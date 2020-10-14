人民网>>财经

前三季度进出口增长0.7%（权威发布）

稳外贸政策效应持续显现，进出口明显好于预期

本报记者  杜海涛

2020年10月14日05:47  来源：人民网－人民日报
 

 

　　核心阅读

　　面对新冠肺炎疫情冲击，我国加大宏观政策应对力度，统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果，稳外贸政策效应持续显现，进出口明显好于预期。前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元人民币，比去年同期增长0.7%。

　　

　　据海关统计，今年前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元人民币，比去年同期增长0.7%。其中，出口12.71万亿元，增长1.8%；进口10.41万亿元，下降0.6%。前8个月累计出口实现正增长，前三季度累计进出口实现正增长。

　　海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文10月13日在国新办新闻发布会上表示，今年以来，面对新冠肺炎疫情冲击，我国加大宏观政策应对力度，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，统筹疫情防控和经济社会发展工作取得重大成果，稳外贸政策效应持续显现，进出口明显好于预期。从增速看，一、二、三季度进出口增速分别为-6.5%、-0.2%和7.5%，呈现一季度大幅回落、二季度止跌企稳、三季度全面反弹的发展态势。

　　外贸进出口逐季回稳

　　海关统计显示，今年以来，我国外贸进出口逐季回稳，累计增速转负为正。三季度进出口总值、出口总值、进口总值均创下季度历史新高。

　　李魁文表示，分析前三季度外贸数据，可以明显看出以下特点：

　　出口展现较强的韧性。我国出口从4月份开始，连续6个月正增长。前三季度累计增长1.8%，表现超出市场普遍预期。防疫物资拉动出口增长2.2个百分点。“宅经济”商品拉动出口增长1.1个百分点。国内复工复产有序推进出口订单的增加。

　　进口需求稳中向好，支撑进口值回升。我国在全球率先复工复产，不断巩固扩大疫情防控和经济恢复的成果，国内经济持续稳定恢复，也带动了进口回暖。三季度，我国进口3.88万亿元，同比增长4.3%。

　　国际市场份额稳步提升。根据WTO公布的月度主要经济体货物贸易数据测算，1—7月份，我国进出口国际市场份额为12.6%，其中出口份额为13.8%，进口份额为11.3%，同比分别提升1、1.1和0.8个百分点。进出口、出口、进口国际市场份额均创历史新高。

　　前三季度，民营企业进出口增长明显，外贸“稳定器”作用更加突出。前三季度，我国民营企业进出口10.66万亿元，同比增长10.2%，占我国外贸总值的46.1%，比去年同期提升4个百分点。

　　对主要贸易伙伴进出口保持增长，东盟为我国第一大贸易伙伴。前三季度，对东盟、欧盟、美国、日本、韩国进出口分别为3.38万亿元、3.23万亿元、2.82万亿元、1.61万亿元、1.45万亿元，分别增长7.7%、2.9%、2%、1.4%、1.1%，其中，东盟为我国第一大贸易伙伴，占我国外贸总值的14.6%。

　　通关便利化水平不断提升

　　李魁文介绍，今年，海关聚力“六稳”“六保”，统筹做好口岸疫情防控和促进外贸稳增长工作，提出56条稳外贸、稳外资措施，不断提升通关便利化水平。9月当月，全国进口、出口整体通关时间分别为35.02小时和1.86小时，较2017年分别压缩64.04%和84.87%，进口、出口整体通关时间均已连续5个月环比下降。

　　“我们全面推进‘两步申报’‘提前申报’‘绿色通道’及免到场查验等便利化措施，持续优化口岸营商环境，提高通关效率。”李魁文说，今年，通过减免进口滞报金、滞纳金、免征加工贸易货物内销缓税利息等措施，累计为企业减免和节约资金近2亿元。特别是使用关税保证保险的进出口企业中，中小企业约占70%，切实为中小微企业减负增效。

　　李魁文介绍，当前我国外贸产品基础稳固，贸易方式持续优化。内生动力增强，民营企业带动作用突出。前三季度，我国机电产品出口增长3.2%，占我国出口总值的58.7%，所占比重较去年同期提升了0.8个百分点。我国集成电路进口增长16.6%，粮食、肉类和医药品进口也分别增长了20.7%、87.3%和10.5%。

　　海关多措并举推动打造对外开放新高地。大力支持海南自由贸易港、洋山综合保税区建设，加大自贸试验区海关监管制度创新和复制推广力度，推进全球维修和再制造业务在综合保税区内全面实施。前三季度，全国综合保税区进出口2.34万亿元，增长15.1%，比外贸整体增速高14.4个百分点。

　　新业态成稳外贸重要力量

　　今年，我国全面推广跨境电商出口商品退货监管措施，开展跨境电商企业对企业（B2B）出口监管试点。加快试点促进新业态发展。鼓励中西部、东北等地开展市场采购贸易试点。前三季度，我国通过海关跨境电商管理平台进出口1873.9亿元，增长52.8%，市场采购出口5098.6亿元，增长35.5%。新业态发展已成为稳外贸的重要力量。

　　李魁文表示，作为新兴贸易业态，跨境电商凭借其线上交易、非接触式交货、交易链条短等优势逆势上扬，为外贸企业应对疫情冲击发挥了积极作用。7月1日起，海关在北京等10个直属海关开展跨境电商企业对企业出口试点，9月1日起，进一步扩大到22个直属海关。参与的企业数、申报单量、出口货值稳步上升。

　　前三季度，我国对“一带一路”沿线国家累计进出口6.75万亿元，增长1.5%。其中，出口3.85万亿元，增长2.8%；进口2.9万亿元，下降0.3%。对部分主要贸易国家进出口实现了较快增长。其中对越南、土耳其、波兰、泰国进出口分别增长18.5%、17.1%、13%、10.9%。

　　“今年以来，海关总署统筹推进疫情防控和‘一带一路’经贸合作，推动共建‘一带一路’高质量发展。”李魁文说。一是全力推广“智慧海关、智能边境、智享联通”合作理念。二是深化疫情防控合作。三是大力推进中欧班列发展。四是积极支持推进AEO（经认证的经营者）互认合作。中国海关通过各种灵活方式，全力推进AEO国际互认工作。截至目前，已与欧盟、日本、韩国等15个经济体签署了互认安排，涵盖了42个国家（地区），占AEO制度国家（地区）的50%，其中包括19个“一带一路”沿线国家。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月14日 10 版）

(责编：杨光宇、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

海关总署：三季度我国进出口同比增长7.5% 前8个月累计增速转负为正　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）“据海关统计，前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元人民币，比去年同期增长0.7%。其中，三季度我国进出口8.88万亿元，同比增长7.5%。”今天上午，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在…【详细】

财经

海关总署：前三季度我国外贸进出口整体表现好于预期　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）据海关总署统计，今年前三季度我国外贸进出口同比增长0.7%。针对我国外贸进出口实现正增长的主要原因，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，前三季度，我国累计进出口总值年内首次实现同比正增长。前三季…【详细】

财经

海关总署：推动稳外贸稳外资56条措施落地见效　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）今天上午，国新办举行新闻发布会，针对海关在稳外贸方面的主要工作，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍，海关坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，聚力“六稳”“六保”，统筹做好口岸疫情防控和促进外贸稳…【详细】

财经

开放水平、质量全面跃升 中国开放型经济迈上新台阶　　编者按： 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。回望“十三五”时期的中国经济发展历程，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，随着从规模速度型转向质量效率型的发展方式逐步形成，中国综合国力、经济实力、科技实力、国际影响力…【详细】

财经

前8月我国服务贸易逆差大幅减少 显出较强抗冲击能力　　人民网北京10月1日电 （孙阳）今日，人民网财经从商务部获悉，1-8月，受新冠肺炎疫情等因素叠加影响，我国服务贸易规模下降，但服务出口表现明显好于进口，贸易逆差减少;知识密集型服务贸易占比持续提高,显示出较强的抗冲击能力。前8个月，我国服务…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved