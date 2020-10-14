原标题：国内65吋OLED电视首破万元关口

10月13日，海信联手京东推出星河系列OLED电视J70。海信通过自主研发的图像分区与像素控光技术的应用，将OLED做到电影级画质水平；同时通过高端OLED 模组自制，降低整机成本，使65吋高端OLED电视售价首次降到万元以下。

“虽然0LED在中国市场已经上市多年，但一直没能引爆市场，其中一个重要的因素就是OLED整机价格一直居高不下，而海信OLED实现模组自制后，不仅整机成本实现了自控，而且大大拓展了产品创新的空间。”海信视像科技副总裁王伟表示。

北京商报记者发现，OLED电视目前主打高端，随着彩电品牌由价格战转向价值战，在彩电行业整体下行的态势下，以激光电视和OLED为代表的高端市场却实现了逆势增长。但OLED动辄上万元和几万元的价格却让很多消费者望而却步，从而制约了其在国内的推广速度。

据悉，海信星河OLED电视严格按照IMAX、DTS、好莱坞一流调色师共同制定的国际性能标准设计，并顺利通过950多项认证检测，成为首个获得IMAX Enhanced认证标志的中国品牌OLED电视。同时，它也搭载了独家IMAX内容。在售价方面，OLED新品55吋售价6999元，65吋售价9999元。

(责编：毕磊、夏晓伦)