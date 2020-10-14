 2020中国企业500强公布 千亿级企业首次突破200家 

制图：张芳曼

世界500强企业入围数量蝉联第一，千亿级企业首次突破200家，研发投入首次超过1万亿元，100大跨国公司平均跨国指数创下历史新高……日前，中国企业联合会、中国企业家协会连续第十九年发布中国企业500强榜单，一连串好消息令人欣喜。

面对亮眼的成绩单，中国企业联合会、中国企业家协会会长王忠禹看到更多的却是短板和潜力：“我们在全球供应链主导权、关键核心技术、行业话语权、自主知识产权等方面，跟国际先进水平相比还有较大差距。”他在中国500强企业高峰论坛上呼吁：“中国企业比任何时候都更需要同心协力、共克时艰，要知难而上，主动担当作为，坚持在危机中寻找机遇，在困难中寻求突破，牢牢把握发展的主动权。”

“块头”更大，“体质”更强

2020中国企业500强的营业收入、净利润分别比上年500强增长8.75%、10.2%

2020中国企业500强榜单刚一公布，就有不少人点赞：“中国大企业又进步了！”

2020中国企业500强入围门槛为359.61亿元，较上年提高36.36亿元。榜单上，营业收入规模在1000亿元以上的企业数量为217家，比上年增加24家，不仅千亿级企业继续扩容，新增企业数量也再创新高。其中，有8家超大型企业集团营业收入超过1万亿元。中国石化、中国石油和国家电网再次位列前三，营业收入都在2.5万亿元以上，建设银行、农业银行成为万亿级企业的新成员。

“企业是引领经济发展和技术创新的重要力量，中国企业500强排行榜生动记录了中国企业发展的轨迹。”国务院国资委主任郝鹏表示，2002年首次发布中国500强企业入围的门槛，年收入只有20亿元，而今年的入围门槛已大大提高，“这些数据展示着我国企业为增强综合国力和国际竞争力提供的重要支撑。”

中国企业500强不仅“块头”更大，“体质”也更强。从入围产业看，传统产业入围数量持续减少，黑色冶金企业减少了7家，而先进制造业企业增加了6家。结构调整也带来了质量效益的提升。2020中国企业500强实现营业收入86.02万亿元、净利润38924.14亿元，分别比2019中国企业500强增长8.75%、10.2%，利润增速“跑赢”收入增速。

中国企业500强不仅“身体”更好，“脑子”也更灵。2020中国企业500强研发投入首次破万亿元，达10754.06亿元，同比大幅增长了17.04%；其平均研发强度为1.61%，达到历史最好水平；共拥有发明专利48.43万件，比上年500强增长了19.4%；参与国际标准制定7571项，其中通信设备制造业共参与5354项国际标准制定，位列第一。

“从长期趋势看，自2010年以来，中国企业500强的平均研发强度呈现出先降后升态势，越来越多的大企业认识到创新才是企业的核心竞争力。”中国企业联合会首席研究员缪荣介绍，通信设备制造业在研发强度、人均研发费用、平均研发费用的行业排名中都高居首位，广东在区域研发强度排名中继续保持领先。

世界500强企业越来越多，国际地位更加突出。中国上榜2020世界500强的企业数量为133家，蝉联榜首，其中内地上榜企业为121家，比上年增加5家。

短板和不足仍存

对标世界一流企业，仍须做大规模、做优产业、做多利润、做强能力

“必须认识到自身的短板和不足。”面对营业总收入占中国经济总量超过86%的500强企业，王忠禹一再提到差距。

都是大企业，我们和世界先进水平的差距究竟在哪里？

看盈利能力。今年世界500强榜单上，尽管中国上榜企业数量排在第一，但平均收入利润率只有5.33%，低于一些发达国家8%以上的水平。

看品牌价值。中国目前有220多种工业品产量居世界第一，但进入全球品牌100强的自主品牌只有华为1个，和不少发达国家差距明显。

看产业地位。世界500强企业中，中国上榜企业传统产业占比较高，而发达国家的高端制造业和现代服务业优势明显。与国际先进水平相比，中国大企业在全球供应链主导权、关键核心技术、行业话语权、自主知识产权等方面还有较大差距，在做大规模、做优产业、做多利润、做强能力等方面仍然要坚持对标世界一流企业。

“在世界500强中，中国上榜的非银行企业平均利润不足22亿美元，不到一些发达国家企业的1/3。这说明企业真正实现由大到强，并实现全球产业链、供应链、创新链中的核心技术自主可控，还有很大的差距。”亨通集团有限公司董事局主席崔根良说。

差距不小，挑战也不少。

看外部，受新冠肺炎疫情影响，当前全球经济深度衰退，国际贸易和投资大幅萎缩，多年扩张的全球生产网络正在出现区域化、本土化的现象。“由于疫情在全球的蔓延，全球供应链、需求链、技术链的不同环节在不同时期可能出现‘断点’。”王忠禹认为，大企业是国民经济的中流砥柱，“越是紧要关头，越要有担当；越是危机时刻，越要有作为。”

看国内，结构性、体制性、周期性问题相互交织，企业生产经营面临一些困难和问题。特别是受疫情影响，不少企业及其所处的产业链受到了较大冲击。“我们产品的海外订单严重萎缩，生产负荷一度降至37%。顶住压力，实施‘出口转内销’，7月底生产负荷终于恢复到正常水平。”中国平煤神马能源化工集团董事长李毛感慨，“传统企业必须在融入新发展格局中主动作为，抢抓机遇，做到国内紧缺做加法、过剩产能做减法、科技创新做乘法、机制改革做除法，这样才能更好提升企业核心竞争力。”

大变革孕育大机遇

发展环境越是严峻复杂，越要坚定不移改革创新、破局开路

大变革孕育大机遇。德国西门子公司、日本丰田公司……世界知名企业往往都是在变革中抢抓机遇，进而挺立时代潮头。“实践证明，发展环境越是严峻复杂，越要坚定不移改革创新，不断破局开路，克难前行。”中国建材集团有限公司董事长周育先指出，大企业只有始终坚持创新驱动、改革赋能，才能显著增强发展质量和发展韧性。

——提升产业链水平，维护产业链安全，大企业是顶梁柱。

摆脱“卡脖子”，冲入“无人区”，夺下“制高点”，大企业责无旁贷。“大企业要围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，尤其要努力补全产业关键技术的‘断点’‘盲点’。一些进入技术创新‘无人区’的龙头企业要继续加大投入做好基础研究，进一步创新突破，用原创性、根本性、前瞻性成果支撑应用技术创新。”王忠禹说。

告别“中低端”，探索“高附加”，实现“现代化”，大企业一马当先。我国拥有全球最完整的产业体系，但企业在全球产业链价值链上总体处于中低端。在缪荣看来，中国大企业在“十四五”时期必须坚持技术创新与资源整合两条腿走路，从产业基础、产业结构、产业链水平等方面发力，完成向产业链价值链中高端的跃升，“这不仅关系到产业盈利水平，更事关产业发展安全。”

——抓住产业变革机遇，推进数字化转型，大企业是领头羊。

当前，新一代信息技术革命和产业变革加速演进，新应用、新业态、新场景大量涌现。在2019年《全球独角兽榜单》中，我国位列前三的行业分别是电子商务、金融科技、文化娱乐行业。从共性看，以科技创新特别是人工智能、大数据为基础的新业态发展特征更加鲜明。特别是今年，疫情防控期间线上线下结合的企业运营模式加快发展。许多企业借助云计算、大数据、物联网等新技术手段，推动智能服务、虚拟运营、交互体验等新业务发展，同时利用工业互联网平台开展生产协同，进行风险预警。

“数字化智能化时代，数据将成为重要资产，产品会被场景替代，行业可以被产业生态覆盖，只有顺应潮流，企业才会有光明的未来。”王忠禹表示，大企业特别是大型平台企业应成为推动实体经济在线化、数据化、智能化的领头羊。

——利用两种资源，加快形成新发展格局，大企业是主力军。

《2020世界投资报告》发布的世界非金融跨国公司100强显示，100大跨国公司平均海外营业收入占比为59.14%，而上榜的中国企业中，海外营收占比、海外人员占比分别为41.49%、15.09%。如果再看中国企业500强中申报海外收入的249家企业，其平均海外收入仅占全部收入的14.58%，平均海外员工占比仅6.35%，差距更大。

“世界冠军只能在国际赛场上产生。企业要做强就必须参与全球市场竞争，企业要做大就必须定位于全球市场。”崔根良说，中国大企业融入全球化的发展潜力和空间依然巨大，要抓住“一带一路”建设重大机遇，利用好国际国内两个市场、两种资源，成长为强大的国际化企业，为构建新发展格局贡献更大力量。

《 人民日报 》（ 2020年10月14日 18 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)