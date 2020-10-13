数字中国建设峰会在福州开幕

本报福州10月12日电 （记者颜珂、钟自炜）第三届数字中国建设峰会12日在福建省福州市开幕。本届峰会以“创新驱动数字化转型，智能引领高质量发展”为主题，涵盖开幕式、主论坛、分论坛、成果展览会、创新大赛、应用场景发布和闭幕式7个环节。
峰会期间，第三届数字中国建设成果展览会同步举行。257家数字化实践领先单位和数字科技先锋企业参展，全面展示了我国经济社会各领域数字化、网络化、智能化发展成果。本届峰会设立“云上峰会”平台，线上线下同步，通过云计算、VR、人工智能等方式，充分展示数字中国建设的最新成果。峰会还邀请海南、山东、河南三个省作为主宾省，介绍数字化建设和产业发展的突出成效，为政府与企业、企业与企业之间深化交流合作提供更加开放的平台，推动各地一批数字经济项目在峰会期间签约落地。本届峰会由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、福建省人民政府共同主办。
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