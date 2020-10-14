生活新亮点折射“十三五”成就：新职业彰显经济发展活力

“十三五”时期，我国经济社会发展取得了全方位、开创性历史成就，发生了深层次、根本性历史变革。从衣食住行到健康医疗，从社会交往到文化娱乐等各个方面，都能感受到“十三五”时期人们生活发生的巨大改变。本版今起推出系列评论，从生活新亮点入手，和读者一起见证伟大变革，展望美好未来。

——编 者

人们对美好生活的向往，互联网、人工智能、大数据与实体经济的深度融合，新发展理念的深入人心，催生出一批批新职业，成为“十三五”时期经济社会发展的一个新亮点

迈向未来，必将有越来越多的新职业出现在公众视野，为满足人民美好生活需求、推动中国经济长期向好开辟无限可能

热门景区，游客按照旅游体验师提供的“攻略”预订酒店、规划路线、享受美食；高速公路出口，无人机驾驶员操控无人机实时监测车流量，采集交通大数据；“宅”在家中，在线预约健康管理师对自身健康问题进行分析和解答……“十一”假期，一些新职业群体帮助人们畅享假日生活，折射出我国消费领域的蓬勃活力。

人们对美好生活的向往，互联网、人工智能、大数据与实体经济的深度融合，新发展理念的深入人心，催生出一批批新职业，成为“十三五”时期经济社会发展的一个新亮点。自2015年版《中华人民共和国职业分类大典》颁布以来，人力资源和社会保障部等部门陆续发布了三个批次38个新职业。新职业的悄然兴起，改变了人们的生活。奔走在城市街头的网约配送员，广阔棉田上喷洒脱叶剂的无人机驾驶员，满足顾客个性化需求的食品造型师，为怀有梦想的年轻人提供帮助的创客指导师……从过去人们常说的“三百六十行”到如今的千行百业，新职业百花齐放，见证了技术进步、产业发展和社会分工的不断细化，成为观察中国经济发展的重要风向标。

一大批具有创新活力的新职业应运而生，折射着发展的新风口。今年全国两会期间，习近平总书记在看望参加政协会议的经济界委员时强调，“疫情突如其来，‘新就业形态’也是突如其来。对此，我们要顺势而为，让其顺其自然、脱颖而出。”新冠肺炎疫情防控期间，有些新职业成为疫情防控的生力军。比如，大批呼吸治疗师在抗疫前线为患者提供呼吸治疗，提升了危重患者的救治成功率；大量装配式建筑施工员昼夜不息，以仅用10来天时间的“中国速度”建成武汉火神山医院、雷神山医院。与此同时，当餐饮、旅游业等按下“暂停键”，“宅经济”“云经济”等在疫情防控期间异军突起，令人惊喜。可以说，新职业和新就业形态所代表的新经济、新动能脱颖而出，为中国经济栉风沐雨仍可从容前行提供了底气和支撑。

新职业连接着新需求，蕴藏着新机遇，推动着新经济。新职业的迅速发展，从一个侧面表明中国经济已经从高速增长阶段转向高质量发展阶段，见证着中国经济的活力与韧性。几年前，人们还无法想象，工业机器人操作员、物联网工程技术人员意味着什么。如今这些新职业的出现，一头连着技术革新，另一头连着需求升级，凸显了人们对美好生活的追求越来越高，推动相关行业加速转型升级。比如，随着人们对健康问题的日益重视，健康照护师、出生缺陷防控咨询师、呼吸治疗师等新职业有了用武之地；各类电商迅猛发展，对餐饮、生鲜、药品等网约配送员也将持续有需求。加快形成新的人才培养体系，完善职业保障，为劳动者营造更加宽松、更有保障的就业环境，才能站在新职业的“风口”更好推动经济高质量发展。

“十四五”时期，是我国在全面建成小康社会基础上开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年。新职业及其代表的新业态、新模式，将为中国经济打开更大的发展空间。不久前，国务院常务会议审议通过《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》，为进一步培育壮大各类消费新业态新模式提供政策指引。随着线上线下消费的深度融合，新职业也将迎来新的发展机遇。加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，需要把握新职业背后的新风向，顺势而为谋发展，充分挖掘内需潜力，形成新的产业链条，激发国内外市场活力，为经济社会发展带来新的增长点。

浓缩着时代和社会进步、饱含着人们对美好生活向往的新职业，为更多人搭建了人生出彩的舞台。迈向未来，必将有越来越多的新职业出现在公众视野，为满足人民美好生活需求、推动中国经济长期向好开辟无限可能。

《 人民日报 》（ 2020年10月14日 05 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)