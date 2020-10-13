2020津洽会云端开幕

本报天津10月12日电 （记者扎西）12日，2020中国·天津投资贸易洽谈会暨PECC博览会（以下简称2020津洽会）在云端开幕。为期5天的展会期间，将在线上举办高峰论坛、展览展示等系列活动，并利用电商打通线上交易和商务对接渠道。
2020津洽会共分为天津投资环境、国际进口商品、外贸内销商品、助农和对口支援、天津名企名优产品、人才引进政策等六大主题展区。本次展会开通24小时网上展厅，参展企业可通过图片、文字、视频、虚拟展品等多种形式进行展示，呈现了突出线上举办、双线融合的新模式，突出助推消费扶贫对口帮扶，突出外贸转内销循环体系建设，突出网络销售和商务对接的通道建设等四大特点。
开放水平、质量全面跃升 中国开放型经济迈上新台阶 编者按： 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。回望“十三五”时期的中国经济发展历程，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，随着从规模速度型转向质量效率型的发展方式逐步形成，中国综合国力、经济实力、科技实力、国际影响力…【详细】
前8月我国服务贸易逆差大幅减少 显出较强抗冲击能力 人民网北京10月1日电 （孙阳）今日，人民网财经从商务部获悉，1-8月，受新冠肺炎疫情等因素叠加影响，我国服务贸易规模下降，但服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少;知识密集型服务贸易占比持续提高,显示出较强的抗冲击能力。前8个月，我国服务…【详细】
从规模速度到质量效率 中国经济“含金量”更高 编者按： 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。回望“十三五”时期的中国经济发展历程，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，随着从规模速度型转向质量效率型的发展方式逐步形成，中国综合国力、经济实力、科技实力、国际影响力…【详细】
统计局：9月份中国制造业PMI为51.5% 人民网北京9月30日电 （记者车柯蒙）今日，国家统计局网站公布2020年9月中国采购经理指数运行情况。数据显示， 9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.5%，比上月上升0.5个百分点。非制造业商务活动指数为55.9%，比上月上升0…【详细】