进军企业级市场 创维发布”创维商用”品牌

北京商报讯（记者 石飞月）9月23日，在创维电视2020年秋季新品发布会上 ，深圳创维-RGB电子有限公司董事长兼总裁王志国正式宣布：创维已经完成5G+8K从前端到终端的端到端布局，将打造5G+8K一站式解决方案。继近两年在大屏AIoT领域展现创导姿态后，创维再次走上技术前沿，引领行业迈向5G+8K时代。
截止至目前，创维在5G+8K的终端布局上已经横跨8K摄像机、监视器、8K酷开云、5G扩展器、8K及8K+5G电视等多个品类，实现了前端、云端、传输以及终端的一站式解决方案，未来创维还将继续扩充各个环节中的关键产品，致力于研发与打造极具竞争力的5G+8K解决方案。
在5G、AI、IoT等新技术的催化下，传统商用解决方案已经落伍。企业级需求的迅猛变化迫使行业急需出现更便捷、更可靠、更智能的下一代解决方案，帮助商业伙伴将商业信息更详细和更精准地在纷扰的信息流中传递给消费者，同时也让消费者更舒适地、更清晰地接受到商业伙伴的信息。面向企业级市场，创维首度公开旗下B2B 产业板块新品牌——创维商用，该品牌将倾力打造下一代商用智慧解决方案的系列产品，为各商业伙伴在全场景、多角度的商业旅程中保驾护航。
创维商用对此提供了四大解决方案，分别是Swaiot PROTV智慧商用电视、Swaiot BOARD全场景智慧屏、Swaiot SIGNAGE智慧数字告示和Swaiot WALL城市智慧云墙，满足创维电视的商业伙伴在各类业务运营场景下的复杂需求。
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