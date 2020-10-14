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回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期

2020年10月14日17:17  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判外贸形势，及时推动出台一系列超常规政策措施，稳住了企业信心和市场预期。各地、各部门同舟共济，广大外贸企业迎难而上、开拓进取，全国上下形成强大合力。从运行和成效看，前三季度我国外贸回稳向好、好于预期，贡献增强，富有活力。

回稳，体现在贸易规模和国际市场份额双双提升。

从历史比较看，进出口规模创同期新高。前三季度，我国进出口总额23.12万亿元人民币，增长0.7%。其中，出口12.71万亿元，增长1.8%，进口10.41万亿元，下降0.6%。我进出口、出口规模均创历史同期新高。

从横向比较看，国际市场份额稳步提升。根据世贸组织数据，今年上半年，我出口增速高于全球平均水平7.8个百分点，国际市场份额较去年同期提高1个百分点以上，创历史同期新高。贸易规模与市场份额双双提升，同创新高，是中国外贸基本盘和综合实力决定的。

向好，体现在质量结构优化和创新上。

从贸易结构看，“五个优化”齐头并进。国际市场布局在优化，我对东盟进出口增长7.7%，东盟成为我第一大贸易伙伴。对“一带一路”沿线国家进出口增长1.5%。对欧美传统市场出口积极恢复。国内区域布局更趋均衡，中西部地区出口增长7%，增速高于整体5.2个百分点。在经营主体上，民营企业“稳定器”作用更加突出，出口增长10%，拉高整体出口增速5.1个百分点，占比提升4.1个百分点至55.2%。商品结构持续升级，机电产品出口占比提升0.8个百分点至58.7%，集成电路、计算机、医疗器械等高质量高技术高附加值产品出口增速分别达14.9%、10.7%和48.2%。在贸易方式上，一般贸易韧性强劲，竞争力充沛。出口增长3.8%，占比提升1.1个百分点至59.5%。

从业态和模式创新看，动能转换加快。跨境电商、市场采购等新业态新模式进入快车道，营商环境不断改善，市场主体活力加快释放。新设46个跨境电商综合试验区和17家市场采购贸易方式试点，鼓励引导多元化投入建设海外仓。跨境电商进出口、市场采购贸易方式出口分别增长52.8%和35.5%。

贡献增强，体现在服务双循环新发展格局有力有效。

从服务国内发展大局看，外贸为国民经济稳中向好提供强劲支撑，为稳增长、保居民就业、保市场主体作出积极贡献。1-8月，有进出口实绩企业共47.8万家，同比增长6.2%。外贸带动就业人数达1.8亿，进口环节税收贡献10.4%的全国税收总收入。前三季度，贸易顺差3260.5亿美元，扩大11.2%，有力稳定了国际收支平衡。

从开放合作看，有力支持全球疫情防控和世界经济贸易复苏。我们以实际行动深化疫情防控国际合作，尽己所能扩大防疫物资出口，推动构建人类卫生健康共同体。中国进一步对外开放市场，积极扩大进口。根据世贸组织统计，上半年，我进口占全球市场份额较去年同期提高0.8个百分点。近日，世贸组织高级经济学家也表示，中国不仅在出口方面表现突出，在进口上也为全球经济和贸易复苏作出了积极贡献。

当前，疫情仍在全球持续蔓延，世界经济严重衰退，外部需求显著萎缩，国际产业链供应链受阻，保护主义和单边主义抬头，贸易壁垒增多，不确定、不稳定性明显加大，我国外贸发展面临的形势仍然复杂严峻。

同时，必须看到，我们有以习近平同志为核心的党中央坚强领导，有中国特色社会主义制度优势，有世界上规模最大、门类最全、配套最完备的制造业体系综合优势，有超大规模市场优势，我国外贸发展长期向好的趋势没有改变，我们完全有信心、有能力稳住外贸外资基本盘。

第四季度，我们要紧紧围绕构建新发展格局，统筹优化国际市场布局和国内区域布局，加快培育外贸新业态新模式，推动外贸创新发展。要积极扩大进口，精心办好第3届进博会和第128届广交会，全力以赴完成全年外贸促稳提质目标任务，在大战大考中努力向国家和人民交上一份合格答卷。

(责编：孙阳、夏晓伦)
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