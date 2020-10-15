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第三届数字中国建设峰会闭幕

释放数字活力 共享数字红利

本报记者  颜  珂  钟自炜  邵玉姿

2020年10月15日05:46  来源：人民网－人民日报
 

　　参加人数超8000人次，200多家企业展示最新数字科技和成果应用，签约数字经济项目426个，总投资3316亿元……

　　10月14日，第三届数字中国建设峰会在福建省福州市闭幕。一组组数据，凸显出峰会取得的累累硕果。

　　新变化勾勒转型成果

　　一场新冠肺炎疫情，更加凸显数字化转型的必要性和紧迫性。

　　共和国勋章获得者、中国工程院院士钟南山在视频致辞中表示，大数据和人工智能的应用，极大提高了我国对新冠肺炎诊断预测和治疗的水平，“在今年新冠肺炎疫情之初，我们就通过1000多个全国新冠肺炎患者的大数据，了解病人的疾病潜伏期、临床特征等，对疾病的早期诊断、鉴别诊断起到重要参考作用。”

　　“疫情防控期间，我们利用人工智能技术给每个家庭打电话，前100万个家庭只用了6个小时就全部做完，这一技术在全国服务了5900万人次。”科大讯飞董事长刘庆峰这样诠释人工智能的作用。

　　着眼未来，如何继续释放数字活力？

　　华为公司轮值董事长徐直军为国家大力加快新基建的举措点赞，“近期来看，新基建可以稳经济、稳增长；长远来看，新基建可以激发更多的新需求，创造更多的新业态，释放更多的动力和潜力推动经济升级，为千行百业的数字化转型、大中小城市的高质量发展打下坚实的基础。”

　　百度董事长兼首席执行官李彦宏表示：“我们认为，未来10年中国数字经济新的标签应该叫做智能经济，各个领域、各个行业、各个方向都要向智能化发展。”

　　“今年上半年全国网上零售额同比增长7.3%，整个消费端的数字化还在加速。”腾讯公司高级副总裁奚丹分享了数字经济在消费端呈现的新变化，这其中，数字消费“下沉”，既是新趋势，又代表新活力。“偏远地区的农民开始利用互联网销售农副产品，小城小店正在借助数字平台快速复苏，刚刚结束的‘十一’假期，三线及以下城市微信支付总交易额增长了50%。”奚丹说。

　　新热点紧跟时代发展

　　10月11日晚，福州市明清古建筑群三坊七巷内，古厝与未来“相遇”。20位两院院士、教授、学者，聚集在具有福州特色的古建筑中，探讨数字技术的发展方向和热点难点，构想数字经济和数字治理的未来前景。

　　在古老坊巷中对话未来，正是本届数字中国建设峰会的精心设计。本届峰会上，像这样有新意的设置频现。

　　主题设置有新扩展。分论坛紧跟时代发展、更加丰富全面，既设置了大数据、物联网、工业互联网、数字经济等数字中国传统板块，又新增了区块链与金融科技、智能制造等数字中国最新热点。

　　嘉宾观众参与显现新热度。分论坛报名总人数超过7500人，有227名嘉宾发表了演讲。其中，院士、专家等嘉宾数量比上届有新提升。

　　成果展示又有新亮点。《全球社会治理数字化转型趋势研判（2020年）》、数字生态十大政府应用和十大企业应用典型案例、50家“互联网+医疗健康”典型案例等研究成果和典型案例现场发布。东南数字化转型投资基金、泉州市15个数字经济领域重点项目等选择在分论坛签约。

　　峰会平台效应持续释放。据初步统计，本届峰会共签约数字经济项目426个、总投资3316亿元，涵盖了人工智能、5G、工业互联网、区块链等前沿领域，将有力推动数字产业化、产业数字化。

　　新技术呈现智慧生活

　　未来的数字生活啥样？第三届数字中国建设成果展览会自开展便人气火爆。

　　作为峰会重要组成部分，成果展览会面积达5.6万平方米，汇集国内外257家单位和企业。展览会设置数字抗疫、数字福建、主宾省、数字政府、数字经济、数字社会、特色主题七大板块及3个成果发布区，全面展示我国经济社会各领域数字化、网络化、智能化发展成果，新技术新产品首展率超过50%。

　　共享数字红利，智慧生活触手可及。

　　垃圾分类也可数字化。福建工蜂物联科技有限公司展示垃圾分类箱新功能：只要刷脸或扫二维码，垃圾箱就会自动打开盖子，并且实现智能称重、回收物全程跟踪、回收网络体系数据化管理。

　　智能电网更精准。借助物联网、人工智能等新技术，国网福建电力的办电服务人员通过供电能力可视化平台，便可高速定位用电报装客户的用电地址，依托大数据“导航地图”，一键生成供电方案。

　　数字技术赋能，传统产业展示新气质。

　　“采摘、炒青、揉捻、干燥，通过智慧农业物联网平台，对茶叶生产数据进行全程录入收集。”福建春伦集团的工作人员，现场展示一片茶叶的数字之旅。

　　“主场馆5G信号全覆盖，还有全场景刷脸支付、地铁人脸识别、智慧停车等一批智慧应用场景，目前已有近10万人次参观。”峰会展览组相关负责人介绍，本届峰会还首次在线上搭建了“云上展览”，线上线下同步展现峰会盛况，“常年展示、永不落幕”。


　　《 人民日报 》（ 2020年10月15日 07 版）

(责编：杨光宇)
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