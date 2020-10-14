中国外贸转正 前三季度货物贸易进出口总值同比增长0.7%

8月以来，随着一大批来自欧美地区的外贸玩具订单签订成功，湖南资兴市伟丰实业公司迎来生产高峰。图为工人在制作出口玩具产品。

朱孝荣摄（人民视觉）

近日，在江西省宜春市袁州区江西腾辉电气设备有限公司，工作人员在赶制电力设备，准备销往东盟国家。

周 亮摄（人民视觉）

江苏省苏州市联佳精密机械有限公司生产的航空零部件等产品远销德国、法国、加拿大多囯。图为该公司员工正在车间生产座椅架。

华雪根摄（人民视觉）

海关总署10月13日发布的数据显示，前三季度，中国货物贸易进出口总值23.12万亿元人民币，比去年同期增长0.7%。其中，出口12.71万亿元，增长1.8%；进口10.41万亿元，下降0.6%。海关总署新闻发言人李魁文指出，今年以来，尽管遇到了新冠肺炎疫情全球蔓延、国际市场需求萎缩等挑战，但中国对外贸易顶住了压力。前三季度，外贸进出口整体表现好于预期，累计进出口总值年内首次实现同比正增长。展望未来，中国外贸发展的韧性强、潜力足、回旋余地大，长期向好的发展趋势没有改变。

进出口规模逐季提升

谈及前三季度中国外贸表现，李魁文在10月13日举行的国新办新闻发布会上指出，今年以来，面对新冠肺炎疫情严重冲击，我国加大宏观政策应对力度，稳外贸政策效应持续显现。

进出口逐季回稳向好。从规模看，前三个季度，进出口规模分别为6.57万亿元、7.67万亿元、8.88万亿元，二、三季度环比增加值均超过1万亿元，环比增速均达两位数。三季度，进出口总值、出口总值、进口总值均创下季度历史新高，其中7月份单月出口创历史新高，9月份单月进出口、进口值均创历史新高。从增速看，前三季度，进出口增速分别为-6.5%、-0.2%和7.5%，呈现一季度大幅回落、二季度止跌企稳、三季度全面反弹的发展态势。

出口展现较强韧性。从4月份开始，出口连续6个月正增长。前三季度累计增长1.8%，表现超出市场普遍预期。其中，出口包括口罩在内的纺织品、医疗器械、药品合计1.04万亿元，增长36.5%；出口笔记本电脑、平板电脑、家电等“宅经济”商品8808亿元，增长17.8%。

进口需求稳中向好。三季度，我国进口3.88万亿元，同比增长4.3%；前三季度我国机电产品进口值增长3.9%，其中电子元件、自动数据处理设备及其零部件进口分别增长14.9%、11.6%，大宗商品如原油、铁矿砂、铝矿砂进口量分别增加12.7%、10.8%和12.7%。

国际市场份额稳步提升。根据世界贸易组织公布的月度主要经济体货物贸易数据测算，1-7月份，我国进出口国际市场份额为12.6%，其中出口份额为13.8%，进口份额为11.3%，同比分别提升1、1.1和0.8个百分点。进出口、出口、进口国际市场份额均创历史新高。

外贸新业态逆势上扬

作为新型贸易业态，跨境电商凭借其线上交易、非接触式交货、交易链条短等优势逆势上扬。据海关统计，前三季度，通过海关跨境电商管理平台进出口1873.9亿元，增长52.8%；市场采购出口5098.6亿元，增长35.5%。

李魁文指出，海关不断创新优化监管制度，支持新业态健康有序发展。7月1日起，在北京等10个直属海关开展试点，将跨境电商监管创新成果从B2C推广到B2B领域，并配套通关便利措施，试点企业可适用“一次登记、一点对接、优先查验、允许转关、便利退货”等措施。中小微企业单票价值低的货物还可选择更加便捷的通关渠道，广交会等线上展会成交的货物也可适用于新规享受通关便利。9月1日起，试点范围进一步扩大到22个直属海关。“这项试点措施推出以来，业务不断扩面增量，参与的企业数、申报单量、出口货值稳步上升。”

“支持跨境电商，我们还有其他措施，比如拓展畅通跨境电商物流通道。受疫情影响，国际航班大面积停航减班，传统运力骤减，海关总署及时出台措施，支持利用中欧班列运力开展跨境电商、邮件等运输业务。”李魁文介绍，此外，探索建立高效、安全、快捷的跨境电商出口退货渠道，解决“退货难”问题，全力支持跨境电商出口企业“卖全球”。优化跨境电商零售进口退货措施，帮助企业克服疫情导致物流延迟等影响，助力企业完善售后服务体系。

李魁文表示，我国营商环境持续优化，市场主体活力不断激发，以跨境电商为代表的外贸新业态、新模式，为外贸发展注入了新动能。

通关便利化水平提高

如何看待外贸未来走势？李魁文认为，当前，新冠肺炎疫情仍在全球持续蔓延，世界经济严重衰退，国际环境日趋严峻复杂，不确定性、不稳定性明显增多，我国外贸发展面临的形势比较复杂严峻。

接下来该怎么做？李魁文指出，海关将全力推动进一步稳外贸、稳外资措施落地见效，加大口岸营商环境建设，促进外贸稳定发展和质量提升，为推动形成新发展格局继续作出积极贡献。

“聚力‘六稳’‘六保’，我们进一步提出了56条稳外贸、稳外资措施，不断提升通关便利化水平。”李魁文表示，例如，全面推进“两步申报”“提前申报”“绿色通道”及免到场查验等便利化措施，持续优化口岸营商环境，提高通关效率。9月当月，全国进口、出口整体通关时间分别为35.02小时和1.86小时，较2017年分别压缩64.04%和84.87%，进口、出口整体通关时间均已连续5个月环比下降。通过减免进口滞报金、滞纳金、免征加工贸易货物内销缓税利息等措施，累计为企业减免和节约资金近2亿元。

李魁文认为，随着“六稳”“六保”等政策措施的深入实施，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，我国经济发展和外贸进出口企稳向好势头将继续巩固。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)