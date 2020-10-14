复工复产订单增加 三季度外贸增速转正

面对新冠肺炎疫情冲击，我国稳外贸政策效应持续显现。10月13日，国新办举行新闻发布会，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍，前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元，比去年同期增长0.7%；其中，出口12.71万亿元，增长1.8%；进口10.4万亿元，下降0.6%。前三季度累计进出口首次转正，三季度进出口总值、出口总值、进口总值均创下季度历史新高。专家表示，第四季度外贸发展容易受到外部疫情反复等因素的影响，政策上要做好拓展国际市场及转内销两手准备。

“宅经济”拉动出口持续增长

前三季度，我国外贸进出口逐季回稳，累计增速由负转正。李魁文介绍，我国进出口增速呈现一季度大幅回落、二季度止跌企稳、三季度全面反弹的发展态势。具体而言，今年一、二季度，我国进出口增速分别为-6.5%、-0.2%，三季度我国进出口8.88万亿元，同比增长7.5%，其中出口5万亿元，增长10.2%，进口3.88万亿元，增长4.3%。

值得注意的是，除了前三季度累计进出口实现正增长外，三季度进出口总值、出口总值、进口总值也都创下季度历史新高。其中7月份单月出口创历史新高，9月份单月进出口、进口值均创历史新高。同时，也实现了4月以来连续6个月出口正增长。

我国出口展现出较强韧性，在疫情背景下，这一成绩是如何实现的？李魁文分析，主要支撑因素首先是防疫物资拉动出口增长2.2个百分点，出口包括口罩在内的纺织品、医疗器械、药品合计1.04万亿元，增长36.5%。

此外，“宅经济”商品拉动出口增长1.1个百分点。我国消费类电子产品产业链、供应链优势明显，合计出口笔记本电脑、平板电脑、家电等“宅经济”商品8808亿元，增长17.8%。

商务部研究院副研究员庞超然对北京商报记者表示，防疫物资出口快速增长，主要得益于国内医疗物资供应能力；“宅经济”商品需求增加，主要由于各国封锁政策导致线上办公、远程协作需求增加，带动电子消费产品需求增长。

国内复工复产也有序推进了出口订单的增加。李魁文表示，“我国疫情防控取得重大战略成果，生产端率先恢复，有效弥补了全球因疫情冲击造成的供给缺口，部分企业出口订单增加，也支撑我们出口的持续增长”。

商务部研究院国际市场研究所副所长白明在接受北京商报记者采访时分析，“稳外贸的各种因素越来越到位，战胜了疫情对外贸的困扰，虽然需求不足对我们造成影响，但疫情也造成其他国家的产业链供应链中断，而我们的产业链是相对完整的，恰恰也带来了一定的补位机会”。

积极履诺加大农产品进口

进口需求稳中向好，也支撑了进口值的回升。三季度，我国进口3.88万亿元，同比增长4.3%。从9月进口（人民币）数据来看，同比增长11.6%，前值-0.5%。浙商证券首席经济学家李超分析，“9月进口数据再次冲高，主因在于企业提前备货而非海外供给修复，低基数也有影响。三季度以来，国内需求快速回升，地产投资、工增、消费等经济数据表现较强，印证需求积极修复，PPI触底回升，企业盈利转正在即，部分行业也出现了一定的补库迹象”。

从品类来看，我国主要大宗商品和重点农产品进口量增加。大豆、肉类进口增长较快，其中，进口大豆7452.9万吨，增长15.5%；进口猪肉328.6万吨，增长132.2%；进口牛肉157.2万吨，增长38.8%。

白明表示，大豆进口增长表明我国认真履行作出的贸易承诺。猪肉进口增加是因为猪肉涨价，以此扩大猪肉的供给。大豆、猪肉的进口也是为维护国内的粮食供应，整体上粮食供求是不成问题的，但在品种上要有调剂。

据了解，我国积极履行中美经贸协定，前三季度，中美贸易总值2.82万亿元，同比增长2%。其中，对美出口2.18万亿元，增长1.8%，自美进口6408.6亿元，增长2.8%。前三季度，自美进口农产品913.9亿元，增长44.4%。

就在今年8月25日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦进行了通话，双方同意创造条件和氛围，继续推动中美第一阶段经贸协议落实。

目前，我国对主要贸易伙伴进出口均保持增长。前三季度，对东盟、欧盟、美国、日本、韩国进出口分别为3.38万亿元、3.23万亿元、2.82万亿元、1.61万亿元、1.45万亿元，分别增长7.7%、2.9%、2%、1.4%、1.1%。其中，东盟仍是我国第一大贸易伙伴。

发挥优势应对疫情反复

尽管目前全球贸易形势仍面临巨大不确定性，但在此情况下，中国进出口、出口、进口国际市场份额均创下历史新高。根据WTO公布的月度主要经济体货物贸易数据测算，1-7月，我国进出口国际市场份额为12.6%，其中出口份额为13.8%，进口份额为11.3%，同比分别提升1个、1.1个和0.8个百分点。

“6-7月，各国放松疫情隔离措施，经济活动加速，带动外需回暖。10月初世界贸易组织最新报将2020年全球货物贸易降幅从之前的下降12.9个百分点，调整到下降9.2个百分点。这表明外需下滑情况并不如之前预期的那么悲观。”庞超然表示，“未来，疫情仍是影响全球贸易最大不确定性因素，疫情导致的隔离措施将对外贸供需两侧带来不利冲击，第四季度外贸发展容易受到外部疫情反复等因素的影响。”

李超指出，中国供给优势仍是后续支撑出口维持强劲的重要原因。疫情对劳动力市场和企业资产负债表的冲击较大，难以短期消除。海外经济体库存走低、生产低迷、贸易恶化等特征，与我国经济领先性回升、工业门类全、供应链修复快等形成鲜明对比，凸显我国优势地位。他认为，第四季度经济将回升至疫情前增长水平，并有国庆、“双11”、“双12”等长假和购物节效应催化，正是未来需求回升和乐观预期促使企业提前备货，带动进口短期冲高。

在白明看来，四季度仍不能掉以轻心。“疫情还没有过去，欧洲许多国家出现反弹的趋势，会不会对市场需求造成影响也很难保证。人民币升值能不能遏制势头，对我们也是新的考验。美国大选也对我们有很大的不确定性。”他建议，“我们要做好两手准备，积极的外贸新模式新业态拓展国际市场，但如果真发生第二波的重大冲击，我们也要保住外贸的基本盘，即保住企业，在国内市场上出口转内销，从策略性出口转内销转向战略性出口转内销。”

对于未来外贸走势，李魁文表示，当前，新冠肺炎疫情仍在全球持续蔓延，世界经济严重衰退，国际环境日趋严峻复杂，不确定性、不稳定性明显增多。海关将深入推进贸易便利化，培育外贸新动能，促进对外贸易创新发展。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)