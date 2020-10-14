这个深水油田群亮点多（新视点）

投产！经过30个月建设，我国首个自营深水油田群——流花16—2油田群日前顺利投产，高峰年产量可达420万立方米，能满足400多万辆家用汽车一年的汽油消耗。

“这是我们自己勘探开发，‘一针一线’做出来的。”中国海油流花16—2油田群开发项目组总经理刘义勇介绍，油田群位于南海珠江口盆地，平均水深410米，创下我国海上油田开发水深最深、水下井口数最多的纪录。除此之外，流花16—2油田群的亮点还有很多：

“新”——我国首个采用全水下开发模式的油田。

在流花16—2油田群，海面上看不到常规油气田的生产平台，全部油田采用水下生产系统，再回接到水面的FPSO（浮式生产储卸油装置）。“在水深400多米的深水区，如果搭建常规生产平台，从海底立导管架，技术上很难实现，造价也会大幅上涨。仅拿所需钢材来说，如果采用常规的导管架平台可能要10万吨钢材，但是水下生产系统仅用约1000吨钢材，这其中相差的成本是以亿元计的。”刘义勇算了笔账。

“精”——建造了国内应用水深最深、功能最复杂的FPSO。

波涛翻滚的蔚蓝海面上，一艘庞大的FPSO——海洋石油119稳稳矗立。它每天可以处理原油2.1万立方米、天然气54万立方米，相当于占地42个标准足球场的陆地油气处理厂。

安装过程有多复杂、要求有多精细？看几组数据便能有感受：在直径不足2米的滑环腔体空间内安装了45个连接管、238根电缆以及上千个零部件；两段炒锅直径大小的管组要在400米深水的涌浪冲击下进行对接，偏差不能超过指甲盖的厚度……为此，开发项目团队通过三维模型预演等手段，进行大量分析和模拟测试，将风险降到最低。

“稳”——单点系泊系统能抵御百年一遇台风。

海洋石油119拥有一套国际先进的“定海神针”——大型内转塔单点系泊系统，这是国内水深最深、管缆悬挂数量最多、复杂程度和安装精度最高的单点系泊系统，同类技术国际应用仅4例。“通过9条长约1740米的锚链固定到海底，悬挂19条水下油田生产和控制管缆，工作量是国内其他类型单点系统的3至4倍。即便遇到百年一遇的超强台风，漂移量也能控制在安全范围内。”中国海油深水工程专家冒家友说。

据介绍，流花16—2油田群从基本设计到投入试生产比国际同类深水项目工期短6至8个月，为我国深水油气田开发积累了丰富的工程经验。“上世纪60年代，咱石油工人以‘早日把中国贫油的帽子甩到太平洋里去’的铁人精神，拿下了大油田。如今，立足国内加大油气勘探开发力度，海上油田同样大有可为！”刘义勇信心很足。

《 人民日报 》（ 2020年10月14日 18 版）

(责编：胡永秋、李栋)