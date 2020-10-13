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深耕工程机械行业，打造世界一流企业

——访徐工集团工程机械有限公司董事长王民

本报记者  李心萍

2020年10月13日05:35  来源：人民网－人民日报
 

　　今年前三季度，徐工集团努力克服疫情影响，营业收入实现大幅增长，产量、销量均同比增长30%以上，创下新的历史纪录。徐工是如何抓住机遇、应对挑战的？记者采访了徐工集团工程机械有限公司董事长王民。

　　经济发展稳定转好，带动工程机械行业逆势上涨

　　记者：您如何看待当前我国经济发展形势，企业面临着哪些机遇？

　　王民：目前，全国抗疫斗争取得重大战略成果，经济发展稳定转好，工程机械行业也已经全面恢复。行业报告显示，今年1—8月，我国挖掘机、起重机、压路机等8类主机产品销量同比增长18.2%，实现逆势上扬。徐工集团主要经营指标连创新高，通过一手抓疫情防控、一手抓复工复产，我们实现了从“复工复产”到“满产高产”的转变。1—8月，徐工起重机、挖掘机、压路机等机械产品销量同比增长20.4%，高于行业平均水平2.2个百分点。不仅如此，徐工还带动了徐州市600多家配套中小企业、约4万名职工共渡难关。

　　对于未来，我们信心十足。我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势没有变也不会变，这为企业实现高质量发展提供了良好环境。目前，我国已成为全球工程机械产业最大的市场。庞大的市场规模、千变万化的应用场景，让我们的技术创新能够及时、快速地被大量的实践所检验，从而加快迭代升级、提升水平。我们将以恒心办恒业，不断深化改革，做好关键核心技术攻关，重点推进高端液压阀、新型传动件等关键零部件研发，孕育出更多突破性、实质性的创新。同时，放眼全球，积极到国际市场打拼，努力提升国际竞争力。

　　把握构建新发展格局带来的宝贵机遇，既要眼睛向内，也要胸怀世界

　　记者：在构建新发展格局的过程中，徐工将如何把握机遇、实现高质量发展？

　　王民：习近平总书记考察徐工时指出，装备制造业是制造业的脊梁，要加大投入、加强研发、加快发展，努力占领世界制高点、掌控技术话语权，使我国成为现代装备制造业大国。总书记还勉励徐工集团着眼世界前沿，努力探索创新发展的好模式、好经验。今年7月21日，我有幸参加了习近平总书记主持召开的企业家座谈会，现场聆听了总书记重要讲话。我深深感到，构建新发展格局给包括徐工集团在内的广大企业提出了新的任务，也带来了宝贵机遇。

　　如今的徐工在全球工程机械行业中的排名从1999年的第二十九位提升至今年的第四位。接下来，我们既要观大势，更要做好自己的事，紧紧抓住战略机遇，以高质量、高效率、高效益、可持续的经营理念，推动徐工的产品质量、技术水平、盈利能力、管理水平和综合竞争力达到世界一流。

　　把握构建新发展格局带来的宝贵机遇，我们一要眼睛向内，坚定不移把握“两新一重”建设带来的新机遇；二要胸怀世界，坚定不移开拓海外市场。这就要求我们继续实施技术创新与国际化两大主战略，持续加大关键技术、核心零部件研发投入，努力占据全球产业技术制高点。

　　同时，徐工将继续深化改革，利用好混合所有制改革的机遇，以改革应对变局、开拓新局。就在上个月，徐工刚刚成功引进16家新股东，完成引资210多亿元。未来，我们将努力完善治理、强化激励、突出主业、提高效率，推动混改落地见效。

　　坚持创新驱动不动摇，努力向海外高端市场跃升

　　记者：面对日趋复杂的国际环境，徐工将如何巩固、开拓国际市场？

　　王民：徐工要成为世界一流企业，必须大踏步进入国际高端市场。近年来，徐工坚定不移实施国际化升级战略，目前在多个国家拥有10多个大型制造基地和全球组装厂，产品出口187个国家和地区，年出口总额和海外收入持续居我国全行业第一。

　　疫情防控期间，徐工延续了往年的良好表现，继续稳居中资工程机械品牌出口冠军。今年2月，在乌兹别克斯坦徐工装载机械客户答谢会上，徐工装载新签下数百台设备的订单；2月14日，满载徐工各类工程机械产品的“徐州号”中欧班列从徐州铁路货运中心启程开往莫斯科；3月30日，我们又向中东地区发送了数十台多功能抑尘车……今后，我们将继续深耕非洲、东南亚、西亚、中亚、俄罗斯等主要市场，向海外高端市场跃升。为应对疫情在全球蔓延的影响，我们还将优化国际贸易模式，通过云上直播、人才本土化等方式，更好利用国际国内两个市场、两种资源。

　　我们坚持创新驱动不动摇。近年来，徐工持续加大研发投入，研发投入强度始终保持在4.5%以上。目前，徐工拥有有效授权专利7100多件、发明专利1700多件、国际专利75件，成功完成了4项国际标准的制修订。下一步，徐工将继续加大研发投入，努力攻克核心技术，保持技术领先优势。特别是实施高技术含量、高附加值、高可靠性、大吨位“三高一大”的产品战略，努力占据全球技术制高点、掌握行业话语权。

　　徐工始终相信，全世界都需要工程机械，工程机械永远是朝阳产业。我们将牢记习近平总书记的谆谆嘱托，打造基业长青、世界一流的百年徐工，努力实现“2025年进入世界前三，2035年登顶世界工程机械‘珠穆朗玛峰’”的企业目标。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月13日 04 版）
(责编：杨光宇)
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