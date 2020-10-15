IMF呼吁加强合作 推动世界经济可持续性复苏

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基于第二和第三季度经济形势略好于预期，国际货币基金组织（IMF）最新报告小幅上调了世界经济增长预测，同时强调全球经济面临的危机远未结束。IMF认为，全球经济复苏前景很可能是“漫长、不均衡且高度不确定的”。
国际货币基金组织（IMF）10月13日发布最新一期《世界经济展望报告》，预测2020年全球经济将萎缩4.4%，较6月预测上调了0.8个百分点。中国将是全球唯一实现正增长的主要经济体。IMF强调，国际社会需要加强合作，推动全球经济可持续性复苏。
全球经济形势略好于预期
IMF的最新报告认为，疫情对全球经济造成严重冲击。目前新冠肺炎大流行远未结束，2020年全球经济仍将深度衰退，但与6月预测相比，整体衰退程度有所缓和。第二和第三季度全球经济形势略好于预期。报告特别指出，中国经济复苏力度强于预期。另有迹象显示，第三季度全球复苏更为强劲，IMF小幅上调全年预测，并预计2021年全球经济有望增长5.2%。
具体而言，IMF预测发达经济体今年将衰退5.8%，其中美国经济将衰退4.3%，欧元区经济衰退8.3%，英国经济衰退9.8%。新兴市场和发展中经济体经济将衰退3.3%，其中印度经济将萎缩10.3%。
IMF认为，近期的全球经济复苏趋势得益于各国超常规的刺激政策措施。“全球近12万亿美元的巨额财政支持，以及各国央行大幅降息、注入流动性和购买资产，帮助挽救了生命和生计，并防止了一场金融灾难。”IMF首席经济学家吉塔·戈皮塔表示，受益于前所未有的支持政策，全球经济正走出上半年的严重衰退，但危机远未结束。
IMF总裁格奥尔基耶娃近日表示，全球经济正从危机中恢复，未来全球经济将面临漫长、不均衡且充满不确定的艰难爬坡之路。最新公布的布鲁金斯—金融时报追踪指数也显示，全球经济仅从受疫情影响的低谷中实现了脆弱复苏，但全球主要经济体增长不平衡，许多新兴经济体仍面临严重困难，凸显出不稳定的复苏前景。
中国经济有望持续增长
在13日举行的IMF网络新闻发布会上，吉塔·戈皮塔在阐述全球经济形势时，多次提到中国。根据IMF最新预测，中国将是世界主要经济体中唯一保持正增长的国家。同时，中国经济有望在2021年持续增长，增幅显著。
IMF指出，“中国的复苏速度快于预期”，4月初中国逐步开始复工复产，经济活动正常化的速度快于预期。在强劲的政府政策支持和出口弹性的支撑下，中国第二季度经济出现正增长。
“很明显，中国在控制疫情方面非常成功。”IMF研究部副主任吉安·马里亚·米莱西—费雷蒂表示，中国为控制疫情并恢复经济社会秩序付出了巨大努力。中国政府采取的一系列政策帮助并支撑了经济复苏，“中国比世界其他国家做得更好。希望这有助于中国与世界经济进一步融合，为各国人民创造更好前景”。
牛津经济研究院首席亚洲经济学家路易斯·奎斯表示，中国成功控制住疫情，保持工业生产正常运行，在全球价值链中的作用凸显。许多跨国公司在疫情防控过程中加强了与中国的商业联系。
“就经济恢复速度而言，中国遥遥领先”，全球最大的对冲基金公司桥水基金总裁达里奥近日表示，疫情防控期间，中国经济的反弹速度更快，“热门”公司在中国股市的上市正吸引更多国际资本的涌入。
各国应建设更具韧性的经济
格奥尔基耶娃认为，直面危机并推动变革是全球经济的发展方向。在保障公众生命健康的同时，要避免过早退出政策支持，尤其是灵活且具有前瞻性的财政政策对实现稳固复苏至关重要。她此前呼吁，全球经济有必要进行根本性改革，使其更具韧性、环保、智能、包容且有活力。
目前许多经济体的公共债务水平不断上升。数据显示，到2021年底，发达经济体的国债占国内生产总值比重将达到125%，而新兴市场和发展中经济体的国债占比将达到65%左右。IMF建议各国政府保持一定程度的宽松政策，指出全球货币宽松政策虽然对经济复苏至关重要，但应辅以防止中期金融风险积聚的措施。
“目前来看，主要经济体采取的经济刺激政策是正确的。”吉安·马里亚·米莱西—费雷蒂对本报记者表示，这些刺激措施为全球经济提供了喘息的空间，各经济体应继续采取积极的财政行动，力促经济持续复苏。
布鲁金斯学会高级研究员埃斯瓦尔·普拉萨德表示，由于大量采用了财政政策，世界经济避免了受到更大伤害，但剩余的政策行动空间日益显现出局限性。
IMF敦促各经济体应注意防止疫情对经济造成持续损害，努力让经济走上更公平和可持续增长的道路。
“需要在国家和国际层面上实施重大政策创新，促使经济从这场危机中恢复。”吉塔·戈皮塔表示，全球经济正在复苏，但趋势可能是“漫长、不均衡且高度不确定的”。目前全球在开发病毒检测、治疗和疫苗等方面正在取得重大进展，需要进一步加强国际合作。
IMF预测，“如果医疗解决方案能更快、更广泛地得以提供，那么全球经济总量到2025年底将累计增加近9万亿美元，这会提高所有国家的收入并缩小收入差距”。目前，IMF已经向81个国家和地区提供了融资，贷款承诺超过2800亿美元。IMF呼吁，各国应建设更具韧性的经济，以实现强劲而可持续的复苏。
（本报华盛顿10月14日电）
《 人民日报 》（ 2020年10月15日 13 版）
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