西藏将延续第三轮“冬游西藏”活动政策

本报拉萨10月12日电 （记者袁泉）记者日前从第三轮“冬游西藏”活动政策延续发布会暨全区旅游协会工作座谈会了解到，从今年10月15日开始，西藏第三轮“冬游西藏”活动政策将延续至12月31日。除寺庙景区外，全区国有3A级（含3A级）以上景区免费游览，国有3A级以下和非国有A级景区在淡季价格基础上减半。

据了解，西藏在藏历新年、工布新年、冰川雪山等经典旅游精品基础上，不断丰富冬游西藏特色产品，进一步培育好“旅游+康养”新业态，全力打造旅游体验新模式。

《 人民日报 》（ 2020年10月13日 10 版）

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