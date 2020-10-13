国企改革三年行动聚焦八方面重点任务（权威发布）

本报北京10月12日电 （记者韩鑫）在12日举行的国务院政策例行吹风会上，国务院国资委副主任翁杰明等介绍实施国企改革三年行动推动国企改革发展的有关情况，并回答记者提问。

“近年来，国企改革重要领域和关键环节取得一系列重要成果。一方面，全面完成中央企业公司制改制，混合所有制企业数量和质量大幅提高。另一方面，国有资本布局结构不断优化，市场化经营机制加快转换。”翁杰明说，这些改革成果的取得，有力推动了企业发展质量效益的明显提升。2017年至2019年，全国国资系统监管企业进入世界500强的从67家增加到80家，营业总收入、利润总额分别增长17.3%、20.6%，营业收入利润率提高0.4个百分点，达到了5.9%，累计上交税费10.9万亿元。

作为今后三年对于国企改革“1+N”政策体系的具体“施工图”，翁杰明介绍，国企改革三年行动将聚焦8个方面的重点任务——首先要完善中国特色现代企业制度，形成科学有效的公司治理机制；二是推进国有资本布局优化和结构调整，聚焦主责主业，发展实体经济，提升国有资本配置效率；三是积极稳妥推进混合所有制改革，促进各类所有制企业取长补短、共同发展；四是要激发国有企业的活力，健全市场化经营机制，加大正向激励力度；五是形成以管资本为主的国有资产监管体制，着力从监管理念、监管重点、监管方式、监管导向等多方位实现转变；六是推动国有企业公平参与市场竞争，强化国有企业的市场主体地位；七是推动一系列国企改革专项行动落实落地；八是加强国有企业党的领导党的建设，推动党建工作与企业的生产经营深度融合。

在国企改革三年行动中，混合所有制改革作为重要内容之一备受社会关注。翁杰明说，“一方面，中央企业不断拓宽混改领域和范围。从2013年以来，中央企业推进的混改事项达到4000项，引进了各类社会资本超过1.5万亿元，按照统计口径，混改企业的户数已经超过中央企业法人单位的70%以上，且上市公司已成为混改的主要载体。”翁杰明补充，另一方面，国有资本的影响力、带动力也在不断提升。据统计，在中央企业的所有者权益中，由于引进社会资本形成的少数股东权益占比由2012年底的将近27%提升到目前的38%，进展明显。今年1—8月，中央企业通过投资入股、并购重组、增资扩股等方式引进超过1700亿元的社会资本，同比增长28%。

“下一步，结合国企改革三年行动，将从分层分类推动改革、合理设计和优化股权结构、深度转换经营机制等方面发力，以混合所有制改革为抓手，在产业链、供应链上，与民营企业、中小企业不断深化合作，形成相互融合、共同发展的局面。”翁杰明表示。

在12日举行的国务院政策例行吹风会上，证监会副主席阎庆民等还就国务院近日印发的《关于进一步提高上市公司质量的意见》（以下简称《意见》）介绍了相关情况并回答提问。阎庆民表示，这次出台的《意见》，对提高上市公司质量作出全面系统、有针对性的部署安排，对促进资本市场稳定健康发展，更好服务实体经济具有重要意义。

国务院国资委产权管理局副局长谢小兵表示，一方面，要在优化股权结构和完善公司治理上下功夫。部分国有控股上市企业股权结构还不够优化，还有向社会资本释放的空间，可以通过释放部分股权比例，引进战略投资者来改善公司治理。另一方面，要在优化产业布局和提高运行质量上下功夫。

《 人民日报 》（ 2020年10月13日 10 版）

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