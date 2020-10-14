前三季度进出口增长0.7%（权威发布）

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面对新冠肺炎疫情冲击，我国加大宏观政策应对力度，统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果，稳外贸政策效应持续显现，进出口明显好于预期。前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元人民币，比去年同期增长0.7%。

据海关统计，今年前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元人民币，比去年同期增长0.7%。其中，出口12.71万亿元，增长1.8%；进口10.41万亿元，下降0.6%。前8个月累计出口实现正增长，前三季度累计进出口实现正增长。

海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文10月13日在国新办新闻发布会上表示，今年以来，面对新冠肺炎疫情冲击，我国加大宏观政策应对力度，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果，稳外贸政策效应持续显现，进出口明显好于预期。从增速看，一、二、三季度进出口增速分别为-6.5%、-0.2%和7.5%，呈现一季度大幅回落、二季度止跌企稳、三季度全面反弹的发展态势。

外贸进出口逐季回稳

海关统计显示，今年以来，我国外贸进出口逐季回稳，累计增速转负为正。三季度进出口总值、出口总值、进口总值均创下季度历史新高。

李魁文表示，分析前三季度外贸数据，可以明显看出以下特点：

出口展现较强的韧性。我国出口从4月份开始，连续6个月正增长。前三季度累计增长1.8%，表现超出市场普遍预期。防疫物资拉动出口增长2.2个百分点。“宅经济”商品拉动出口增长1.1个百分点。国内复工复产有序推进出口订单的增加。

进口需求稳中向好，支撑进口值回升。我国在全球率先复工复产，不断巩固扩大疫情防控和经济恢复的成果，国内经济持续稳定恢复，也带动了进口回暖。三季度，我国进口3.88万亿元，同比增长4.3%。

国际市场份额稳步提升。根据WTO公布的月度主要经济体货物贸易数据测算，1—7月份，我国进出口国际市场份额为12.6%，其中出口份额为13.8%，进口份额为11.3%，同比分别提升1、1.1和0.8个百分点。进出口、出口、进口国际市场份额均创历史新高。

前三季度，民营企业进出口增长明显，外贸“稳定器”作用更加突出。前三季度，我国民营企业进出口10.66万亿元，同比增长10.2%，占我国外贸总值的46.1%，比去年同期提升4个百分点。

对主要贸易伙伴进出口保持增长，东盟为我国第一大贸易伙伴。前三季度，对东盟、欧盟、美国、日本、韩国进出口分别为3.38万亿元、3.23万亿元、2.82万亿元、1.61万亿元、1.45万亿元，分别增长7.7%、2.9%、2%、1.4%、1.1%，其中，东盟为我国第一大贸易伙伴，占我国外贸总值的14.6%。

通关便利化水平不断提升

李魁文介绍，今年，海关聚力“六稳”“六保”，统筹做好口岸疫情防控和促进外贸稳增长工作，提出56条稳外贸、稳外资措施，不断提升通关便利化水平。9月当月，全国进口、出口整体通关时间分别为35.02小时和1.86小时，较2017年分别压缩64.04%和84.87%，进口、出口整体通关时间均已连续5个月环比下降。

“我们全面推进‘两步申报’‘提前申报’‘绿色通道’及免到场查验等便利化措施，持续优化口岸营商环境，提高通关效率。”李魁文说，今年，通过减免进口滞报金、滞纳金、免征加工贸易货物内销缓税利息等措施，累计为企业减免和节约资金近2亿元。特别是使用关税保证保险的进出口企业中，中小企业约占70%，切实为中小微企业减负增效。

李魁文介绍，当前我国外贸产品基础稳固，贸易方式持续优化。内生动力增强，民营企业带动作用突出。前三季度，我国机电产品出口增长3.2%，占我国出口总值的58.7%，所占比重较去年同期提升了0.8个百分点。我国集成电路进口增长16.6%，粮食、肉类和医药品进口也分别增长了20.7%、87.3%和10.5%。

海关多措并举推动打造对外开放新高地。大力支持海南自由贸易港、洋山综合保税区建设，加大自贸试验区海关监管制度创新和复制推广力度，推进全球维修和再制造业务在综合保税区内全面实施。前三季度，全国综合保税区进出口2.34万亿元，增长15.1%，比外贸整体增速高14.4个百分点。

新业态成稳外贸重要力量

今年，我国全面推广跨境电商出口商品退货监管措施，开展跨境电商企业对企业（B2B）出口监管试点。加快试点促进新业态发展。鼓励中西部、东北等地开展市场采购贸易试点。前三季度，我国通过海关跨境电商管理平台进出口1873.9亿元，增长52.8%，市场采购出口5098.6亿元，增长35.5%。新业态发展已成为稳外贸的重要力量。

李魁文表示，作为新兴贸易业态，跨境电商凭借其线上交易、非接触式交货、交易链条短等优势逆势上扬，为外贸企业应对疫情冲击发挥了积极作用。7月1日起，海关在北京等10个直属海关开展跨境电商企业对企业出口试点，9月1日起，进一步扩大到22个直属海关。参与的企业数、申报单量、出口货值稳步上升。

前三季度，我国对“一带一路”沿线国家累计进出口6.75万亿元，增长1.5%。其中，出口3.85万亿元，增长2.8%；进口2.9万亿元，下降0.3%。对部分主要贸易国家进出口实现了较快增长。其中对越南、土耳其、波兰、泰国进出口分别增长18.5%、17.1%、13%、10.9%。

“今年以来，海关总署统筹推进疫情防控和‘一带一路’经贸合作，推动共建‘一带一路’高质量发展。”李魁文说。一是全力推广“智慧海关、智能边境、智享联通”合作理念。二是深化疫情防控合作。三是大力推进中欧班列发展。四是积极支持推进AEO（经认证的经营者）互认合作。中国海关通过各种灵活方式，全力推进AEO国际互认工作。截至目前，已与欧盟、日本、韩国等15个经济体签署了互认安排，涵盖了42个国家（地区），占AEO制度国家（地区）的50%，其中包括19个“一带一路”沿线国家。

《 人民日报 》（ 2020年10月14日 10 版）

(责编：杨光宇、李栋)