西藏将延续第三轮“冬游西藏”活动政策

本报拉萨10月12日电 （记者袁泉）记者日前从第三轮“冬游西藏”活动政策延续发布会暨全区旅游协会工作座谈会了解到，从今年10月15日开始，西藏第三轮“冬游西藏”活动政策将延续至12月31日。除寺庙景区外，全区国有3A级（含3A级）以上景区免费游览，国有3A级以下和非国有A级景区在淡季价格基础上减半。
据了解，西藏在藏历新年、工布新年、冰川雪山等经典旅游精品基础上，不断丰富冬游西藏特色产品，进一步培育好“旅游+康养”新业态，全力打造旅游体验新模式。
开放水平、质量全面跃升 中国开放型经济迈上新台阶 编者按： 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。回望“十三五”时期的中国经济发展历程，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，随着从规模速度型转向质量效率型的发展方式逐步形成，中国综合国力、经济实力、科技实力、国际影响力…【详细】
前8月我国服务贸易逆差大幅减少 显出较强抗冲击能力 人民网北京10月1日电 （孙阳）今日，人民网财经从商务部获悉，1-8月，受新冠肺炎疫情等因素叠加影响，我国服务贸易规模下降，但服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少;知识密集型服务贸易占比持续提高,显示出较强的抗冲击能力。前8个月，我国服务…【详细】
从规模速度到质量效率 中国经济“含金量”更高 编者按： 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。回望“十三五”时期的中国经济发展历程，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，随着从规模速度型转向质量效率型的发展方式逐步形成，中国综合国力、经济实力、科技实力、国际影响力…【详细】
统计局：9月份中国制造业PMI为51.5% 人民网北京9月30日电 （记者车柯蒙）今日，国家统计局网站公布2020年9月中国采购经理指数运行情况。数据显示， 9月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.5%，比上月上升0.5个百分点。非制造业商务活动指数为55.9%，比上月上升0…【详细】