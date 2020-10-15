世行将为发展中国家提供120亿美元用于新冠肺炎疫苗和治疗

据新华社华盛顿10月13日电 （记者熊茂伶、许缘）世界银行13日宣布，世行执行董事会已批准向发展中国家提供120亿美元资金，用于资助其购买和分发新冠肺炎疫苗、进行新冠病毒检测和治疗等。
世行当天在一份声明中表示，世行将在2021年6月底之前提供累计高达1600亿美元的资金以帮助发展中国家应对疫情，这120亿美元是其中一部分。
世行行长马尔帕斯在声明中说，世行正在采取行动，使发展中国家能够公平、平等地获得疫苗。
国际货币基金组织同日发布的《世界经济展望报告》指出，新冠病毒检测、治疗及疫苗研发进展和额外政策刺激可以显著改善经济发展前景。但是，疫情可能出现反弹，一旦治疗和疫苗研发前景恶化，全球经济活动将遭受严重影响，并可能加剧金融市场动荡。
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