通关更畅 活力更足（构建新发展格局·聚焦跨境电商）

习近平总书记指出，要逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。按照党中央、国务院决策部署，要加快培育外贸新业态新模式，促进外贸稳定发展和质量提升，为推动形成新发展格局做出积极贡献。作为新业态之一，跨境电商近年来快速发展，成为推动外贸发展的重要部分。

为促进跨境电商健康快速发展，海关总署从7月1日起在北京、广州、南京等10个地方海关开展跨境电商企业对企业出口监管试点；9月1日起，又新增上海、福州、青岛等12个地方海关开展试点。目前试点落地情况如何？今日起，本版推出“构建新发展格局·聚焦跨境电商”系列报道，敬请关注。

——编 者

“企业迎来了全新的发展机遇！”这两天，了解到采取新监管模式出关的首票货物最新进展，江苏淘道嗨电子商务有限公司总经理沈雷钧难掩喜悦之情。

7月2日上午9时15分，在金陵海关的跨境监管现场，这家公司的600件、共计30万元人民币的服装、鞋帽、小家电等货物，发往荷兰阿姆斯特丹。这是金陵海关采用“9710”（跨境电商企业对企业直接出口）方式申报并顺利通关验放的首票货物。

近期，这批货物到了阿姆斯特丹后，通过欧洲一家小型批发商进行二次销售，受到了当地消费者的欢迎。

申报化繁为简，通关优先查验

为了准备第二天的货物出关，7月1日晚上，沈雷钧和报关员们都在公司加班。

“2日有3票共3.8吨的货物走9710通道，1位报关员半小时就申请完毕了。”沈雷钧坦言，新通道比想象中更快速和便捷。

报关员吴艳已有多年工作经验。据她介绍，之前，跨境电商在进出口时，发货给终端消费者采用B2C（企业对个人）的9610通关模式，但只能是一两公斤的包裹；面向企业的出口业务由于没有单列的海关监管方式代码，只能走一般贸易出口的0110通道，在货物类型上没有区分度。随着B2B（企业对企业）业务日益发展，需要一种新的监管模式，来适应新业态的发展。

去年，有一票货物发往东南亚某地的一个小型贸易商，有300双拖鞋、500双袜子等，属于小额多件商品。如果走9610通道，超出个人自用范围，只能退关处理；如果走0110通道，由于种类多、品类杂，部分小商品检验成本高，缺乏商检许可证，则无法过关。

即便有证过关，也要花不少时间申报。“最麻烦的是填写归类编码。0110通道需申报10位编码，精确到货物的颜色、材质等。”吴艳介绍，像发往阿姆斯特丹的这票货物有近50种品名，如果放在以前，走一般贸易申报，需要一条条找出对应的编码录入，至少得花费2—3个小时。

新规出台后，直接发给企业用户的小额多件货物，可通过9710通道发出。除了全程信息化的便捷申报之外，单票价值在5000元以下的货物，且不涉证、不涉检、不涉税的情况，还可按照“跨境电商申报清单”方式申报，享受二次便捷。

“登录海关联网系统后，现在在跨境电商综试区只要申报比较粗略的6位编码，编码直接匹配、批量导入，最终形成一张清单，相比0110报关单申报通道简化了57项申报要素，全程只花费了半小时。”吴艳说。

这项新规带来的另一个利好，是B2B货物优先查验。“当天在南京海关，发往阿姆斯特丹的货物是第一个过机查验的。从安检、上飞机，到堆货、上船，现在都更加从容。”沈雷钧说。

政策释放精准，企业发展更稳

在南京首票跨境电商B2B直接出口货物出关不到两周之际，全市首票出口海外仓货物也顺利通关。7月14日，在金陵海关驻江北办事处的指导下，焦点科技旗下开锣网成功申报一批价值10余万元的办公椅，采用全国通关一体化模式从宁波港出口离境，运往海外仓。

“网上申报轻松简单——参与企业注册登记和备案、提交审批表到电子口岸数据中心南京分中心、在全国海关单一窗口完成操作。”焦点科技副总裁秦臻介绍。

对于秦臻和他的公司来说，政策调整带来的红利，远不止通关便捷化。“海关对跨境电商B2B这种新贸易方式进行了单独统计，政策红利也能精准释放。”秦臻介绍，以前，B2B出口海外仓与一般贸易没有区分度，在退税结汇等手续上有着同样时间限制，但实际上由于周期较长，资金回笼慢，给生产商及平台公司带来较大压力。

“现在可以等交易完成后再办理退税结汇，缓解了企业的资金压力。”秦臻介绍，受疫情影响，海外企业无法出国厂验、看货，海外仓提前布货就能抢占先机，因此企业订单不降反增。新规出台后，业内普遍看好海外仓的未来发展前景。

如果说新规对开锣网的利好是锦上添花，那么对于淘道嗨公司来说则是雪中送炭。沈雷钧坦言，疫情对传统外贸公司的冲击较大，2、3月份公司的订单几乎为零。“新规实施后，7月份公司营业额比去年同期增长了16%。”

沈雷钧介绍，以前公司进出口货物以B2C通关模式为主。占据该企业市场需求量近50%的小额多件商品，如几百双鞋袜，超过零售范畴，改走一般贸易通道，实际出口不到10%；发往终端消费者的货物在规格、种类、材质上有要求，除草机、无人机等大型类、机械类货物无法出关。

新规下，大型家具、家电以及小额多件商品，都纳入了跨境电商B2B出口方式，数量和单价都远大于个人消费者。以前走不通、走不畅的货物，现在可以顺利出关，扩大了出口类型。

“可批发可零售，两条腿走路，就能走得更稳更远。”沈雷钧说，公司预计全年销售额能够增长20%以上。

行业全新风口，未来仍有期待

采访中，多家跨境电商平台企业表示，新规下企业在海外市场销售时自主性更强、风险更低。政策导向带来的利好，将让越来越多传统外贸企业选择跨界转型。

“现在，我们自有、投资、合作的海外仓已有近40个。”秦臻告诉记者，随着跨境电商的深入细化发展，开锣网也开拓了新的业务市场——帮助传统外贸企业在海外设立分公司，发展海外仓业务模式。

金陵海关驻邮局办事处跨境电商监管科科长孔繁辉介绍，新规出台以后，南京本地已有数十家传统外贸企业寻求转型，通过电话咨询、面对面座谈等形式，请主管部门上门宣讲政策、指导操作。

“海关将更加靠前主动服务企业。”孔繁辉介绍，下一步金陵海关将在通关信息公开等方面出台配套措施，对信用良好的企业进一步提供通关便利化方面的政策倾斜，同时加强风险研判，帮助企业提高风险防控能力。

秦臻认为，新规出台后，将会有更多企业看好并跟进，包括信用体系监管在内的监管要及时跟上，才能帮助行业实现健康有序发展。

让沈雷钧更加期待的是，新规出台后，平台企业以及上游制造商在小额贷款、退税结算等方面能享受到更多的政策利好。

“7月份以来，已有不少银行主动上门服务，表示看好行业前景，愿意提供贷款。”沈雷钧说，同时也希望地方尽快出台配套的细化政策，从多方面助力企业发展。

南京跨境电子商务行业协会秘书长刘玉健认为，此次对跨境电商B2B出口模式作出具体划分，能使其交易更合理规范，促进平台企业做大做强。“对于第三方物流、保险、金融而言，这也将是一次机遇与挑战并存的风口。如果能以此为契机提升技术理念，为跨境电商提供全方位金融服务，也能实现合作共赢、跨越发展。”刘玉健说。

《 人民日报 》（ 2020年10月13日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)