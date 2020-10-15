商务部：外贸回稳向好 带动就业人数达1.8亿

原标题：外贸回稳向好 带动就业人数达1.8亿

北京商报讯（记者 陶凤 吕银玲）10月14日，商务部外贸司负责人谈2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，前三季度我国外贸回稳向好、好于预期，贡献增强，富有活力。外贸服务双循环新发展格局有力有效，从服务国内发展大局看，外贸为国民经济稳中向好提供强劲支撑，为稳增长、保居民就业、保市场主体作出积极贡献。

该负责人介绍，1-8月，我国有进出口实绩企业共47.8万家，同比增长6.2%。外贸带动就业人数达1.8亿，进口环节税收贡献10.4%的全国税收总收入。前三季度，贸易顺差3260.5亿美元，扩大11.2%，有力稳定了国际收支平衡。

盘古智库高级研究员王静文在接受北京商报记者采访时表示，由于我国出口仍然保持韧性，但进口尤其是服务进口同比下降，我国净出口规模明显扩大，对GDP增长的贡献率持续上升，一季度为14.4%，二季度为16.6%，为稳增长、保就业发挥了积极作用。

受疫情影响，今年我国外贸企业一度面临非常困难的时期，资金紧张、订单下降，产业链、供应链风险上升，一系列问题给企业生存发展能力带来诸多挑战。为此，我国政府推出了一系列政策举措培育贸易新业态新模式，帮助企业渡过难关。

海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在10月13日的新闻发布会上表示，海关想方设法降低企业成本。通过减免进口滞报金、滞纳金、免征加工贸易货物内销缓税利息等措施，累计为企业减免和节约资金近2亿元。特别是使用关税保证保险的进出口企业中，中小企业约占70%，切实为中小微企业减负增效。

“尽管我国进出口产品结构不断升级，但劳动密集型产品占比仍然接近20%，这部分产品出口对于就业能够产生巨大而直接的带动作用。”王静文说，“今年以来，国家先后通过了完善出口退税、增加外贸信贷投放和加大出口信用保险支持，以及增设跨境电商综试区、支持加工贸易发展、广交会网上举办等一系列稳外贸的政策。此外，政府支持外贸企业出口转内销，利用‘云展会’加强产需对接等，都取得良好效果。”

同时，商务部上述负责人表示，从开放合作看，我国外贸有力支持全球疫情防控和世界经济贸易复苏。我们以实际行动深化疫情防控国际合作，尽己所能扩大防疫物资出口，推动构建人类卫生健康共同体。中国进一步对外开放市场，积极扩大进口。根据世贸组织统计，上半年，我国进口占全球市场份额较去年同期提高0.8个百分点。近日，世贸组织高级经济学家也表示，中国不仅在出口方面表现突出，在进口上也为全球经济和贸易复苏作出了积极贡献。

该负责人对我国1-9月外贸情况还总结道，我国在贸易规模和国际市场份额方面双双提升。从历史比较看，进出口规模创同期新高。前三季度，我国进出口总额23.12万亿元，增长0.7%。其中，出口12.71万亿元，增长1.8%，进口10.41万亿元，下降0.6%。我国进出口、出口规模均创历史同期新高。

从横向比较看，国际市场份额稳步提升。根据世贸组织数据，今年上半年，我国出口增速高于全球平均水平7.8个百分点，国际市场份额较去年同期提高1个百分点以上，创历史同期新高。贸易规模与市场份额双双提升，同创新高，是中国外贸基本盘和综合实力决定的。

“在全球经济陷入停摆的状况下，中国依靠率先控制住疫情的优势，加大防疫物资、远程办公等产品出口，实现了进出口的快速发展。”王静文说，“下一阶段，外贸政策可在三方面进一步完善：一是培育贸易新业态新模式；二是支持加工贸易发展；三是促进外贸产品转内销。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)