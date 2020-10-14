全国税收普法教育示范基地揭牌仪式在京举行

人民网北京10月14日电 （记者车柯蒙）10月13日，全国税收普法教育示范基地揭牌仪式在北京市密云区第二小学举行。各相关单位、师生代表和媒体记者共同见证密云区少年税校正式成为第二批全国税收普法教育示范基地。

据了解，为贯彻落实国家“七五”普法规划，2016年以来，国家税务总局与司法部联合开展了全国税收普法教育示范基地建设活动，先后在全国命名了19个教育示范基地，其中北京市密云区少年税校在今年成功入围并获此荣誉。密云区少年税校始建于2005年，经过15年发展逐步覆盖全区40余所小学，累计开课8000余节，万余名学生受到税法宣传教育，具有较强的影响力和辐射力。

揭牌仪式上，国家税务总局税收宣传中心主任兼办公厅副主任付树林向密云区少年税校荣获全国税收普法教育示范基地表示祝贺，并向密云区委、区政府以及区司法、教委、团委等有关部门的辛勤付出表示衷心感谢。付树林表示，为落实落细党中央、国务院决策部署特别是全国“七五”普法规划，税务部门会同各有关方面持续加大工作力度，强化顶层设计、制度保障和共建共治，切实加强青少年税法宣传教育，密云区少年税校的成功实践就是全国税收普法教育成效的一个缩影。希望少年税校充分发挥好示范带动效应，在新的起点倍加珍惜荣誉、倍加奋发作为、倍加守正创新，不断推动税收普法教育工作迈上新台阶。

成功获评全国税收普法教育示范基地对于密云区少年税校的发展来说意义重大。对此，密云区委常委、常务副区长杨珊表示，依法诚信纳税是公民法治和道德教育的重要内容，也是学校素质教育不可或缺的重要组成部分。从这个意义上讲，少年税校的成功不仅是税收法治宣传的一大进步，也延伸了学校素质教育的内涵。

出席仪式的国家税务总局北京市税务局党委委员、副局长马志云表示，这次密云区少年税校获评示范基地体现了税务总局、司法部对北京税收普法工作的认可，以及对密云区税务局扎根校园开展税收普法宣传的充分肯定。密云区税务局党委书记、局长姜学东表示，少年税校经过层层选拔获评全国税收普法教育示范基地，证明少年税校是税法教育与公民道德教育的有效结合，是符合当前青少年素质教育要求的社会教育形式。

通过此次揭牌仪式，广大师生接受了一次生动的税收实践熏陶，有利于充分发挥税收普法“教育一名学生、带动一个家庭、辐射整个社会”的乘法效应，营造自觉学法守法用法的良好氛围。参加仪式的学生代表纷纷表示，将在今后更多了解税收、关注税收、服务税收，争当“小小税法宣传员”。

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