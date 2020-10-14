京东：11.11期间将助力平台第三方商家销售增速翻倍

人民网北京10月14日电（记者毕磊）今天下午，京东集团副总裁、京东零售集团生态业务中心平台生态部负责人洪波表示，今年11.11为广大品牌商家等合作伙伴提供全力扶持，涉及供应链、物流、金融、营销等诸多方面，涵盖合作伙伴生意的全链条、全周期，力助平台第三方商家销售增速翻倍。

数据显示，今年前9个月，有2004个品牌在京东平台GMV超过亿元，其中中国品牌占比达81%；今年京东618，第三方商家成交额同比增速达到去年同期的2.2倍。

"今年11.11京东将依托用户洞察、选品、定价、采购、履约、预测、C2M等智能供应链核心能力，深度服务上千个品牌伙伴，助力品牌在多端多场景下实现高效率、低成本的零售业态创新。"洪波介绍，今年京东11.11将推出力度空前的扶持举措，为合作伙伴带来强劲的生意机会，助力平台第三方商家成交额同比增速达到去年京东11.11的2倍以上。

洪波指出，营销不再是在单个中心化节点上的闭环玩法，而是演化到需要在更多的开环、全域、全市场的多端多场景下获取生意机会。在站外公域流量方面，京东11.11期间商家在抖音、快手、知乎、微博等平台进行投放，销售扣点降至1%，这将大大节省商家在各平台的营销推广成本。在站内私域流量方面，京东11.11重点在直播领域为商家备足粮草、做好帮手：所有商家通过京东直播带来的销售额，平台扣点最低可降至1%；平台优选直播基地，0服务费+0佣金模式为商家提供免费代播服务。

另外，商家在京东11.11的增长，同样需要物流、金融等基础能力的充分保障。据悉，京东物流将在京东11.11推出高精预测、预售商品前置、仓单质押、智能大脑等运营举措。而京小贷也将为上万商家提供京东11.11专享额度，最高提额百万元，总额将超百亿元；单个商家通过动产融资最高可贷1亿元，将帮助企业盘活库存、加速资金流转，当天即可开通；此外商家还将享受白条分期免息的息费折扣等各种优惠。

洪波表示，今年京东11.11还将联合广大商家为消费者提供贵必赔、晚必赔和免费上门取退三大全新服务保障，进一步提升购物体验。

(责编：毕磊、夏晓伦)