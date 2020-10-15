美欧航空业补贴之争升级还是有解？

在位于美国加利福尼亚州维克托维尔的南加利福尼亚物流机场，工作人员检查美国西南航空公司的波音737 MAX 8型号飞机。（资料片）新华社发

世界贸易组织13日作出仲裁裁决，允许欧洲联盟以美国违规补贴飞机制造商波音公司为由，向美国货物和服务施以总价约39.9亿美元的关税等惩罚措施。

欧盟借此仲裁可报复美国政府去年向欧盟输美产品加征75亿美元关税，理由是飞机制造商空中客车公司获欧盟不当援助。

欧盟和美国围绕波音和空客的补贴争端可回溯至2004年。分析人士预期，世贸组织裁决可能导致欧美贸易紧张关系升级，也可能为双方解决长达16年的争端提供契机。

16年互不相让

按照路透社的说法，欧盟与美国互诉对方违规补贴各自飞机制造商的两起案件构成迄今全球最大规模企业贸易纠纷。2004年至今，这起航空业补贴争端已“耗费”数以千页计证词，估计造成1亿美元损失。

英国《金融时报》报道，2004年恰逢空客交货量首度超越波音。美方当年就欧盟航空业补贴提起仲裁，从20世纪70年代起计算欧方违规补贴，称空客获取220亿美元违规资金支持。欧盟数月后也提起仲裁，指认波音接受230亿美元不当援助。

双方争端持续至今。世贸组织13日所作仲裁为最终裁决、不得上诉。世贸组织仲裁机构去年认定，波音接受至少50亿美元遭国际贸易准则禁止的政府补贴。美方随后称，政府因对波音的不当支持最多只应受罚4.12亿美元，欧盟则称处罚额度应近86亿美元。而13日世贸组织仲裁最终判定的额度是美方宣称的近10倍，不足欧方宣称的一半。

世贸组织针对波音违规补贴的仲裁裁决因新冠疫情而延迟。美国政府去年10月已依据世贸组织涉及空客的裁决正式对75亿美元欧盟产品加征报复性关税，今年2月又把针对欧盟大型民用飞机的关税从10%上调至15%。遭受打击的欧盟产品还包括红酒、烈酒、奶酪和拖拉机等。

欧盟也早已公布拟定报复清单，涵盖冷冻鱼、水果干、烟草、烈酒和摩托车零部件等。

官员难消戒心

多家媒体分析，欧盟暂未决定何时出手报复，这一决策因眼下距美国11月3日总统选举仅3周而更显复杂。

《金融时报》报道，欧盟仍需向世贸组织正式申请授权以加征关税，可能的时间是本月26日世贸组织争端解决机制会议期间。但路透社报道，鲜有分析师认为，欧盟会在美国大选前作此决策。

尽管欧美贸易紧张关系可能因世贸组织仲裁升级，按美联社的说法，仲裁也可能促使欧美开启“密集谈判”，防止争端演变成“跨大西洋以牙还牙式”贸易制裁。知情人士告诉路透社，美欧在非正式场合已开始讨论今后解决争端谈判的框架，但公开仍保持强硬立场。而双方先前互指对谈判不够“诚心”。

欧盟委员会执行副主席兼欧盟贸易委员瓦尔季斯·东布罗夫斯基斯说，他“更愿意”不征关税，“额外关税不符合任何一方的经济利益，特别是当我们尽力从新冠疫情所致衰退中复苏时”。他呼吁美方取消去年加征的关税，“这会从经济和政治方面产生积极动力，帮助我们在其他关键领域寻找共识”。

企业促和求生

而在欧美航空业界乃至“躺枪”的烈酒行业，呼吁双方解决争端的呼声高涨。

波音当天发表声明，自称企业行为因仲裁所涉减税优惠取消而合乎世贸组织规则。

空客首席执行官纪尧姆·福里则说，空客“支持可促成公平解决方案的谈判进程……是时候找到解决方案，以取消大西洋两岸的关税了”。

欧美烈酒业界也呼吁双方保持克制、结束加征关税。英国《卫报》报道，苏格兰威士忌协会本月说，美方加征的25%关税已致输美产品今年锐减32%，造成3.6亿英镑（约合4.7亿美元）损失。海洋（新华社专特稿）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)