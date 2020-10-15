人民网>>财经

商务部：外贸回稳向好 带动就业人数达1.8亿

陶凤 吕银玲

2020年10月15日06:44  来源：北京商报
 
原标题：外贸回稳向好 带动就业人数达1.8亿

　　北京商报讯（记者 陶凤 吕银玲）10月14日，商务部外贸司负责人谈2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，前三季度我国外贸回稳向好、好于预期，贡献增强，富有活力。外贸服务双循环新发展格局有力有效，从服务国内发展大局看，外贸为国民经济稳中向好提供强劲支撑，为稳增长、保居民就业、保市场主体作出积极贡献。

　　该负责人介绍，1-8月，我国有进出口实绩企业共47.8万家，同比增长6.2%。外贸带动就业人数达1.8亿，进口环节税收贡献10.4%的全国税收总收入。前三季度，贸易顺差3260.5亿美元，扩大11.2%，有力稳定了国际收支平衡。

　　盘古智库高级研究员王静文在接受北京商报记者采访时表示，由于我国出口仍然保持韧性，但进口尤其是服务进口同比下降，我国净出口规模明显扩大，对GDP增长的贡献率持续上升，一季度为14.4%，二季度为16.6%，为稳增长、保就业发挥了积极作用。

　　受疫情影响，今年我国外贸企业一度面临非常困难的时期，资金紧张、订单下降，产业链、供应链风险上升，一系列问题给企业生存发展能力带来诸多挑战。为此，我国政府推出了一系列政策举措培育贸易新业态新模式，帮助企业渡过难关。

　　海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在10月13日的新闻发布会上表示，海关想方设法降低企业成本。通过减免进口滞报金、滞纳金、免征加工贸易货物内销缓税利息等措施，累计为企业减免和节约资金近2亿元。特别是使用关税保证保险的进出口企业中，中小企业约占70%，切实为中小微企业减负增效。

　　“尽管我国进出口产品结构不断升级，但劳动密集型产品占比仍然接近20%，这部分产品出口对于就业能够产生巨大而直接的带动作用。”王静文说，“今年以来，国家先后通过了完善出口退税、增加外贸信贷投放和加大出口信用保险支持，以及增设跨境电商综试区、支持加工贸易发展、广交会网上举办等一系列稳外贸的政策。此外，政府支持外贸企业出口转内销，利用‘云展会’加强产需对接等，都取得良好效果。”

　　同时，商务部上述负责人表示，从开放合作看，我国外贸有力支持全球疫情防控和世界经济贸易复苏。我们以实际行动深化疫情防控国际合作，尽己所能扩大防疫物资出口，推动构建人类卫生健康共同体。中国进一步对外开放市场，积极扩大进口。根据世贸组织统计，上半年，我国进口占全球市场份额较去年同期提高0.8个百分点。近日，世贸组织高级经济学家也表示，中国不仅在出口方面表现突出，在进口上也为全球经济和贸易复苏作出了积极贡献。

　　该负责人对我国1-9月外贸情况还总结道，我国在贸易规模和国际市场份额方面双双提升。从历史比较看，进出口规模创同期新高。前三季度，我国进出口总额23.12万亿元，增长0.7%。其中，出口12.71万亿元，增长1.8%，进口10.41万亿元，下降0.6%。我国进出口、出口规模均创历史同期新高。

　　从横向比较看，国际市场份额稳步提升。根据世贸组织数据，今年上半年，我国出口增速高于全球平均水平7.8个百分点，国际市场份额较去年同期提高1个百分点以上，创历史同期新高。贸易规模与市场份额双双提升，同创新高，是中国外贸基本盘和综合实力决定的。

　　“在全球经济陷入停摆的状况下，中国依靠率先控制住疫情的优势，加大防疫物资、远程办公等产品出口，实现了进出口的快速发展。”王静文说，“下一阶段，外贸政策可在三方面进一步完善：一是培育贸易新业态新模式；二是支持加工贸易发展；三是促进外贸产品转内销。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

回稳向好贡献增强 前三季度我国外贸好于预期　　人民网北京10月14日电 （孙阳）日前，商务部外贸司负责人在谈到2020年1-9月我国外贸运行情况时表示，今年以来，疫情对我国外贸发展带来严重冲击，困难和挑战前所未有。商务部坚决贯彻党中央、国务院决策部署，把稳外贸作为重中之重，密切跟踪研判…【详细】

财经

税收数据透视经济发展：国内市场整体回暖 对外开放积蓄动能　　今年，突如其来的新冠肺炎疫情让中国经济经历复杂开局。随着国内大循环、国内国际双循环的不断畅通，中国经济社会发展按下“重启键”，新发展格局下市场逐渐回暖。如今，市场主体的“元气”恢复如何？从税收数据视角可以找到答案。 双节叠加 “十一”期…【详细】

财经

海关总署：三季度我国进出口同比增长7.5% 前8个月累计增速转负为正　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）“据海关统计，前三季度，我国货物贸易进出口总值23.12万亿元人民币，比去年同期增长0.7%。其中，三季度我国进出口8.88万亿元，同比增长7.5%。”今天上午，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文在…【详细】

财经

海关总署：前三季度我国外贸进出口整体表现好于预期　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）据海关总署统计，今年前三季度我国外贸进出口同比增长0.7%。针对我国外贸进出口实现正增长的主要原因，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文表示，前三季度，我国累计进出口总值年内首次实现同比正增长。前三季…【详细】

财经

海关总署：推动稳外贸稳外资56条措施落地见效　　人民网北京10月13日电 （栗翘楚）今天上午，国新办举行新闻发布会，针对海关在稳外贸方面的主要工作，海关总署新闻发言人、统计分析司司长李魁文介绍，海关坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，聚力“六稳”“六保”，统筹做好口岸疫情防控和促进外贸稳…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved