战胜各种新挑战。

《深圳建设中国特色社会主义先行示范区综合改革试点实施方案（2020—2025年）》近日印发。27项目标任务要求，为深圳指明了新时代改革开放再出发的新路径。

广东省委副书记、深圳市委书记王伟中表示，深圳将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深圳经济特区建立40周年为新起点，奋力朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行，努力创建社会主义现代化强国的城市范例。

●深化改革，提升竞争力

10月9日，“礼享罗湖数字人民币红包”活动开启。5万个红包，每个200元，通过“摇号抽签”方式惠及民众，促进消费。

这是深圳市政府联合中国人民银行开展的数字人民币红包试点活动，是在疫情防控常态化期间为拉动内需开展的创新实践，也是数字人民币研发过程中的一次常规性测试。

在深圳，这样的改革创新举措并不鲜见。8月24日，创业板实行注册制后首批18家企业在深圳证券交易所成功上市，标志着创业板改革并试点注册制这一重大改革任务正式落地。

今年初，深圳市委全面深化改革委员会通过2020年工作要点，围绕先行示范区建设、治理体系和治理能力现代化两大重点，将协调推进经济、民主法治、文化等7个领域共43项重点改革任务。

“企业没有事政府不插手，企业有好事政府不伸手，企业有难事政府不放手”，今年3月，深圳发布优化营商环境改革重点任务清单，在14个重点领域提出210项具体改革举措，力求“一网通办、智慧秒批、精准服务”。“改革实施后，深圳企业开办将实现‘一个环节、一天内办结、零跑动、零费用’办理。”深圳市市场监管局有关负责人表示。

以改革增强核心竞争力，以改革激发市场主体活力，以改革提高政府办事效率。截至目前，深圳累计推出近250项“秒批”事项和近200项“无感申办”事项，实现所有政务服务事项100%进驻网上办事平台，真正做到了“一网通办”“全城可办”。深圳还率先推动个人破产立法等，努力打造最安全稳定、最公平正义、法治环境最好的城市。

今年1至7月，深圳新登记企业数量同比增长14.1%，商事主体总量和创业密度居全国大中城市首位。

●全面开放，带来新动力

9月11日20时，深圳平湖南国家物流枢纽，满载货物的“湾区号”中欧班列整装待发，即将开始为期16天的洲际运输之旅。自8月18日首趟列车发出至今，已有1130吨、总值超7000万元的货物通过“湾区号”运抵欧洲。

“深圳是我国口岸数量最多且唯一涵盖‘海、陆、空’全类型的‘口岸之城’。”深圳边检总站相关负责人说，2019年，深圳出入境人员2.42亿人次，日均达66.3万人次。

8月30日，深圳市政府与全球第二大零售商——开市客国际公司Costco签署总部经济发展合作协议，这家全球500强企业的华南总部及首家旗舰卖场将落户深圳。今年上半年，深圳全市设立外商投资企业近2000家，吸收合同外资近80亿美元，实际使用外资超40亿美元。

同时，一大批深圳本土企业也在全面对外开放中逐渐走向全球竞争的舞台中心。专注于海外市场的传音手机，产品在非洲的市场占有率高达45%；全球智能穿戴产品，八成由深圳制造；大疆无人机，占据了全球消费级无人机70%以上市场份额……

深圳与世界的联系，愈发紧密。目前，深圳连接21世纪海上丝绸之路沿线国家和地区的集装箱班轮航线达200多条；国际客运航点41个，覆盖20个国家；国际客运航线通达全球60城，2019年实现年旅客吞吐量超5000万人次和年国际旅客量超500万人次双突破。

据深圳海关统计，2020年1至8月，深圳进出口总值达到1.88万亿元，同比增长2%，占全国外贸进出口的9.4%。

●创新引领，高质量发展

10月1日，2020年央视中秋晚会上，由1000平方米异形LED显示屏营造的“千里江山图”等震撼场景，为观众带来一场视觉盛宴。

这块显示屏，来自深圳市龙岗区一家名叫光祥科技的国家级高新技术企业。这家成立仅14年的公司，产品远销120多个国家和地区。

“深圳主要以市场化力量推动创新。”深圳市市长陈如桂表示，深圳已形成以企业为主体、以市场为导向、产学研深度融合的创新体系，构建了“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融+人才支撑”的全过程创新生态链。

近年来，深圳还积极争取和布局国家实验室、国家重点实验室、大科学装置等，弥补基础性研究薄弱的发展短板。目前，深圳累计建成基础研究机构12家，诺奖实验室11家，拥有鹏城实验室、国家超级计算深圳中心等各类创新载体2642家。

今年上半年，深圳先进制造业增加值同比增长2.4%，增速较一季度回升12.6个百分点；高技术制造业增加值同比增长2.2%，增速较一季度回升11.7个百分点。目前，深圳正从应用技术创新向基础技术、核心技术、前沿技术创新转变，从跟随模仿式创新向源头创新、引领式创新跃升。

●加大投入，绘民生画卷

10月3日9时许，庆祝深圳经济特区建立40周年的“特区龙岗号”主题专列缓缓驶入横岗地铁站。

客家围屋、众人舞龙、大运中心等系列彩绘，让广大市民拥有了一座“流动体验馆”，成为深圳文化惠民、繁荣群众文化生活的缩影。

近年来，深圳始终坚持以人民为中心，让发展成果由人民共享，不断提升人民群众获得感幸福感安全感。

7月7日，深圳医改捧回了“奇璞奖”。经过近5年改革，深圳已组建13家基层医疗集团和15家区域医疗中心，初步建起一套整合型医疗服务体系。

过去3年，深圳全市新改扩建公办中小学109所，新建幼儿园257所，新增各类学位32.7万个，是全国一线城市中学位供给增幅最大的城市。

今年4月，深圳市面向年满60周岁以上的居民推出智慧养老颐年卡。持卡人可享受免费进入公园、免费乘坐公交车和轨道交通等多种服务。目前，已有超过50万人领到了这份大礼包。

今年1至8月，深圳教育、医疗等9大类民生支出1687亿元，占财政支出比重为67.9%。教育经费占财政支出的比重由3年前的13%提升至目前的19%，公立医院平均财政投入占其总收入比重高达32%，而市民就医个人现金支出比重仅14%。

《 人民日报 》（ 2020年10月13日 02 版）

(责编：杨光宇)