2020津洽会云端开幕

本报天津10月12日电 （记者扎西）12日，2020中国·天津投资贸易洽谈会暨PECC博览会（以下简称2020津洽会）在云端开幕。为期5天的展会期间，将在线上举办高峰论坛、展览展示等系列活动，并利用电商打通线上交易和商务对接渠道。

2020津洽会共分为天津投资环境、国际进口商品、外贸内销商品、助农和对口支援、天津名企名优产品、人才引进政策等六大主题展区。本次展会开通24小时网上展厅，参展企业可通过图片、文字、视频、虚拟展品等多种形式进行展示，呈现了突出线上举办、双线融合的新模式，突出助推消费扶贫对口帮扶，突出外贸转内销循环体系建设，突出网络销售和商务对接的通道建设等四大特点。

《 人民日报 》（ 2020年10月13日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)