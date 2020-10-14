海归求职，用好“应届生”身份

日前，上海欧美同学会“海归职通车”人才招聘会在沪举行，特斯拉、临港集团等参会企业引起了海归浓厚兴趣。图为求职海归正在与招聘方咨询岗位相关事宜。

孙 云摄

又是一年校招季，国内许多大型公司已发布自己的招聘公告。作为一年中规模最大、最密集的招聘期，秋招素有“金九银十”之称。从夏天的七八月份开始，国内毕业生已开始申请一些校招时间较早的互联网公司，进入10月，开放岗位的企业逐渐增多，毕业生们有了更多选择。

秋招过程中，“应届毕业生”身份无疑是一大求职“利器”，然而，由于海外学子留学所在国教育体系与国内不同，毕业与回国时间也和国内校招存在“时差”，一些学子对如何判定自己的应届生身份存有疑惑，有的甚至由于错过了利用应届生身份应聘，而与理想职位失之交臂。把握住“应届毕业生”的身份优势，对于毕业后回国求职的海外学子有着重要意义。

精心把握“应届生”时间

“我明年5月毕业，在国内算哪一届的学生？”

“我是明年毕业，现在可以参加国内的校招吗？”

……

在一个留学主题的网络论坛里，不少留学生对于如何界定自己的应届生身份提出了疑问。

其实，应届生的身份是教育部面向国内高校毕业生所做的界定，而对于海外留学生，教育部留学中心有明确规定：留学回国人员不分应届往届，一律没有三方协议，是否为应届生，由用人单位界定。在具体操作中，用人单位面向留学生规定的应届身份时间要求各有不同，但实际划分与国内毕业生相似，一般来说，上半年毕业的留学生优先参与毕业前一年的秋招。需要注意的是，留学生尽量不要在临近毕业时再找工作，这将会错过许多企业的优质岗位。

陈源今年从美国纽约大学整合营销专业硕士研究生毕业，在几个月前回到了国内，现在正在为找工作犯愁的她，最后悔的就是自己误算了“应届”时间。“我在找工作时发现，很多公司在今年校招中的条件是把2020届留学生排除在外的，原因就是因为我的身份不属于应届生了，很多想去的岗位现在去不成了。”

陈源后来意识到，她的确不算“应届”。自己毕业证上的毕业时间是今年5月，在国内属于2020届毕业生，如果想通过校园招聘找工作，必须要在去年秋天和今年春天投简历。而今秋开始的招聘市场，已经是2021届的“战场”了。

提前做好求职准备

由于企业的社会招聘往往对工作经验、综合素质等方面要求更高，竞争压力也会加大，因此，面向应届生的校招是不少学生一出校门便进入心仪企业的最好机会。留学生务必要把握好应届生身份，积极参与校招，找到适合自己的理想岗位。

而在实际操作中，求职时间的把握常常是留学生参与国内招聘的“痛点”。美国、英国、澳大利亚等国家的毕业时间不尽相同，毕业时间有时可能跨穿一年。但对于国内企业来说，校园招聘时间多集中于春秋两季中的几个月，一旦错过很可能就此与心仪公司失之交臂。留学生如果提前了解到这些情况，就有可能延长应届生身份“保质期”。

张泽宇是加拿大康考迪亚大学土木工程专业的硕士毕业生，本科毕业于大连交通大学。今年3月，张泽宇毕业回国，直接入职一家知名施工单位的设计院，没多久就转正为设计院的正式员工。在张泽宇看来，自己求职之路还算顺利的原因，与他在校最后一学期认认真真地关注国内校招有很大关系。“我们属于专业性比较强的行业，每年都会有不少行业内企业来大连交通大学招聘，我看准了这个机会，一直关注着相关招聘信息，最终签下了满意的工作。”张泽宇说。

“回国后才找工作真的会失去很多机会吗？”就行业而言倒也不尽然。其实，部分企业也会在面向留学生招聘时将相关要求放宽，比如一些快消品牌就将所招留学生的毕业年份拓宽至2—3年，与之相反，互联网、金融、房地产等行业往往对留学生毕业区间做了严格规定。对于海外学子来说，一定要及时关注自己有求职意向行业的招录信息，包括留学生专属通道、补录通道等，避免错过潜在的就业机会。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)