税收数据透视经济发展：国内市场整体回暖 对外开放积蓄动能

今年，突如其来的新冠肺炎疫情让中国经济经历复杂开局。随着国内大循环、国内国际双循环的不断畅通，中国经济社会发展按下“重启键”，新发展格局下市场逐渐回暖。如今，市场主体的“元气”恢复如何？从税收数据视角可以找到答案。

双节叠加 “十一”期间市场呈火爆态势

2020年，国庆、中秋喜相逢，居民消费需求集中释放。增值税发票数据显示，10月1日-8日，国内消费市场强劲复苏，实物消费和服务消费向好态势明显。其中，餐饮住宿日均销售收入增长12.7%；旅游服务日均销售收入恢复至去年同期的69.8%，比“五一”假日期间高33.9个百分点。

此外，实物消费市场交易也持续活跃。增值税发票数据显示，8天长假期间，全国批发零售业日均销售收入同比增长14.1%。其中，体育用品及器材同比增长114.6%，汽车二手车同比增长58.7%，建材装饰材料等耐用品消费同比增长45.4%，化妆品及卫生用品消费同比增长33.6%，家具消费同比增长32%。

而在全国各地反映消费回暖、市场主体复元的数据背后，还有一组带着温暖的税收数据。今年1-8月，全国新增减税降费累计达18773亿元；全国5000多万户小规模纳税人，享受月销售额10万元以下免征增值税的约占92%，其余8%左右纳税人增值税征收率从3%降为1%（其中湖北省免征），降幅达67%。

市场并非凭空火爆，实际上，此前国内旅游市场已逐步回暖。文化和旅游部第三季度例行新闻发布会数据显示，三季度，全国A级旅游景区接待游客人数达到去年同期的7成左右，一些地方旅游景区已接近去年同期水平。

国家税务总局相关负责人表示，中国居民的消费复苏态势，显示了中国超大规模市场优势，以及构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局释放的蓬勃动能。

活力释放 国内市场整体回暖

从数据看基本盘。增值税发票等税收数据，具有“权威、真实、合理”的特征，能够直观体现市场主体复销面、复销率等活跃度指标。税收数据显示，1-8月，全国零售业销售收入同比增长1.7%，其中食品饮料、医药医疗器材销售分别增长13.1%和14.8%，消费恢复态势有所增强。

在疫情最严重的湖北地区，企业销售企稳增长，市场需求逐步扩大，工业经济回升向稳，市场主体活跃度大幅提升。1-7月，湖北企业开票户数52.7万户，同比增长14.9%；企业销售额37962亿元，复销率达到88%，且呈逐月向好态势；全省企业购进额41855.5亿元，同比增长1.9%。

民营经济大省浙江是国内首批复工复产地区，最新税收数据显示，浙江省制造业、房地产业、金融业、软件信息业等主体行业持续向好。增值税发票数据显示，今年8月，浙江省（不含宁波）增值税开票同比增长17%，1-8月累计增长7.5%，4月以来全省开票保持两位数以上增速。而从全国数据看，1-8月，民营经济全国销售收入已率先由负转正，同比增长0.9%，高于全国企业总体水平1.4个百分点。

全国经济运行延续回暖态势。国家统计局发布数据，8月份，我国社会消费品零售总额实现3.36万亿元，增速年内首次由负转正；全国服务业生产指数同比增长4%，住宿、餐饮、文体娱乐等行业呈现回暖迹象。国家税务总局发布数据，从市场主体数量看，到税务部门办理涉税事项的新增市场主体，7、8月份分别同比增长15.9%和21.2%，折射出了国内市场主体“信心指数”的持续上涨。

增值税发票数据显示，1-8月，全国企业发票销售收入同比降幅收窄至0.5%，已基本与去年持平。销售收入累计增速逐月回升，年内首次实现正增长。“其中，5月份同比增长5.6%，年内单月增速首次实现正增长，此后6月、7月、8月连续三个月保持9%以上的增速，累计降幅逐月收窄。值得特别关注的是，截至9月20日，全国企业累计销售收入已超过去年同期水平，年内累计增速首次实现正增长。”国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力表示，从税收数据来看，全国企业销售形势稳步向好。

北京国家会计学院教授李旭红表示，在当前加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局的背景下，税收对于激发市场活力发挥着积极作用。此外，税收大数据等手段能及时跟踪其经营生产状况，及时化解现实困难，帮助各类主体了解政策、享受优惠，从而进一步畅通良性循环。

稳中向好 对外开放积蓄新动能

9月21日，国务院新闻办公室召开新闻发布会，公布了北京、湖南、安徽3省市自由贸易试验区总体方案及浙江自由贸易试验区扩展区域方案。至此，全国自贸区达到21个，对外开放新格局得到进一步完善。

自贸区的设立有效带动了外贸发展。9月28日，湖南高桥大市场非洲坚果集散中心正式开业，已入驻的近两百家商户，可从非洲直接进口腰果、夏威夷果等，经营成本直降20%，更多物美价廉的非洲坚果将从高桥大市场走向全国。

但在年初疫情影响下，该市场8000多家商户面临着不同程度的经营困难。当地税务干部了解情况后，悉心辅导湖南高桥大市场股份有限公司申请房产税、城镇土地使用税减免政策，共减免税款近500万元。在税收减免政策的传导作用下，高桥大市场主动为商户减免租金、物业管理费等，这不仅解了商户的燃眉之急，也为中非经贸合作和商品交易创新发展积蓄了力量。

更早之前的举办的2020年中国国际服务贸易交易会吸引了全球目光。数据显示，世界经济总产出的6成来自服务业，服务业和服务贸易已成为世界经济新引擎，在其背后，也有相关税收支持持续跟进。”

信心源于关键时刻的强有力支持。国家税务总局严格落实党中央、国务院部署实施的7批28项税费优惠政策，联合制发、单独制发20余份具体政策文件，确保政策红利第一时间直达市场主体。以“非接触式”办税常态化持续简化办税缴费程序，将国家层面新出台的优惠政策全部实行“自行判断、申报享受、相关资料留存备查”。同时，持续深化“银税互动”活动，将正常出口退税业务平均办理时间在去年基础上再压缩20%至8个工作日以内，有力支持稳住外贸基本盘。

同时，还有许多企业走上了出口转内销的转型之路。在外贸大省广东，税务部门出台稳外贸“税务8条”，自主开发“广东税务产业链智联平台”，为出口产品转内销打通产业供需链条。上半年税收数据显示，广东省出口企业的内销收入同比增长0.8%，增速高于各类企业平均水平4.0个百分点。

值得关注 新经济亮点频现

税收数据显示，新动能加速成长，高技术产业增长较快。1至8月，全国高技术产业销售收入同比增长10.7%，高于全国企业总体水平11.2个百分点。

同时，国家税务总局发布数据显示，在房地产投资、基建投资稳步回升的带动下，1-8月，房屋建筑、土木工程建筑销售收入同比分别增长13.3%和18.6%；7、8月份，全国制造业企业销售收入已连续两个月保持9%以上的增长，特别是装备制造业回升势头更强，连续四个月销售收入保持15%以上的较快增长。

在抗击新冠肺炎疫情中，大数据追踪疫情传播、无人机测量体温等数字技术发挥了重要作用。此外，网络购物、视频会议、远程医疗、云课堂、网上展会等数字产业和数字服务，带动疫情期间数字经济逆势增长。1-5月，北京市互联网信息服务、互联网平台和互联网数据服务分别增长10.6%、65.3%和382.4%；深圳市547家平台、游戏等互联网服务典型企业税收收入增长8.2%，同时新增税务登记户数主要集中在第三产业，其中互联网及相关服务业新增税务登记户数同比增长11.4%。税收发票数据显示，疫情催生线下线上消费融合，新消费蓬勃发展，全国互联网零售、外卖送餐服务销售收入同比分别增长20.8%和9.4%。

(责编：车柯蒙、孙阳)