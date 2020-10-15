汽车产销连续6个月同比增长 降幅已收窄到7%以内

原标题：汽车产销连续6个月同比增长

本报讯（记者 马婧）据中国汽车工业协会官网昨天发布的消息，今年1至9月，中国汽车产销分别完成1695.7万辆和1711.6万辆，延续了恢复性增长的迅猛势头，连续6个月实现同比增长，降幅已收窄到7%以内，远远好于预期。2021年中国汽车市场有望实现恢复性正增长。

统计数据显示，9月，汽车产销完成252.4万辆和256.5万辆，环比增长19.1%和17.4%，同比增长14.1%和12.8%。可喜的是，商用车累计增速连续4个月实现同比正增长。其中，重型、轻型货车增长强劲，拉动了商用车大幅增长。货车销量今年第6次刷新当月历史纪录，支撑商用车销量今年第6次刷新当月历史纪录。乘用车累计增速仍为负值，中国品牌乘用车当月市场份额同比下降，但从1至9月分车型的销量来看，乘用车单月销量增长贡献度今年首次超过商用车。

中国汽车市场下一步何去何从？中国汽车工业协会副秘书长陈士华认为，今年二季度以来汽车市场表现明显好于去年，按此趋势判断，四季度汽车市场表现也将好于去年，预计全年有可能好于年初预期。他说：“从经济、政策、市场等多方面综合考虑来看，2020年或将是中国汽车市场的峰底年份，2021年有望实现恢复性正增长。”

但陈士华提醒，汽车市场依然面临诸多风险和问题，企业要有清醒认识。一是汽车企业生产经营压力依然较大，二是新能源汽车推广难度依然较大，三是中国品牌乘用车份额降幅大于整个行业，四是汽车企业走出去难度加大，五是汽车产业链存在不确定风险。

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