树立新时代改革开放新标杆（社论）

兴办经济特区，是我们党和国家为推进改革开放和社会主义现代化建设作出的重大决策。40年前，在改革开放大幕初启之际，党中央决定兴办深圳、珠海、汕头、厦门4个经济特区，实行特殊政策和灵活措施，发挥对全国改革开放和社会主义现代化建设的重要窗口和示范作用。深圳等经济特区从此一直走在我国改革开放最前沿，书写着激情燃烧的“春天的故事”。

因改革开放而生，因改革开放而兴，40年来深圳已成为一座充满魅力、动力、活力、创新力的国际化创新型城市，地区生产总值以年均20.7%的速度快速增长，2019年达到2.69万亿元，创造了世界工业化、城市化和现代化发展史上的奇迹。特别是党的十八大以来，深圳深入贯彻落实习近平总书记对广东、对深圳重要讲话和重要指示精神，肩负党中央赋予的“朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行，努力创建社会主义现代化强国的城市范例”的崇高使命，大胆探索、勇于创新，创造了新业绩、增创了新优势、迈上了新台阶。深圳是我国经济特区的一个鲜活缩影，40年来深圳等经济特区在建设中国特色社会主义伟大历史进程中谱写了勇立潮头、开拓进取的壮丽篇章，在体制改革中发挥了试验田作用，在对外开放中发挥了重要窗口作用，为全国改革开放和社会主义现代化建设作出了重大贡献。实践充分证明，党中央关于兴办经济特区的战略决策是完全正确的，在决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的征程上，经济特区不仅要继续办下去，而且要办得更好、办出水平。

深圳等经济特区取得的成就是改革开放以来我国实现历史性变革、取得历史性成就的一个生动展现。40多年来，从开启新时期到跨入新世纪，从站上新起点到进入新时代，我们党团结带领人民绘就了一幅波澜壮阔、气势恢宏的历史画卷，在富起来、强起来的征程上迈出了决定性的步伐。世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国、外资流入第二大国，外汇储备连续多年位居世界第一，对世界经济增长贡献率多年来超过30%……改革开放极大改变了中国的面貌、中华民族的面貌、中国人民的面貌、中国共产党的面貌，成为当代中国最显著的特征、最壮丽的气象。实践充分证明，改革开放是我们党和人民的一次伟大觉醒，是中华民族发展史上一次伟大革命；改革开放是党和人民大踏步赶上时代的重要法宝，是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路，是决定当代中国命运的关键一招，也是决定实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的关键一招。

当今世界正经历百年未有之大变局，新冠肺炎疫情全球大流行使这个大变局加速变化，经济全球化遭遇逆流，我们将面对更多逆风逆水的外部环境。明年我国将进入“十四五”时期，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，继续发展具有多方面优势和条件，但发展不平衡不充分问题仍然突出，改革已进入攻坚期和深水区，又到了一个新的历史关头，推进改革的复杂程度、敏感程度、艰巨程度不亚于40多年前。习近平总书记强调：“越是环境复杂，我们越是要以更坚定的信心、更有力的措施把改革开放不断推向深入。”前进道路上，我们要科学分析形势、把握发展大势，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，着力构建新发展格局，统筹国内国际两个大局，办好发展安全两件大事，在危机中育先机、于变局中开新局，为中国经济发展开辟新空间，为世界经济复苏和增长增添动力。要发挥好改革的突破和先导作用，保持勇往直前、风雨无阻的战略定力，推动更深层次改革，实行更高水平开放，破除发展瓶颈、汇聚发展优势、增强发展动力。新形势、新任务、新挑战赋予经济特区新的历史使命，深圳等经济特区要在推进伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想中寻找新的方位，把握好新的战略定位，继续成为我国改革开放的重要窗口、试验平台和开拓者、实干家，不断深化新认识、贡献新方案，为全国各地提供更多可复制可推广的经验，以昂扬的精神状态推动改革不停顿、开放不止步。

40年来，从蛇口“开山炮”的历史巨响、发出“空谈误国、实干兴邦”“时间就是金钱、效率就是生命”的时代呼声，到一系列思想上、实践上的探索与创新，深圳等经济特区一次次破冰试水，始终引领我国改革开放风气之先。在新的历史起点上再出发，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚定不移走中国特色社会主义道路，把改革开放的旗帜举得更高，敢闯敢试、敢为人先，逢山开路、遇水架桥，务实求新、攻坚克难，深圳等经济特区一定能树立新时代改革开放新标杆，中华民族一定能创造新的更大奇迹。

《 人民日报 》（ 2020年10月14日 01 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)