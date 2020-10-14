2020年中国国际服务贸易交易会上，工作人员在京津冀博物馆协同发展文化创意展区展示锁绣技艺。

新华社记者 鲁 鹏摄

京津冀区域发展指数是监测京津冀区域发展变化的重要指标。日前，国家统计局公布了2019年度京津冀区域发展指数。测算结果显示，京津冀区域发展指数持续提升，比上年提高7.59个点。其中，共享发展指数、绿色发展指数是推动京津冀区域发展指数上升的主要因素。

在2019年京津冀区域发展指数中，共享发展指数、绿色发展指数分别为259.78和164.65，比上年提高11.51和17.81个点；创新发展指数和开放发展指数分别为162.99和128.51，比上年分别提高4.72和3.34个点；协调发展指数为122.66，比上年提高0.58个点。

具体来看，京津冀区域创新发展指数持续平稳上升。在创新投入方面，2019年区域研发经费支出为3261.4亿元，比上年增长13.9%。在创新产出方面，区域每万常住人口发明专利拥有量由上年的26.4件增加至2019年的30.8件，比上年增长16.7%。区域技术市场成交额达7000.4亿元，占全国技术市场成交总额的近1/3，比上年增长12.9%。

“创新产出是推动京津冀区域创新发展的主要力量。”国家统计局相关负责人表示，京津冀区域创新发展指数的平稳上升反映出京津冀区域科技创新活力不断增强，从投入驱动创新数量扩张逐渐转向创新质量提升。

在区域协调发展方面，京津冀区域协调发展指数略有上升。区域城乡一体化进程持续推进，城镇化率从上年的65.9%上升到2019年的66.7%，提高0.8个百分点，高于全国平均水平6.1个百分点。其中，京津冀三地共同加大了对文体娱乐方面投入，区域文体娱乐业固定资产投资占地区生产总值的比重比上年提高0.1个百分点。

在区域绿色发展方面，2019年京津冀区域绿色发展指数为164.65，比上年提高17.81个点，在5个分指数中上升幅度最大。“这反映出京津冀三地生态环境协同共建与防治进一步强化，协作机制逐步完善，生态建设和环境治理取得成效。”该负责人说。

在区域开放合作方面，2019年京津冀区域开放发展指数继2018年下降后有所回升。其中，对外投资和贸易开放等两个方面表现转好，起到了主要作用。该负责人介绍，京津冀积极融入“一带一路”建设，与沿线国家投资贸易合作不断加强，2019年区域非金融类对外直接投资额比上年增长20.6%。2019年区域货物进出口额突破4万亿元，比上年增长3.1%；2019年入境旅游人数占国内外游客接待量的比重为0.56%，区域国内外游客接待量稳步提升，2019年为13.5亿人次，比上年增长10.6%；在利用外资方面，区域实际利用外资额292.2亿美元。

此外，京津冀区域共享发展指数也保持较快上升态势。其中，基本公共服务共享和脱贫攻坚是推动区域共享发展指数快速上升的关键。“京津冀三地不断完善合作机制，推动优质教育、医疗资源共建共享。”该负责人说，“区域每千人口卫生技术人员数由上年的7.5人增加至2019年的7.8人。”在脱贫攻坚方面，区域脱贫攻坚取得决定性胜利，2019年河北已全面实现农村脱贫，区域最低生活保障人数比上年下降12.5%；在基础设施共享方面，协同发展重大项目稳步推进，2019年区域基础设施投资占固定资产投资比重为26.7%，提升1.3个百分点。

(责编：胡永秋、李栋)