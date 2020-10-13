人民网>>财经

江苏开展跨境电商企业对企业监管试点

通关更畅 活力更足（构建新发展格局·聚焦跨境电商）

本报记者  姚雪青

2020年10月13日05:40  来源：人民网－人民日报
 

　　习近平总书记指出，要逐步形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。按照党中央、国务院决策部署，要加快培育外贸新业态新模式，促进外贸稳定发展和质量提升，为推动形成新发展格局做出积极贡献。作为新业态之一，跨境电商近年来快速发展，成为推动外贸发展的重要部分。

　　为促进跨境电商健康快速发展，海关总署从7月1日起在北京、广州、南京等10个地方海关开展跨境电商企业对企业出口监管试点；9月1日起，又新增上海、福州、青岛等12个地方海关开展试点。目前试点落地情况如何？今日起，本版推出“构建新发展格局·聚焦跨境电商”系列报道，敬请关注。

　　——编  者  

　　

　　“企业迎来了全新的发展机遇！”这两天，了解到采取新监管模式出关的首票货物最新进展，江苏淘道嗨电子商务有限公司总经理沈雷钧难掩喜悦之情。

　　7月2日上午9时15分，在金陵海关的跨境监管现场，这家公司的600件、共计30万元人民币的服装、鞋帽、小家电等货物，发往荷兰阿姆斯特丹。这是金陵海关采用“9710”（跨境电商企业对企业直接出口）方式申报并顺利通关验放的首票货物。

　　近期，这批货物到了阿姆斯特丹后，通过欧洲一家小型批发商进行二次销售，受到了当地消费者的欢迎。

　　申报化繁为简，通关优先查验

　　为了准备第二天的货物出关，7月1日晚上，沈雷钧和报关员们都在公司加班。

　　“2日有3票共3.8吨的货物走9710通道，1位报关员半小时就申请完毕了。”沈雷钧坦言，新通道比想象中更快速和便捷。

　　报关员吴艳已有多年工作经验。据她介绍，之前，跨境电商在进出口时，发货给终端消费者采用B2C（企业对个人）的9610通关模式，但只能是一两公斤的包裹；面向企业的出口业务由于没有单列的海关监管方式代码，只能走一般贸易出口的0110通道，在货物类型上没有区分度。随着B2B（企业对企业）业务日益发展，需要一种新的监管模式，来适应新业态的发展。

　　去年，有一票货物发往东南亚某地的一个小型贸易商，有300双拖鞋、500双袜子等，属于小额多件商品。如果走9610通道，超出个人自用范围，只能退关处理；如果走0110通道，由于种类多、品类杂，部分小商品检验成本高，缺乏商检许可证，则无法过关。

　　即便有证过关，也要花不少时间申报。“最麻烦的是填写归类编码。0110通道需申报10位编码，精确到货物的颜色、材质等。”吴艳介绍，像发往阿姆斯特丹的这票货物有近50种品名，如果放在以前，走一般贸易申报，需要一条条找出对应的编码录入，至少得花费2—3个小时。

　　新规出台后，直接发给企业用户的小额多件货物，可通过9710通道发出。除了全程信息化的便捷申报之外，单票价值在5000元以下的货物，且不涉证、不涉检、不涉税的情况，还可按照“跨境电商申报清单”方式申报，享受二次便捷。

　　“登录海关联网系统后，现在在跨境电商综试区只要申报比较粗略的6位编码，编码直接匹配、批量导入，最终形成一张清单，相比0110报关单申报通道简化了57项申报要素，全程只花费了半小时。”吴艳说。

　　这项新规带来的另一个利好，是B2B货物优先查验。“当天在南京海关，发往阿姆斯特丹的货物是第一个过机查验的。从安检、上飞机，到堆货、上船，现在都更加从容。”沈雷钧说。

　　政策释放精准，企业发展更稳

　　在南京首票跨境电商B2B直接出口货物出关不到两周之际，全市首票出口海外仓货物也顺利通关。7月14日，在金陵海关驻江北办事处的指导下，焦点科技旗下开锣网成功申报一批价值10余万元的办公椅，采用全国通关一体化模式从宁波港出口离境，运往海外仓。

　　“网上申报轻松简单——参与企业注册登记和备案、提交审批表到电子口岸数据中心南京分中心、在全国海关单一窗口完成操作。”焦点科技副总裁秦臻介绍。

　　对于秦臻和他的公司来说，政策调整带来的红利，远不止通关便捷化。“海关对跨境电商B2B这种新贸易方式进行了单独统计，政策红利也能精准释放。”秦臻介绍，以前，B2B出口海外仓与一般贸易没有区分度，在退税结汇等手续上有着同样时间限制，但实际上由于周期较长，资金回笼慢，给生产商及平台公司带来较大压力。

　　“现在可以等交易完成后再办理退税结汇，缓解了企业的资金压力。”秦臻介绍，受疫情影响，海外企业无法出国厂验、看货，海外仓提前布货就能抢占先机，因此企业订单不降反增。新规出台后，业内普遍看好海外仓的未来发展前景。

　　如果说新规对开锣网的利好是锦上添花，那么对于淘道嗨公司来说则是雪中送炭。沈雷钧坦言，疫情对传统外贸公司的冲击较大，2、3月份公司的订单几乎为零。“新规实施后，7月份公司营业额比去年同期增长了16%。”

　　沈雷钧介绍，以前公司进出口货物以B2C通关模式为主。占据该企业市场需求量近50%的小额多件商品，如几百双鞋袜，超过零售范畴，改走一般贸易通道，实际出口不到10%；发往终端消费者的货物在规格、种类、材质上有要求，除草机、无人机等大型类、机械类货物无法出关。

　　新规下，大型家具、家电以及小额多件商品，都纳入了跨境电商B2B出口方式，数量和单价都远大于个人消费者。以前走不通、走不畅的货物，现在可以顺利出关，扩大了出口类型。

　　“可批发可零售，两条腿走路，就能走得更稳更远。”沈雷钧说，公司预计全年销售额能够增长20%以上。

　　行业全新风口，未来仍有期待

　　采访中，多家跨境电商平台企业表示，新规下企业在海外市场销售时自主性更强、风险更低。政策导向带来的利好，将让越来越多传统外贸企业选择跨界转型。

　　“现在，我们自有、投资、合作的海外仓已有近40个。”秦臻告诉记者，随着跨境电商的深入细化发展，开锣网也开拓了新的业务市场——帮助传统外贸企业在海外设立分公司，发展海外仓业务模式。

　　金陵海关驻邮局办事处跨境电商监管科科长孔繁辉介绍，新规出台以后，南京本地已有数十家传统外贸企业寻求转型，通过电话咨询、面对面座谈等形式，请主管部门上门宣讲政策、指导操作。

　　“海关将更加靠前主动服务企业。”孔繁辉介绍，下一步金陵海关将在通关信息公开等方面出台配套措施，对信用良好的企业进一步提供通关便利化方面的政策倾斜，同时加强风险研判，帮助企业提高风险防控能力。

　　秦臻认为，新规出台后，将会有更多企业看好并跟进，包括信用体系监管在内的监管要及时跟上，才能帮助行业实现健康有序发展。

　　让沈雷钧更加期待的是，新规出台后，平台企业以及上游制造商在小额贷款、退税结算等方面能享受到更多的政策利好。

　　“7月份以来，已有不少银行主动上门服务，表示看好行业前景，愿意提供贷款。”沈雷钧说，同时也希望地方尽快出台配套的细化政策，从多方面助力企业发展。

　　南京跨境电子商务行业协会秘书长刘玉健认为，此次对跨境电商B2B出口模式作出具体划分，能使其交易更合理规范，促进平台企业做大做强。“对于第三方物流、保险、金融而言，这也将是一次机遇与挑战并存的风口。如果能以此为契机提升技术理念，为跨境电商提供全方位金融服务，也能实现合作共赢、跨越发展。”刘玉健说。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月13日 10 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

开放水平、质量全面跃升 中国开放型经济迈上新台阶　　编者按： 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。回望“十三五”时期的中国经济发展历程，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，随着从规模速度型转向质量效率型的发展方式逐步形成，中国综合国力、经济实力、科技实力、国际影响力…【详细】

财经

前8月我国服务贸易逆差大幅减少 显出较强抗冲击能力　　人民网北京10月1日电 （孙阳）今日，人民网财经从商务部获悉，1-8月，受新冠肺炎疫情等因素叠加影响，我国服务贸易规模下降，但服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少;知识密集型服务贸易占比持续提高,显示出较强的抗冲击能力。前8个月，我国服务…【详细】

财经

从规模速度到质量效率 中国经济“含金量”更高　　编者按： 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。回望“十三五”时期的中国经济发展历程，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，随着从规模速度型转向质量效率型的发展方式逐步形成，中国综合国力、经济实力、科技实力、国际影响力…【详细】

财经

统计局：9月份中国制造业PMI为51.5%　　人民网北京9月30日电 （记者车柯蒙）今日，国家统计局网站公布2020年9月中国采购经理指数运行情况。数据显示， 9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.5%，比上月上升0.5个百分点。非制造业商务活动指数为55.9%，比上月上升0…【详细】

财经

统计局解读：9月制造业PMI与非制造业商务活动指数双回升　　人民网北京9月30日电 （记者车柯蒙）2020年9月30日国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了中国采购经理指数。对此，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河进行了解读。 当前统筹疫情防控和经济社会发展工作持续推进，我国…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved