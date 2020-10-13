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信心继续提升，预期持续改善

中小企业发展指数连续两季度回升

2020年10月13日05:40  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京10月12日电  （记者韩鑫）中国中小企业协会近日公布了中小企业经济运行情况。数据显示，今年前三季度中小企业发展指数为86.8，比二季度回升1.3点，连续两季度处于回升态势。

　　分行业来看，8个分行业指数比上季度均有所回升。其中，工业、建筑业、交通运输邮政仓储业、房地产业、社会服务业和住宿餐饮业指数比上季度均上升1个点以上。

　　“三季度以来，随着‘六稳’‘六保’政策逐步落地显效，统筹疫情防控和经济社会发展工作取得积极进展，经济延续二季度以来稳步回升势头，供需两端主要指标持续改善，中小微市场主体活力明显增强。”中国中小企业协会会长李子彬分析，中小企业发展指数反映出中小企业运行情况有以下主要特点——

　　企业信心继续提升。随着我国经济保持稳定复苏态势，企业对未来发展信心不断增强。反映企业信心的宏观经济感受指数为100.9，比上季度上升1.6点，高于景气临界值100；综合经营指数为95.5，比上季度上升1.8点。

　　市场预期持续改善。三季度市场指数为77.8，比上季度上升1.2点，所调查的8个行业国内订单指数和销售量指数全面上升，但仍低于景气临界值100。

　　资金紧张有所缓解。今年以来，央行综合运用多种货币政策工具，通过降准、再贷款、再贴现等措施引导市场利率下行，保持流动性合理充裕，小微企业融资实现“量增、价降、面扩”。三季度资金指数为101.4，比上季度上升0.9点，连续两个季度高于景气临界值100。融资指数为88.7，上升1.3点；流动资金紧张状况也得到改善，三季度流动资金指数为85.6，上升1.5点。

　　劳动力供需双升。随着复工复产复商复市有序推进，劳动力市场秩序渐次回归正轨，供需逐步恢复，需求提升幅度更大。三季度劳动力指数为105.7，比上季度上升1.0点，连续两季度上升。其中，需求指数为98.7，上升1.4点；供应指数为112.7，上升0.6点。

　　此外，中小企业效益继续改善。三季度企业效益指数为61.6，环比上升1.8点，所调查的8个行业效益指数全面上升。

　　尽管中小企业经济运行总体向好，但仍存在压力。李子彬指出，当前，中小企业融资难、订单不足等问题依然存在。调查显示，前三季度，中小企业经营成本有所上升。三季度成本指数为118.5，比上季度下降1.0点，但仍处于8个分项指数最高位，在连续两季度上升后下降，表明成本有所反弹。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月13日 10 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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