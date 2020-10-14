2020年中国国际服务贸易交易会上，工作人员在京津冀博物馆协同发展文化创意展区展示锁绣技艺。
京津冀区域发展指数是监测京津冀区域发展变化的重要指标。日前，国家统计局公布了2019年度京津冀区域发展指数。测算结果显示，京津冀区域发展指数持续提升，比上年提高7.59个点。其中，共享发展指数、绿色发展指数是推动京津冀区域发展指数上升的主要因素。
在2019年京津冀区域发展指数中，共享发展指数、绿色发展指数分别为259.78和164.65，比上年提高11.51和17.81个点；创新发展指数和开放发展指数分别为162.99和128.51，比上年分别提高4.72和3.34个点；协调发展指数为122.66，比上年提高0.58个点。
具体来看，京津冀区域创新发展指数持续平稳上升。在创新投入方面，2019年区域研发经费支出为3261.4亿元，比上年增长13.9%。在创新产出方面，区域每万常住人口发明专利拥有量由上年的26.4件增加至2019年的30.8件，比上年增长16.7%。区域技术市场成交额达7000.4亿元，占全国技术市场成交总额的近1/3，比上年增长12.9%。
“创新产出是推动京津冀区域创新发展的主要力量。”国家统计局相关负责人表示，京津冀区域创新发展指数的平稳上升反映出京津冀区域科技创新活力不断增强，从投入驱动创新数量扩张逐渐转向创新质量提升。
在区域协调发展方面，京津冀区域协调发展指数略有上升。区域城乡一体化进程持续推进，城镇化率从上年的65.9%上升到2019年的66.7%，提高0.8个百分点，高于全国平均水平6.1个百分点。其中，京津冀三地共同加大了对文体娱乐方面投入，区域文体娱乐业固定资产投资占地区生产总值的比重比上年提高0.1个百分点。
在区域绿色发展方面，2019年京津冀区域绿色发展指数为164.65，比上年提高17.81个点，在5个分指数中上升幅度最大。“这反映出京津冀三地生态环境协同共建与防治进一步强化，协作机制逐步完善，生态建设和环境治理取得成效。”该负责人说。
在区域开放合作方面，2019年京津冀区域开放发展指数继2018年下降后有所回升。其中，对外投资和贸易开放等两个方面表现转好，起到了主要作用。该负责人介绍，京津冀积极融入“一带一路”建设，与沿线国家投资贸易合作不断加强，2019年区域非金融类对外直接投资额比上年增长20.6%。2019年区域货物进出口额突破4万亿元，比上年增长3.1%；2019年入境旅游人数占国内外游客接待量的比重为0.56%，区域国内外游客接待量稳步提升，2019年为13.5亿人次，比上年增长10.6%；在利用外资方面，区域实际利用外资额292.2亿美元。
此外，京津冀区域共享发展指数也保持较快上升态势。其中，基本公共服务共享和脱贫攻坚是推动区域共享发展指数快速上升的关键。“京津冀三地不断完善合作机制，推动优质教育、医疗资源共建共享。”该负责人说，“区域每千人口卫生技术人员数由上年的7.5人增加至2019年的7.8人。”在脱贫攻坚方面，区域脱贫攻坚取得决定性胜利，2019年河北已全面实现农村脱贫，区域最低生活保障人数比上年下降12.5%；在基础设施共享方面，协同发展重大项目稳步推进，2019年区域基础设施投资占固定资产投资比重为26.7%，提升1.3个百分点。
海关总署：三季度我国进出口同比增长7.5% 前8个月累计增速转负为正 人民网北京10月13日电 （栗翘楚）“据海关统计，前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元人民币，比去年同期增长0.7%。其中，三季度我国进出口8.88万亿元，同比增长7.5%。”今天上午，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在…【详细】
海关总署：前三季度我国外贸进出口整体表现好于预期 人民网北京10月13日电 （栗翘楚）据海关总署统计，今年前三季度我国外贸进出口同比增长0.7%。针对我国外贸进出口实现正增长的主要原因，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，前三季度，我国累计进出口总值年内首次实现同比正增长。前三季…【详细】
海关总署：推动稳外贸稳外资56条措施落地见效 人民网北京10月13日电 （栗翘楚）今天上午，国新办举行新闻发布会，针对海关在稳外贸方面的主要工作，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍，海关坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，聚力“六稳”“六保”，统筹做好口岸疫情防控和促进外贸稳…【详细】
开放水平、质量全面跃升 中国开放型经济迈上新台阶 编者按： 2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。回望“十三五”时期的中国经济发展历程，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，随着从规模速度型转向质量效率型的发展方式逐步形成，中国综合国力、经济实力、科技实力、国际影响力…【详细】