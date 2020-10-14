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前9月5G手机出货量超1亿部

2020年10月14日07:51  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　本报北京10月13日电  （记者韩鑫）中国信通院近日发布的国内手机市场运行分析报告显示，今年9月，国内手机市场总体出货量2333.4万部。今年前三季度，国内手机市场总体出货量累计达2.26亿部，其中智能手机累计出货量2.18亿部，占同期手机出货量的96.5%。

　　从5G手机的发展情况来看，今年9月，国内市场5G手机出货量1399万部，占同期手机出货量的60%，这一占比已连续4个月达到60%；此外，上市新机型26款，占同期手机上市新机型数量的44.8%。前三季度，国内市场5G手机累计出货量1.08亿部、上市新机型累计167款，占比分别为47.7%和46.5%。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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